Praktisches Zubehör fürs Homestudio

ISOVOX, der Hersteller der mobilen Gesangs- und Sprecherkabine Vocal Booth, stellt anlässlich der NAMM 2026 praktisches Zubehör fürs Tonstudio vor. Bei ISOVOX Workspace handelt es sich um eine platzsparendes (Schreibtsich-) Ablage, die auf handelsüblichen PA-Lautsprecherständern montiert werden kann.

ISOVOX Workspace

Mit Hilfe des ISOVOX Workspace bietet der Hersteller eine praktische Lösung, um klassische PA-Lautsprecher, auf denen u.a. auch die eingangs erwähnte Gesangs- und Sprecherkabine Vocal Booth montiert wird, um eine Ablage zu erweitern. So erhält man rund 1 qm Arbeitsfläche, auf denen Laptops, Texte, Stifte und weiteres Zubehör abgelegt werden können. Oft sind es ja die kleinen Dinge im Leben, die das Leben bzw. den Workflow im Alltag erleichtern.

Workspace wurde in Zusammenarbeit mit Gravity entwickelt, eine Marke der Adam Hall Group, die für ihre vielfältigen Live- und Studio-Lösungen bekannt ist. Von Gravity haben wir bereits einiges an Zubehör getestet, u.a. den MA POP 1 Filter und den Keyboardständer KS AKS 01 B.

Die ersten Workspace werden im ersten Quartal 2026 ausgeliefert und sind dann in den zwei Farbvarianten Schwarz und Weiß erhältlich. Den UVP-Preis gibt ISOVOX mit 499,- Euro an. Im Bundle mit dem Hersteller-eigenen TriPod-Stativ kostet Workspace 549,- Euro (UVP).

