Harrison Audio präsentiert LiveTrax 3

Auf der NAMM Show 2026 stellt Harrison Audio eine neue Version seiner Live Recording Software LiveTrax 3 vor. Sie richtet sich an professionelle Anwender im Touring- und Event-Bereich und erweitert das System um eine direkte Integration von DiGiCo-Mischpulten. Auf der Show selber wird die Software an einer DiGiCo Quantum 112 am Stand des Herstellers präsentiert. LiveTrax wird seit vielem Jahren für Multitrack-Mitschnitte und virtuelle Soundchecks eingesetzt, die dritte Version setzt diesen Ansatz nun fort und konzentriert sich auf einen möglichst reibungslosen Ablauf zwischen dem Mischpult und der Recording Software.

ANZEIGE

LiveTrax 3 kommt mit direkter DiGiCo-Anbindung

Mit der neuen Version rückt die Zusammenarbeit mit DiGiCo in den Mittelpunkt, denn Sessions lassen sich nun automatisch aus der aktuellen Mischpult-Konfiguration erzeugen. Kanalnamen werden automatisch übernommen und stehen sofort in der Recording Session zur Verfügung. Außerdem setzen Snapshot-Wechsel auf der Konsole automatisch Marker in der Timeline, wodurch sich Songs oder Szenen später eindeutig zuordnen lassen. Die Steuerung der Aufnahme kann über Makros direkt vom Mischpult aus erfolgen, weswegen Befehle wie Start und Stopp ohne direkten Zugriff auf einen Computer möglich sind. Außerdem werden Änderungen im Routing direkt von der Software erkannt und entsprechend angepasst. Mit LiveTrax 3 lassen sich bis zu 512 Spuren und zusätzlich noch der Stereo Mix aufzeichen.

LiveTrax 3 im täglichen Live-Betrieb

Im praktischen Einsatz soll die Software vor allem strukturierte Soundchecks und eine effiziente Show-Vorbereitung garantieren. Hilfreich ist hier vor allem, dass die automatische Übernahme von Kanalnamen und Szenenmarkern viele manuelle Arbeitsschritte erspart. Neben DiGiCo-Mischpulten bleibt die Software auch mit den SSL Live Systemen und Harrison Audios eigenen Mischpulten kompatibel. LiveTrax 3 ist für macOS, Windows und Linux verfügbar und soll im März 2026 erscheinen. Der Preis ist bisher nicht bekannt, die Vorgänger-Software LiveTrax 2 kostet 24,99 Euro.

Video zu LiveTrax 2:

ANZEIGE