NAMM 2026: Ibanez Updates 2026, Gitarren und Bässe

Massig neue Gitarren und Bässe von Ibanez

Ibanez startet mit einem breit angelegten Neuheitenpaket ins Jahr 2026. Der japanische Hersteller erweitert zur NAMM Show mit den Ibanez Updates bei RG, S, AZ, AS und Iceman nahezu jede relevante Serie und präsentiert mit den Alpha-Modellen auch brandneue E-Gitarren. Auch Bässe und Akustikmodelle sind dabei. Von preiswerten Einsteigerinstrumenten bis hin zu japanischen Prestige-Gitarren ist alles vertreten.

Die Ibanez Updates für das Jahr 2026

Ibanez Alpha

Mit der neuen Alpha-Serie schlägt Ibanez ein besonders modernes Kapitel auf. Die Serie umfasst jeweils ein sieben- und ein achtsaitiges Modell, die in zwei unterschiedlichen Finishes erhältlich sind. Beide Gitarren setzen auf eine Multiscale-Konstruktion und eine eigenständige, kantige Korpusform.

Zum Einsatz kommen Lindenkorpen und verschraubte, fünfteilige Ahorn/Walnuss-Hälse mit Ebenholzgriffbrett. Die Hardware besteht aus dem Ibanez Monorail G2 Stegsystem sowie Gotoh Locking-Tunern. Klanglich setzt Ibanez auf aktive Fishman-Humbucker mit umschaltbaren Voicings, die klar auf moderne Metal-Spielarten abzielen.

Die vier Alpha-Modelle kosten bei Thomann 1.899,- beziehungsweise 1.999,- Euro. Die Lieferzeit liegt jedoch momentan bei mehreren Wochen bis Monaten.

Affiliate Links Ibanez A527-IPT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.899,00€ Ibanez A527-NSH Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.899,00€ Ibanez A528-IPT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.999,00€ Ibanez A528-CMG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.999,00€

Ibanez RG sowie RGA und RGD

Die RG-Serie bleibt auch 2026 das Herzstück des Ibanez-Programms. Der Klassiker wird bei den Ibanez Updates um zahlreiche neue Modelle ergänzt, die sich sowohl an Einsteiger als auch Profis richten. Die Bandbreite reicht von Hardtail-Gitarren mit hauseigenen Quantum-Humbuckern bis hin zu siebensaitigen Varianten mit Vibratosystem.

Darüber hinaus baut Ibanez die verwandten Serien RGA und RGD weiter aus. Diese Modelle greifen das RG-Konzept auf, variieren jedoch Korpusform und Mensur. Je nach Ausführung kommen feste Gibraltar-Brücken, Locking-Tuner oder höherwertige Tonabnehmer wie DiMarzio-Humbucker zum Einsatz.

Besonders ins Auge fallen neue Finishes sowie mit der Ibanez IV2RG Visions RG eine limitierte RG-Variante mit Black-Limba-Korpus, aufwendigen Inlays und Lo-Pro-Edge-Vibrato, die mit 8.999,- Euro das obere Ende der Serie markiert.

Affiliate Links Ibanez RG421DX-TWS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 449,00€ Ibanez RG470DXW-WZM Kundenbewertung: (1) 559,00€ Ibanez IV2RG Visions RG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 8.999,00€ Ibanez RGA742EX-BAM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 549,00€ Ibanez RGD621AH-MNF Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€ Ibanez RGDR4327R-NTF Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.599,00€

Ibanez Iceman und XPT

Mit der Iceman pflegt Ibanez erneut einen seiner bekanntesten Designklassiker. Für 2026 erscheinen neue Modelle mit matten Low-Gloss-Lackierungen, die der markanten Form einen zeitgemäßen Look verleihen. Hier setzt Ibanez auf Okoume-Korpusse und eingeleimte Hälse aus dem gleichen Holz.

Die feste Gibraltar-Performer-Bridge sorgt für Stimmstabilität, während zwei hauseigene Super-80-Humbucker den charakteristischen Iceman-Sound liefern. Ergänzt wird dieser Bereich durch die XPT420DX, die nun auch im auffälligen Rose-Gold-Chameleon-Finish erhältlich ist und sich klar an moderne Metal-Spieler richtet.

