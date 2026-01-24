Mobile Gesangskabine Deluxe

Nachdem ISOVOX im Vorfeld der NAMM 2026 bereits die Workspace und die IsoBooth vorgestellt hat, folgt pünktlich zum Start der Messe eine neue Version der mobilen Gesangskabine: ISOVOX Pro.

ISOVOX Pro

Mit der ISOVOX Pro bietet der schwedische Hersteller ab sofort eine neue Generation seiner mobilen Gesangskabine an. Das neue Modell wurde von Grund auf neu entwickelt und laut Hersteller wurden viele Kundenwünsche in die neue Version mit aufgenommen. Ziel der ISOVOX Pro ist es, Studioqualität unabhängig vom Aufnahmeort zu ermöglichen – sei es im Home-Studio, im mobilen Setup oder auch in professionellen Produktionsumgebungen.

Herzstück des neuen ISOVOX-Systems ist das neu entwickelte RAS (Reference Acoustic System). Diese akustische Architektur soll laut Hersteller tieffrequente Resonanzen effektiv kontrollieren gleichzeitig für Klarheit über den gesamten Frequenzbereich sorgen. Hierfür setzt ISOVOX auf entsprechende Akustikmaterialien, eine nicht parallele Innenform der Box sowie die patentierten Acoustic Gills.

Optional lässt sich ISOVOX Pro mit den ISOMAX Bens erweitern. Diese magnetisch befestigten Zusatzmodule sollen den Tieftonbereich verstärken, externe Störgeräusche reduzieren und eine flexible Anpassung der Akustik an Stimme, Mikrofon und persönlichen Geschmack erlauben.

Auch in puncto Ergonomie und Kompatibilität bietet die ISOVOX PRO Neues. Das Innenvolumen wurde im Vergleich zum ISOVOX 2 um rund 20 % vergrößert und bietet mehr Bewegungsfreiheit. Mit dem neuen Magic Mic Pole steht ein flexibel einstellbares Mikrofonsystem zur Verfügung, das sowohl klassische als auch invertierte Mikrofonpositionen unterstützt. Ergänzend ist mit dem Magic Mic Holder ein universeller Mikrofonhalter erhältlich, der eine elegante Alternative zu herkömmlichen Spinnen darstellt.

Weitere Ausstattungsmerkmale wie eine rotierbare LED-Innenbeleuchtung und das gemeinsam mit Noctua entwickelte IsoFan-Belüftungssystem sollen den professionellen Anspruch unterstreichen.

ISOVOX Pro ist ab sofort im Handel erhältlich. Der UVP-Preis beläuft sich auf 3.999,- Euro.