Liano goes Streaming

Mit dem Liano Live präsentiert KORG ein etwas anderes Konzept für musikalische Live-Streams. Vor allem Einsteiger sollen vom Korg Liano Live profitieren, da alle benötigten Streaming-Komponenten direkt mitgeliefert werden.

Korg Liano Live

Neben dem kompakten und leicht zu transportierenden E-Piano Liano mit 88 Tasten und integrierten Lautsprechern beinhaltet das Liano LIVE ein komplettes Live-Streaming-Studio inklusive USB-Audiointerface, integriertem Mischpult, zusätzlichen Begleitrhythmen und Soundeffekten sowie einem dynamischen Mikrofon mit passender Tischhalterung.

Da außerdem auch alle benötigten Kabel mitgeliefert werden, können bereits nach dem Einschalten und Anschließen an ein Smartphone, Tablet oder einen Computer die ersten Live-Streams beginnen. Der beleuchtete „On Air“-Taster schaltet bei Bedarf alle ausgehenden Audiosignale stumm und über die dedizierten Fader für Piano, Begleitrhythmen, Computer-Audio und Mikrofon lässt sich ganz intuitiv der richtige Mix erstellen.

Dank des möglichen Batteriebetriebs lässt sich das Korg Liano Live auch unabhängig von einer externen Stromversorgung unterwegs einsetzen, wobei sein geringes Gewicht von gerade einmal 6 kg einen weiteren Vorteil darstellt.

Damit nicht genug wird das Liano LIVE! außerdem mit einem passenden Software-Paket zum Download ausgeliefert.

Das Korg Liano Live wird ab März im Handel erhältlich sein. Korg gibt hierfür eine unverbindliche Preisempfehlung von 499,- Euro an.

