Analoges Delay mit CV-Steuerungsoptionen

Neben zahlreichen Produktneuheiten mit modernen Features und Ausstattungen bringt Knif Audio mit dem BBD ein analoges Delay mit zur NAMM Show, das einen sehr schönen Vintage-Charme versprüht. Hier alle Informationen zum Knif Audio BBD.

Knif Audio BBD

Vor allem für Synthesizer- und Vintage-Fans dürfte das neue Knif Audio BBD interessant erscheinen. Das analoge Bucket Brigade Delay ist in einem schicken Gehäuse aus Walnuss untergebracht und passt aufgrund seines Aufbaus optisch perfekt zu Vintage-Synthesizern oder Modularsystemen.

Das BBD erlaubt Delay-Zeiten von 20 ms bis 600 ms (Stereo) bzw. 1.200 ms (Mono). Hierfür verfügt es über sechs BBD-ICs mit je 4.096 Stufen. Insgesamt sieben Arbeitsmodi hat Knif Audio dem BBD spendiert und neben normalen Ein- und Ausgangsbuchsen sowie Send/Return-Wegen im Klinkenformat bietet das BBD auch CV-Eingänge.

Praktisch erscheint der Hochpassfilter, den Knif Audio für den Feedback-Weg verbaut hat, sowie ein Tiefpassfilter für das eigentliche Delay.

Das ist aber noch nicht alles. Das BBD ist mit einer Röhren-Verzerrungsstufe ausgestattet. Diese verfügt über vier NOS-Pentoden und neben dem Verzerrungsgrad lässt sich auch das Spektrum einstellen.

Die Tap-Tempo- und Time-Division-Funktion werden über einen Mikrocontroller gesteuert, wobei der Hersteller betont, dass der Signalweg komplett analog aufgebaut ist.

Eine externe Synchronisation ist möglich und zu guter letzt bietet Knif Audio BBD noch einen LFO.

Die genaue Verfügbarkeit ist bisher noch nicht bekannt. Einen Preis gibt es dagegen schon: 3.500,- Euro plus Steuern, Zoll und Versand.