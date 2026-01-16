ANZEIGE
NAMM 2026: Korg Kaoss Pad V, Effektgerät

Dual Touch für Doppelmodulation

16. Januar 2026

Korg Kaoss Pad V Effekt am

Das Korg Kaoss Pad V ist bereits die fünfte Generation der Performance-orientierten Effektgeräte. Erstmals gibt es die Dual Touch-Funktion, bei der mit zwei Fingern unterschiedliche Parameter gleichzeitig moduliert werden können.

Korg Kaoss Pad V – Effekte für 2 Finger

Auch beim Kaoss Pad V ist das X/Y-Pad, wie bei den Vorgängern, das zentrale Element für die Steuerung der Effekte. Die umfangreiche Auswahl umfasst neben Filtern, Modulations-Effekten, Verzerrern, Reverbs und Delays auch spezielle Vocoder- und Voice-Effekte zur intuitiven Bearbeitung und Verfremdung von Gesang und Sprache. Die Effekte lassen sich bei Bedarf über einen Browser-basierte Editor anpassen und im Kaoss Pad auf 100 User-Plätzen abspeichern. Außerdem sind 170 Preset-Effekte im Gerät vorhanden.

Darüber hinaus bietet das Kaoss Pad V eine Sampling-Funktion, mit der sich laufende Tracks in Echtzeit sampeln, loopen und remixen lassen, was speziell für Performances gedacht ist. Hierfür stehen vier Sample-Bänke zur Verfügung, die gleichzeitig genutzt werden können. Je nach Songtempo können pro Bank bis zu acht Takte geloopt, mit den Effekten bearbeitet und mit beliebig vielen Overdubs versehen werden. Für aufgezeichnete Loops stehen unterschiedliche Wiedergabe- und Slice-Modi zum kreativen Umarrangieren zur Verfügung.

Korg Kaoss Pad V Effekt dual

Über acht Favoriten-Taster lassen sich Effekte per Knopfdruck direkt aufrufen. Zur Anpassung des Effektanteils ist ein dedizierter Dry/Wet-Regler vorhanden. Außerdem können mit der „Pad Motion“-Funktion Bewegungen auf dem Touchpad aufzeichnen, wiedergeben und umkehren.

Das Korg Kaoss Pad V besitzt Line-Ein- und Ausgänge sowie einen symmetrischen Mikrofoneingang, der sich alternativ als Hi-Z-Eingang für Gitarren verwenden lässt. Es ist auch ein separat regelbarer Kopfhörerausgang vorhanden. Über das integrierte USB-Audiointerfaces können Audiosignale vom Computer in das Kaoss Pad geleitet oder die Performance in einer DAW direkt aufgezeichnet werden.
Als externes Speichermedium kann optinal eine SD-Karte oder SDHC-Karte mit bis zu 32 GB verwendet werden.

Das Korg Kaoss Pad V ist voraussichtlich ab Mai lieferbar. Der Preis beträgt 599,- Euro.

Preis

  • 599,- Euro

Links

