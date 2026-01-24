ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: ISOVOX Pro, mobile Gesangskabine

Mobile Gesangskabine Deluxe

24. Januar 2026
isovox pro gesangskabine mobil

NAMM 2026: ISOVOX Pro, mobile Gesangskabine

Nachdem ISOVOX im Vorfeld der NAMM 2026 bereits die Workspace und die IsoBooth vorgestellt hat, folgt pünktlich zum Start der Messe eine neue Version der mobilen Gesangskabine: ISOVOX Pro.

NAMM 2026 V03

ANZEIGE

ISOVOX Pro

Mit der ISOVOX Pro bietet der schwedische Hersteller ab sofort eine neue Generation seiner mobilen Gesangskabine an. Das neue Modell wurde von Grund auf neu entwickelt und laut Hersteller wurden viele Kundenwünsche in die neue Version mit aufgenommen. Ziel der ISOVOX Pro ist es, Studioqualität unabhängig vom Aufnahmeort zu ermöglichen – sei es im Home-Studio, im mobilen Setup oder auch in professionellen Produktionsumgebungen.

NAMM 2026: ISOVOX Pro, mobile Gesangskabine

Herzstück des neuen ISOVOX-Systems ist das neu entwickelte RAS (Reference Acoustic System). Diese akustische Architektur soll laut Hersteller tieffrequente Resonanzen effektiv kontrollieren gleichzeitig für Klarheit über den gesamten Frequenzbereich sorgen. Hierfür setzt ISOVOX auf entsprechende Akustikmaterialien, eine nicht parallele Innenform der Box sowie die patentierten Acoustic Gills.

Optional lässt sich ISOVOX Pro mit den ISOMAX Bens erweitern. Diese magnetisch befestigten Zusatzmodule sollen den Tieftonbereich verstärken, externe Störgeräusche reduzieren und eine flexible Anpassung der Akustik an Stimme, Mikrofon und persönlichen Geschmack erlauben.

ANZEIGE

NAMM 2026: ISOVOX Pro, mobile Gesangskabine

Auch in puncto Ergonomie und Kompatibilität bietet die ISOVOX PRO Neues. Das Innenvolumen wurde im Vergleich zum ISOVOX 2 um rund 20 % vergrößert und bietet mehr Bewegungsfreiheit. Mit dem neuen Magic Mic Pole steht ein flexibel einstellbares Mikrofonsystem zur Verfügung, das sowohl klassische als auch invertierte Mikrofonpositionen unterstützt. Ergänzend ist mit dem Magic Mic Holder ein universeller Mikrofonhalter erhältlich, der eine elegante Alternative zu herkömmlichen Spinnen darstellt.

Weitere Ausstattungsmerkmale wie eine rotierbare LED-Innenbeleuchtung und das gemeinsam mit Noctua entwickelte IsoFan-Belüftungssystem sollen den professionellen Anspruch unterstreichen.

ISOVOX Pro ist ab sofort im Handel erhältlich. Der UVP-Preis beläuft sich auf 3.999,- Euro.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories

Erweiterung der kostenlosen Browser-DAW

NAMM 2026: Audiotool Nexus, Browser-DAW

News
24.01.2026 |0

Ein kleiner Eindruck

NAMM 2026: Behringer JT-2, paraphoner Analog-Synthesizer

News
24.01.2026 |31

Expression Pedal für das Darkglass Anagram

NAMM 2026: Darkglass Anagram Press, Expression Pedal

News
24.01.2026 |0
Behringer BMX Sampling Drum Machine proto

Ein kurzer Einblick

NAMM 2026: Behringer BMX, Sampling Drum Machine

News
24.01.2026 |37

Neuer einkanaliger Vollröhrenamp aus UK

NAMM 2026: Orange OR60, Gitarrenamp

News
24.01.2026 |0

Neue Blackstar Topteile mit passenden 1x12 Boxen

NAMM 2026: Blackstar TV-10 A und TV-10 B, Topteile und Boxen

News
24.01.2026 |0
dangerous music bax500

BAX EQ - jetzt auch als 500er-Modul

NAMM 2026: Dangerous Music BAX500, API500-Equalizer

News
24.01.2026 |0

ID:X Floorboard Units in drei verschiedenen Größen

NAMM 2026: Blackstar ID:X Floor, Multi-Effektpedal

News
24.01.2026 |0
sonarworks soundid Reference Tools App

Sonarworks bietet Dolby Atmos Personalisierung

NAMM 2026: SoundID Reference Tools App, Dolby Atmos Personalisierung

News
24.01.2026 |0
audeze lcd-5s kopfhörer

Premium-Kopfhörer von Audeze

NAMM 2026: Audeze LCD-5s, Kopfhörer

News
23.01.2026 |1
solid state logic ssl origin evo

Für viele ein Traum - die neue ORIGIN EVO Konsole

NAMM 2026: SSL ORIGIN EVO, Mischpult

News
23.01.2026 |0
pearl eroadshow edrums

Neues Einsteiger-Set von Pearl

NAMM 2026: Pearl eRoadShow, E-Drums

News
23.01.2026 |0
ART Pro VLA III kompressor

Siet über 20 Jahren erhältlich - jetzt kommt der VLA III

NAMM 2026: ART Pro VLA III, Kompressor

News
23.01.2026 |0

Jubiläums-Edition des Distressors

NAMM 2026: Empirical Labs EL8-XXX Anniversary Edition

News
23.01.2026 |0
hammond xk-7 xk-7d orgeln

Neue Hammond-Orgeln vorgestellt!

NAMM 2026: Hammond XK-7, XK-7D, Orgeln

News
23.01.2026 |1
Casio Sampler vs

Derzeit nur ein Prototyp

NAMM 2026: Casio Sampler gesichtet

News
23.01.2026 |16
NAMM 2026: AUDIX Novacore (Quelle: AUDIX)

Digitales Funk-Set von AUDIX

NAMM 2026: AUDIX Novacore

News
23.01.2026 |0
Kurzweil SP8 Stage Keyboard vs

Stagepiano mit VAST-Engine

NAMM 2026: Kurzweil SP8, Stage-Keyboard

News
23.01.2026 |1
T-Rex Binson Stereophonica Drum Delay

Analoges Drum Delay

NAMM 2026: T-Rex Binson Stereophonica Drum Delay, Effektgerät

News
23.01.2026 |1
DWe V51 V71

Hybrid-Drums von Roland & DW

NAMM 2026: DWe V51, V71, E-Drums

News
23.01.2026 |0

Neue Farben, neues Bariton Modell und neue Lefties

NAMM 2026: Harley Benton SC-Custom III und ST-Modern Plus HSS, E-Gitarren

News
23.01.2026 |0
NAMM 2026: Behringer XTM1-35 Funkmikrofon-Sets (Quelle: Behringer)

Drahtlose und günstige Mikrofonlösungen angekündigt

NAMM 2026: Behringer XTM1-35 Funkmikrofon-Sets

News
23.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X