Das perfekte Interface für die Bühne?

Mit dem iConnectivity PlayAUDIO2U kommt pünktlich zur NAMM 2026 ein neues Audiointerface auf den Markt, das für alle Bühnenmusiker prädestiniert scheint.

iConnectivity PlayAUDIO2U

Bereits vor einigen Jahren führte der Hersteller iConnectivity das PlayAUDIO1U ein, auf dem das neue PlayAUDIO2U auch basiert.

Bereits die Ausstattung lässt erahnen, dass iConnectivity hier nicht den klassischen Recording-Einsatz im Blick hat: das PlayAUDIO2U bietet vier Mikrofonvorverstärker und satte 24 symmetrische XLR-Ausgänge. Hier geht es also vor allem darum, möglichst viele Signale auszugeben, anstatt parallel aufzuzeichnen. Auch der Redundanz-Failover-Schutz zeigt, dass man bei der Entwicklung die Live-Bühne in den Blick genommen hat, denn damit sollen Musiker vor einem Totalausfall geschützt sein.

Die vier Eingänge des PlayAUDIO2U sollen sich laut Hersteller für die Live-Bearbeitung von Vocals, Gitarren, Synthesizern & Co. eignen und auch vielfältige MIDI-Fähigkeiten, die viele Nutzer bereits von den mio-MIDI-Interfaces von iConnectivity kennen, haben Einzug ins PlayAUDIO2U gehalten.

Das Interface steckt in einem 2 HE messenden und im 19-Zoll-Format gehaltenen Gehäuse. iConnectivity betont, dass man dieses, sowie auch die Anschlüsse, bewusst solide konzipiert und baut, damit auch der harte Tour-Alltag diesen nichts anhaben kann.

In 1-2 Wochen ist das PlayAUDIO2U im Handel erhältlich. Der Preis beläuft sich auf 2.699,- Euro.