Die Iceman Gitarren kosten bei Thomann 749,- Euro, die XPT gibt es für 999,- Euro. Lieferzeit auch hier mehrere Wochen.

Affiliate Links Ibanez IC420MFM-CML Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 749,00€ Ibanez IC420FM-TBG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 749,00€ Ibanez XPT420DX-RGC Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 999,00€

S-Serie

Die extrem flachen S-Gitarren gehören seit Jahren zu den ergonomischsten Modellen im Ibanez-Programm. 2026 erweitert der Hersteller die Serie mit den Ibanez S6670SK-STB, Ibanez S6670SK-DUB und Ibanez S6621AH-TGB vor allem im Prestige-Segment. Sie setzen auf leichte, geschraubte Super-Wizard-Hälse und hochwertige Korpushölzer.

Je nach Ausführung kommen DiMarzio-Pickups in HSH- oder HH-Konfiguration zum Einsatz. Während einige Modelle mit dem bewährten Lo-Pro-Edge-Vibrato ausgestattet sind, setzt die S6621AH bewusst auf eine feste Gibraltar-Standard-III-Bridge und Locking-Tuner von Gotoh.

Die drei Modelle kommen mit Koffer und kosten bei Thomann zwischen 2.199,- und 2.299,- Euro. Lieferzeit mehrere Wochen bis Monate.

Affiliate Links Ibanez S6621AH-TGB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.199,00€ Ibanez S6670SK-DUB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.299,00€ Ibanez S6670SK-STB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.059,00€

AZ-Serie

Die AZ-Serie steht für moderne Double-Cut-Gitarren mit klassischer Grundausrichtung. Neben erschwinglichen Modellen mit HSS- oder HH-Bestückung baut Ibanez vor allem das Prestige-Segment weiter aus.

Die hochwertigen AZ-Prestige-Gitarren kombinieren ausgewählte Tonhölzer mit Seymour-Duncan-Hyperion-Pickups und einem Vintage-orientierten Tremolosystem. Zielgruppe sind Gitarristen, die ein vielseitiges Instrument für unterschiedliche Stilrichtungen suchen, ohne auf moderne Ergonomie verzichten zu wollen.

Die günstigen AZ-Modelle gibt es bei Thomann für 499,- Euro, die Prestige Modelle kosten 2.299,- Euro.

Affiliate Links Ibanez AZ2204AG-TFB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.299,00€ Ibanez AZ2204AG-TGB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.299,00€ Ibanez AZ22S2-BK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 499,00€ Ibanez AZ24S2-BK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 499,00€

Semi-Hollow- und Hollow-Body-Gitarren

Auch Liebhaber klassischer Bauformen kommen 2026 auf ihre Kosten. Ibanez erweitert sowohl die AR-Serie mit neuen semiakustischen Modellen als auch den Hollow-Body-Bereich. Neue Instrumente der Artstar-Reihe treffen auf frische Farbvarianten bekannter AM- und AS-Modelle.

Affiliate Links Ibanez ASH300-TBC Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.499,00€ Ibanez AM93QA-JBB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 799,00€ Ibanez AM93QA-VVH Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 799,00€ Ibanez AM73G-BK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 579,00€

Ibanez Bässe – Mode- und SR-Serie

Nicht nur Gitarristen, auch Bassisten dürfen sich mit den Ibanez Updates 2026 über Zuwachs freuen. Besonders hervorzuheben sind die neuen MDM-Modelle der Ibanez Mode-Serie. Diese in Japan gefertigten Bässe verbinden ein reduziertes, modernes Design mit professioneller Ausstattung und richten sich klar an anspruchsvolle Spieler.

Die Mode-Bässe setzen auf hochwertige Materialien, durchdachte Ergonomie und eine Elektronik, die sowohl klassische als auch moderne Sounds abdeckt. Ergänzt wird das Bassprogramm durch neue Modelle und Farbvarianten der bewährten SR-Serie, die seit Jahren für schlanke Hälse, geringes Gewicht und Vielseitigkeit steht.

Die Ibanez MDM-Bässe werden ab Sommer 2026 verfügbar sein.

Akustikgitarren

Abgerundet wird das Ibanez Update 2026 durch zahlreiche neue Akustikgitarren. Das Angebot reicht von kompakten Bühneninstrumenten mit integriertem Tonabnehmersystem bis hin zu klassischen Grand-Concert- und Dreadnought-Formaten.