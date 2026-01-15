NAMM 2026: Korg Filter Ark, Plug-in

Filter der Synth-Legenden

Das Effekt-Plug-in Korg Filter Ark ist ein umfangreiches Plug-in, das auf den Filtern der Synthesizer aus der Korg Collection 6 basiert. Hier begegnen sich Emulationen analoger Klassiker und völlige Neuentwicklungen, die sich sogar miteinander kombinieren lassen.

Korg Filter Ark – Effekt-Plug-in

In Filter Ark finden sich natürlich die bekanntesten Filtermodelle aus Korgs langer Synthesizer-Historie: MS-20, Polysix und microKorg 700S, aber auch der Korg-Schützling ARP Odyssey sind vertreten. Dazu kommen auch Varianten aus moderneren Synthesizer sowie echte Neuentwicklungen wie ein Vowel-Filter und ein Filter auf Basis von Physical-Modeling-Resonatoren.

Innerhalb des Plug-ins lassen sich bis zu vier der Filter auf unterschiedliche Weise miteinander verbinden, um sie gleichzeitig verwenden zu können. Die Filter können mit zusätzlichen Funktionen wie einem morphbaren LFO, einem Envelope-Follower mit Sidechain-Eingang und einem Step-Sequencer gemeinsam oder separat moduliert werden.

Filter Ark besitzt einen integrierten Rauschgenerator und eine Quantisierung für den Cutoff-Regler, sodass das Filter auch selbst als Klangquelle für rhythmische oder melodische Sequenzen genutzt werden kann.

Für den sofortigen Einsatz ist das Plug-in mit zahlreichen Presets und Makros ausgestattet. Eine Demoversion ist bei Hersteller verfügbar.

Korg Filter Ark soll bereits im Januar erhältlich sein. Eine Information zum Preis und weitere Details werden seitens des Herstellers noch nachgereicht.