ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Harrison Audio LiveTrax 3

Harrison Audio präsentiert LiveTrax 3

21. Januar 2026
NAMM 2026: Harrison Audio LiveTrax 3 (Quelle: Harrison Audio)

NAMM 2026: Harrison Audio LiveTrax 3 (Quelle: Harrison Audio)

Auf der NAMM Show 2026 stellt Harrison Audio eine neue Version seiner Live Recording Software LiveTrax 3 vor. Sie richtet sich an professionelle Anwender im Touring- und Event-Bereich und erweitert das System um eine direkte Integration von DiGiCo-Mischpulten. Auf der Show selber wird die Software an einer DiGiCo Quantum 112 am Stand des Herstellers präsentiert. LiveTrax wird seit vielem Jahren für Multitrack-Mitschnitte und virtuelle Soundchecks eingesetzt, die dritte Version setzt diesen Ansatz nun fort und konzentriert sich auf einen möglichst reibungslosen Ablauf zwischen dem Mischpult und der Recording Software.

ANZEIGE

LiveTrax 3 kommt mit direkter DiGiCo-Anbindung

Mit der neuen Version rückt die Zusammenarbeit mit DiGiCo in den Mittelpunkt, denn Sessions lassen sich nun automatisch aus der aktuellen Mischpult-Konfiguration erzeugen. Kanalnamen werden automatisch übernommen und stehen sofort in der Recording Session zur Verfügung. Außerdem setzen Snapshot-Wechsel auf der Konsole automatisch Marker in der Timeline, wodurch sich Songs oder Szenen später eindeutig zuordnen lassen. Die Steuerung der Aufnahme kann über Makros direkt vom Mischpult aus erfolgen, weswegen Befehle wie Start und Stopp ohne direkten Zugriff auf einen Computer möglich sind. Außerdem werden Änderungen im Routing direkt von der Software erkannt und entsprechend angepasst. Mit LiveTrax 3 lassen sich bis zu 512 Spuren und zusätzlich noch der Stereo Mix aufzeichen.

NAMM 2026: Harrison Audio LiveTrax 3

Harrison Audio LiveTrax 3 mit einer DiGiCo Quantum 112 (Quelle: Harrison Audio)

LiveTrax 3 im täglichen Live-Betrieb

Im praktischen Einsatz soll die Software vor allem strukturierte Soundchecks und eine effiziente Show-Vorbereitung garantieren. Hilfreich ist hier vor allem, dass die automatische Übernahme von Kanalnamen und Szenenmarkern viele manuelle Arbeitsschritte erspart. Neben DiGiCo-Mischpulten bleibt die Software auch mit den SSL Live Systemen und Harrison Audios eigenen Mischpulten kompatibel. LiveTrax 3 ist für macOS, Windows und Linux verfügbar und soll im März 2026 erscheinen. Der Preis ist bisher nicht bekannt, die Vorgänger-Software LiveTrax 2 kostet 24,99 Euro.

Video zu LiveTrax 2:

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories

Rückkehr des Triple Rectifier

NAMM 2026: Mesa Boogie 90s Triple Rectifier, Gitarrenamp

News
21.01.2026 |0
roland zenology for ipad vs

ZEN-Core für iPad

NAMM 2026: Roland Zenology GX for iPad

News
21.01.2026 |6
Polyend Synth Synthesizer Groovebox vs

Neue Synth-Engine Dirt

NAMM 2026: Polyend Synth OS 2.0, Firmware-Update

News
21.01.2026 |21

Opto-Kompressor von Burl Audio

NAMM 2026: Burl Audio BC5000 BIGFOOT, Opto-Kompressor

News
21.01.2026 |0
nord electro 7

Jetzt sogar mit Pitch Bend- und Modulationsrad

NAMM 2026: Nord Electro 7, Stagepiano

News
21.01.2026 |9

Neue Squier Sonic und eine Mini Strat

NAMM 2026: Neue Squier Sonic Modelle, E-Gitarren

News
21.01.2026 |0
Roland CR-78 Software Rhythm Composer Drum Plugin vs

Kult-Beatbox als Plug-in

NAMM 2026: Roland CR-78 Software Rhythm Composer

News
21.01.2026 |0
studiologic numa x piano gt se stagepiano

Neue Version des Stagepianos

NAMM 2026: Studiologic Numa X Piano GT SE, Stagepiano

News
20.01.2026 |0
knif audio bbd

Analoges Delay mit CV-Steuerungsoptionen

NAMM 2026: Knif Audio BBD, analoges Delay

News
20.01.2026 |9
Akai MPC 3.7 vs

Umfangreiches OS-Update

NAMM 2026: Akai MPC 3.7 Firmware

News
20.01.2026 |0
NAMM 2026 Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

Standalone trifft motorisierte Jogwheels!

NAMM 2026: Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

News
20.01.2026 |6
Akai MPC XL Sampling Groovebox vs

Die beste MPC ever (?)

NAMM 2026: Akai MPC XL, Sampling Groove Machine

News
20.01.2026 |12
neumann m 50 v röhrenmikrofon

Eine Mikrofon-Legende kehrt zurück!

NAMM 2026: Neumann M 50 V, Röhrenmikrofon

News
20.01.2026 |1

Back to analog: Type 20 A-Core

NAMM 2026: HEDD Type 20 A-Core, Studiomonitor

News
20.01.2026 |1
News: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

Volle Power auf drei Kanälen!

NAMM 2026: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

News
20.01.2026 |3
roland go mixer studio

Kompakter Mixer für mobile Aufnahmen

NAMM 2026: Roland GO MIXER Studio, Mischpult

News
20.01.2026 |0
Stylophone On-The-Fly Sequencer vs

Performance non-stop

NAMM 2026: Stylophone On-The-Fly, Sequencer

News
19.01.2026 |8
ASM Leviasynth Synthesizer vs

8 Oszillatoren pro Stimme

NAMM 2026: ASM Leviasynth, Hybrid-Synthesizer

News
19.01.2026 |77
NAMM: 2026 Reloop Flux Go, USB-C DVS Interface

Mobiles USB-C-DVS-Interface für Serato DJs

NAMM 2026: Reloop Flux Go, USB-C DVS Interface

News
19.01.2026 |0
waves resolve plugin

Waves Resolve - für kurze Zeit kostenlos

NAMM 2026: Waves Resolve, kostenloses Mix-Tool

News
19.01.2026 |4

Always-On Strobe-Tuner der Extraklasse

NAMM 2026: Peterson StroboVUE, Stimmgerät

News
19.01.2026 |0

Kompaktes Flaggschiff im Lunchbox Format

NAMM 2026: Victory Amplification MKX Lunchbox Head, Gitarrenamp

News
19.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    tenderboy

    Ich hoffe sehr (aber wohl umsonst) dass es leichter wird, diese Software zu erwerben oder upzudaten.

    Das ist da so kompliziert wie ich es sonst noch nie erlebt habe.
    Kaufen über die Harrison Website, wo man einen Account anlegen muss. Dann muss man aber irgendwie zur SSL Seite kommen und da wieder einen Account anlegen, weil die Software dort registriert ist und man dort die Lizenznummer findet.

    Downloaden muss man die Software aber eh wieder bei Harrison, weil im auf der SSL Seite downloadbaren SSL Download Manager Mix Trax nicht zu finden ist. Stattdessen muss man die Demo runterladen auf der Harrison Seite.
    Ganz logisch natürlich…augenverdreh

    Das erste Mal hab ich glaub ich 30 Minuten rumgesucht, bis ich das gefunden hab.

    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X