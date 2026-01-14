ANZEIGE
NAMM 2026: ISOVOX IsoBooth, mobile Gesangskabine

Mobile Aufnahmekabine - 15 Minuten Aufbau!

14. Januar 2026
isovox isobooth gesangskabine

NAMM 2026: ISOVOX IsoBooth, mobile Gesangskabine

Erst vor wenigen Tagen haben wir über die ISOVOX Workspace Ablage berichtet, nun hat der Hersteller die IsoBooth vorgestellt. Bei der ISOVOX IsoBooth handelt es sich um eine Gesangskabine.

ISOVOX IsoBooth

isovox isobooth

Bekannt geworden ist der Hersteller ISOVOX durch seine mobile Aufnahmekabine Vocal Booth 2. In unserem verlinkten Testbericht erfahrt ihr alles dazu. Mit der ISOVOX IsoBooth bringt das Unternehmen nun einen komplette Gesangskabine auf den Markt, die im Gegensatz zu herkömmlichen Kabinen gerade einmal 110 kg auf die Waage bringt und mit Hilfe eines Schraubendrehers in ca. 15 Minuten aufgebaut ist.

Isovox IsoBooth

Auch wenn man 110 kg sicherlich nicht jeden Tag von Studio zu Studio transportiert oder auf- und abbaut, bietet die ISOVOX IsoBooth eine gute Möglichkeit, ohne größere Baumaßnahmen einen kleinen Aufnahmeraum einzurichten.

Isovox isobooth

Die ganze Box besteht aus mehreren Einzelteilen, die ineinander gesteckt und verschraubt werden, dazu gibt es einschiebbare Wandpaneel-Module. Die auf der Innenseite mit Stoff bespannten Module werden mit einem Reißverschluss sowie Klettverschlüssen verbunden und ISOVOX betont, dass alle Elemente für einen langlebigen Einsatz konzipiert sind.  Die Maße der IsoBooth belaufen sich auf 150 x 114 x 217 cm (BxTxH).

Im Lieferumfang enthalten ist ein Ventilation-System, das die Gesamthöhe der IsoBooth auf 235 cm erhöht und für einen Luftaustausch in der Kabine sorgt – laut Hersteller ohne hörbare Geräusche.

Im Verlauf des ersten Quartals 2026 wird ISOVOX die ersten Gesangskabinen ausliefern. Der Preis inklusive Ventilationssystem und MixTable-Ablage beläuft sich auf 8.000,- Euro (UVP).

Links

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

