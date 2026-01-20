ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Knif Audio BBD, analoges Delay

Analoges Delay mit CV-Steuerungsoptionen

20. Januar 2026
knif audio bbd

NAMM 2026: Knif Audio BBD, analoges Delay

Neben zahlreichen Produktneuheiten mit modernen Features und Ausstattungen bringt Knif Audio mit dem BBD ein analoges Delay mit zur NAMM Show, das einen sehr schönen Vintage-Charme versprüht. Hier alle Informationen zum Knif Audio BBD.

ANZEIGE

Knif Audio BBD

Vor allem für Synthesizer- und Vintage-Fans dürfte das neue Knif Audio BBD interessant erscheinen. Das analoge Bucket Brigade Delay ist in einem schicken Gehäuse aus Walnuss untergebracht und passt aufgrund seines Aufbaus optisch perfekt zu Vintage-Synthesizern oder Modularsystemen.

NAMM 2026- Knif Audio BBD, analoges Delay

Das BBD erlaubt Delay-Zeiten von 20 ms bis 600 ms (Stereo) bzw. 1.200 ms (Mono). Hierfür verfügt es über sechs BBD-ICs mit je 4.096 Stufen. Insgesamt sieben Arbeitsmodi hat Knif Audio dem BBD spendiert und neben normalen Ein- und Ausgangsbuchsen sowie Send/Return-Wegen im Klinkenformat bietet das BBD auch CV-Eingänge.

Praktisch erscheint der Hochpassfilter, den Knif Audio für den Feedback-Weg verbaut hat, sowie ein Tiefpassfilter für das eigentliche Delay.

ANZEIGE

NAMM 2026- Knif Audio BBD, analoges Delay 2

Das ist aber noch nicht alles. Das BBD ist mit einer Röhren-Verzerrungsstufe ausgestattet. Diese verfügt über vier NOS-Pentoden und neben dem Verzerrungsgrad lässt sich auch das Spektrum einstellen.

Die Tap-Tempo- und Time-Division-Funktion werden über einen Mikrocontroller gesteuert, wobei der Hersteller betont, dass der Signalweg komplett analog aufgebaut ist.

Eine externe Synchronisation ist möglich und zu guter letzt bietet Knif Audio BBD noch einen LFO.

Die genaue Verfügbarkeit ist bisher noch nicht bekannt. Einen Preis gibt es dagegen schon: 3.500,- Euro plus Steuern, Zoll und Versand.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories
Akai MPC 3.7 vs

Umfangreiches OS-Update

NAMM 2026: Akai MPC 3.7 Firmware

News
20.01.2026 |0
NAMM 2026 Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

Standalone trifft motorisierte Jogwheels!

NAMM 2026: Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

News
20.01.2026 |3
Akai MPC XL Sampling Groovebox vs

Die beste MPC ever (?)

NAMM 2026: Akai MPC XL, Sampling Groove Machine

News
20.01.2026 |10
neumann m 50 v röhrenmikrofon

Eine Mikrofon-Legende kehrt zurück!

NAMM 2026: Neumann M 50 V, Röhrenmikrofon

News
20.01.2026 |1

Back to analog: Type 20 A-Core

NAMM 2026: HEDD Type 20 A-Core, Studiomonitor

News
20.01.2026 |1
News: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

Volle Power auf drei Kanälen!

NAMM 2026: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

News
20.01.2026 |3
roland go mixer studio

Kompakter Mixer für mobile Aufnahmen

NAMM 2026: Roland GO MIXER Studio, Mischpult

News
20.01.2026 |0
Stylophone On-The-Fly Sequencer vs

Performance non-stop

NAMM 2026: Stylophone On-The-Fly, Sequencer

News
19.01.2026 |8
ASM Leviasynth Synthesizer vs

8 Oszillatoren pro Stimme

NAMM 2026: ASM Leviasynth, Hybrid-Synthesizer

News
19.01.2026 |71
NAMM: 2026 Reloop Flux Go, USB-C DVS Interface

Mobiles USB-C-DVS-Interface für Serato DJs

NAMM 2026: Reloop Flux Go, USB-C DVS Interface

News
19.01.2026 |0
waves resolve plugin

Waves Resolve - für kurze Zeit kostenlos

NAMM 2026: Waves Resolve, kostenloses Mix-Tool

News
19.01.2026 |4

Always-On Strobe-Tuner der Extraklasse

NAMM 2026: Peterson StroboVUE, Stimmgerät

News
19.01.2026 |0

Kompaktes Flaggschiff im Lunchbox Format

NAMM 2026: Victory Amplification MKX Lunchbox Head, Gitarrenamp

News
19.01.2026 |0

Joey Landreth Signature Sound

NAMM 2026: Revv Dirtdog Joey Landreth OD, Overdrive Pedal

News
18.01.2026 |0

30 Jahre Hod Rod Deluxe

NAMM 2026: Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary, Gitarrenverstärker

News
18.01.2026 |0
elysia channex studio

Flexiber Hybrid-Channelstrip

NAMM 2026: elysia channex studio, Channelstrip

News
18.01.2026 |2
avantone pro cla sub

Subwoofer - nicht nur für NS-10 Speaker

NAMM 2026: Avantone Pro CLA-Sub, Subwoofer

News
18.01.2026 |0

Die Canvas Serie wird um ein Volume Pedal erweitert

NAMM 2026: Walrus Audio Canvas Volume, Volume Pedal

News
18.01.2026 |6

Die Serie bekommt zwei Linien - Retro und Modern

NAMM 2026: Martin Road Series, Akustikgitarren

News
17.01.2026 |0
austrian audio the arranger kopfhörer

Neuer Austrian Audio Kopfhörer

NAMM 2026: Austrian Audio The Arranger, Kopfhörer

News
17.01.2026 |0
akg c104 c114 c151 mikrofone studio recording

Drei neue Mikrofone von AKG

NAMM 2026: AKG C104, C114, C151, Mikrofone

News
17.01.2026 |2
steinberg wavelab 13 audio editor

WaveLab 13 erscheint am 22.01.

NAMM 2026: Steinberg Wavelab 13, Audio-Editor

News
17.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X