Back to analog: Type 20 A-Core

HEDD Audio stellt mit dem HEDD Type 20 A-CORE einen neuen analogen 3-Wege-Studiomonitor vor, der sich als Teil der A-CORE Serie vor allem an professionelle Studios und engagierte Home Producer richtet. Ganz nach dem Motto „back to analog“ setzt HEDD hier keinen DSP ein, es gibt also keine diesbezügliche Latenz und keine Software-Abhängigkeit.

HEDD Type 20 A-Core

Design-technisch ähnelt der HEDD Type 20 A-Core den Mk2-Modellen des Herstellers, auch kommen die gleichen Komponenten zum Einsatz wie in den Mk2-Modellen oder den Tower Mains von HEDD. Beworben wird er im Übrigen mit „unkomplizierte Anwendung, Präzision und musikalische Ehrlichkeit“.

Die wichtigsten Features des Lautsprechers im Überblick (laut HEDD Website):

Der Monitor verfügt über moderne ICE Power Class-D-Verstärker aus Dänemark für unverfälschte Verstärkung und Zuverlässigkeit.

Der von Klaus Heinz entwickelte Air Motion Transformer (AMT) Hochtöner sorgt für ultraschnelle Transientenwiedergabe und geschmeidige, detaillierte Höhen.

Speziell angefertigte Honeycomb Tieftöner bieten präzise Mitten und mehr Genauigkeit im Tieftonbereich, während eine raffinierte analoge Filterplatine eine natürliche, phasenkohärente Wiedergabe gewährleistet.

Das robuste MDF-Gehäuse ist für einen optimalen Luftstrom und bestmögliche Treiberleistung konzipiert.

Der in Berlin hergestellte TYPE 20 A-CORE mit fünfjähriger Garantie verkörpert das Bekenntnis von HEDD zu Handwerkskunst, Präzision und langfristiger Zuverlässigkeit.

Die A-CORE Serie von HEDD verzichtet auf digitale Verarbeitung und soll so einen technisch unverfälschten Klang erzeugen. Alle A-CORE Monitore sind dafür konzipiert, sofort einsatzbereit zu sein und sich intuitiv bedienen zu lassen. Dafür bieten sie eine unkomplizierte Einrichtung ohne Konfigurationsaufwand.

Bass- und Höhen-EQ-Regler erlauben eine Anpassung des Klangs, dazu kommt ein Gain-Regler. Anschlussseitig gibt es XLR, TRS-Klinke und RCA.

Den Frequenzgang gibt HEDD mit 32 Hz – 40 kHz an und der Speaker produziert bis zu 120 dB SPL.

Der HEDD Type 20 A-Core wird zeitnah im Handel erhältlich sein und pro Stück 1.789,- Euro kosten. Alle Produkte von HEDD Audio werden mit einer Standardgarantie von 5 Jahren ausgeliefert.