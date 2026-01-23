ANZEIGE
NAMM 2026: Harley Benton SC-Custom III und ST-Modern Plus HSS, E-Gitarren

Neue Farben, neues Bartion Modell und neue Lefties

23. Januar 2026
Harley Benton SC-Custom III und ST-Modern Plus HSS sowie Victory Classic & TB-70VS Bass

Harley Benton SC-Custom III und ST-Modern Plus HSS sowie Victory Classic & TB-70VS Bass

Mit mehreren Neuheiten zur NAMM 2026 frischt Harley Benton sein Line-up spürbar auf. Neben neuen Finish-Optionen für die Harley Benton SC-Custom III und ST-Modern Plus HSS stehen auch funktionale Erweiterungen und lang erwartete Versionen für Linkshänder auf dem Plan.

Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS GMB
Harley Benton ST-Modern Plus MN HSS GMB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
399,00€ Thomann
Harley Benton ST-Modern Plus HSS DRM
Harley Benton ST-Modern Plus HSS DRM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
399,00€ Thomann

ST-Modern Plus HSS

ST-Modern Plus HSS

Neue Farben – Harley Benton SC-Custom III und ST-Modern Plus HSS

Die Harley Benton SC-Custom III erhält vier neue, auffällige Finishes: Purple Satin, Moritz Yellow, Quilt Midnight und Silver Sparkle. Zusätzlich erweitert mit der SC-Custom III Baritone erstmals eine Baritone-Version das Portfolio. Korpus und eingeleimter Hals bestehen aus Meranti, kombiniert mit einem Palisandergriffbrett und 22 Medium-Jumbo-Bünden. Die Standardmodelle bleiben bei der 628-mm-Mensur, während die Baritone-Variante mit 712 mm speziell für tiefe Tunings ausgelegt ist. Für den Antrieb sorgen in allen Versionen zwei Tesla TM VR-Nitro Alnico-5 Humbucker.

Die ST-Modern Plus HSS Familie wächst ebenfalls. Hier kann man nun zwischen Dark Red Metallic mit Palisandergriffbrett oder Gun Metallic Blue mit Ahorngriffbrett wählen. Weitere Features sind der amerikanische Erle-Korpus mit ergonomischer Konturierung und ein gerösteter Flame-Maple-Hals mit Edelstahlbünden, abgerundete Kanten und ergonomischem Hals-Korpus-Übergang. Elektrisch setzt Harley Benton weiterhin auf Tesla Pickups und ein Babicz Full-Contact Tremolo.

Harley Benton SC-Custom III Purple Satin
Harley Benton SC-Custom III Purple Satin Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
349,00€ Thomann
Harley Benton SC-Custom III Moritz Yellow
Harley Benton SC-Custom III Moritz Yellow Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
349,00€ Thomann
Harley Benton SC-Custom III Silver Sparkle
Harley Benton SC-Custom III Silver Sparkle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
349,00€ Thomann
Harley Benton SC-Custom III Quilt Midnight
Harley Benton SC-Custom III Quilt Midnight Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
349,00€ Thomann
Harley Benton SC-Custom III Baritone AB
Harley Benton SC-Custom III Baritone AB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
399,00€ Thomann
Victory Classic

Victory Classic

TB-70VS Bass

TB-70VS Bass

Victory Classic & TB-70VS Bass – jetzt auch als Lefthand Modelle

Erstmals erscheinen die Victory-BK und der TB-70VS Bass auch als Linkshänder-Versionen. Die Victory-BK LH liefert mit zwei keramischen Humbuckern kompromisslose Rock-Sounds, während der TB-70VS LH Bass mit aktivem Roswell-Setup und klassischer Optik eine vielseitige Bassplattform bietet.

Affiliate Links
Harley Benton Victory-BK LH Classic Series
Harley Benton Victory-BK LH Classic Series Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
149,00€ Thomann
Harley Benton TB-70VS LH Deluxe Series
Harley Benton TB-70VS LH Deluxe Series Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€ Thomann

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Modelle sind sofort verfügbar und fangen preislich bei der Victory Classic mit 149,- Euro an, der TB-70VS Bass liegt bei 199,- Euro. Etwas teurer sind die Harley Benton SC-Custom III und ST-Modern Plus HSS Varianten mit Preisen zwischen 349,- Euro und 399,- Euro – je nach Modell.

 

