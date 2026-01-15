NAMM 2026: Korg MetroClip, Metronom

Ein Metronom, auf das man ein Auge werfen sollte

Mit dem Korg MetroClip präsentiert die Marke eine neue Generation des Metronoms, die sich konsequent an den realen Anforderungen moderner Musiker orientiert. Statt auf reine Lautstärke oder stationäre Konzepte zu setzen, rückt dieses Modell die visuelle Kontrolle des Tempos in den Fokus. Gerade in Proben, auf lauten Bühnen oder beim Üben unterwegs will Korg damit eine praktikable Alternative zu klassischen Metronomen liefern.

Affiliate Links Korg NT4/KA189 Kundenbewertung: (132) 26,00€ Korg CA-50 Chromatic Tuner Kundenbewertung: (269) 18,10€ Korg Pitchblack X Kundenbewertung: (61) 89,00€

ANZEIGE

Das Korg MetroClip

Das Korg MetroClip ist ein visuelles Metronom im Clip-on-Format, das den Fokus klar auf optische Tempoanzeige legt. Statt ausschließlich auf Klicksignale zu vertrauen, nutzt es ein helles Display und deutliche LED-Impulse, um das Timing unmissverständlich darzustellen. Das kann besonders in lauten Bandsituationen oder bei akustisch sensiblen Proben von Vorteil sein.

Zentraler Bestandteil ist das gut ablesbare CMD-3D-Display, das durch kräftige LED-Pulssignale ergänzt wird. Diese visuelle Darstellung ist laut Korg aus bis zu 180 Grad einsehbar und erlaubt es, das Tempo aus nahezu jedem Blickwinkel sicher zu erfassen. Drei unterschiedliche Anzeigemodi passen die Darstellung an verschiedene Spielstile und musikalische Situationen an, etwa für individuelles Üben oder das Zusammenspiel mehrerer Musiker.

Die Befestigung erfolgt über ein flexibles Clip-System, mit dem sich das MetroClip an Notenständern, Instrumenten oder sogar an der Kleidung fixieren lässt. Dadurch entfällt die Suche nach einer geeigneten Ablagefläche und das Metronom bleibt stets im direkten Sichtfeld.

ANZEIGE

Neben der visuellen Ausrichtung bietet das MetroClip auch weiterhin einen akustischen Klick, der bei Bedarf zugeschaltet werden kann. Damit bleibt das Gerät vielseitig einsetzbar, ohne sich auf ein einziges Nutzungsszenario festzulegen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das Korg MetroClip wird ab März 2026 verfügbar sein und hat eine UVP von 49,- Euro. Bis dahin kann man sich aber bei Thomann auch schon mit anderen nützlichen Helferlein von Korg versorgen.