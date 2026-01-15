Kompakte Interfaces von Korg

Auf der letztjährigen NAMM Show hatte Korg die beiden präsentationsfähigen, aber bei weitem noch nicht marktreifen Audiointerfaces Korg microAUDIO 22 und microAUUDIO 722 erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert. Die damals noch als Prototypen vorgestellten USB-Interfaces stellt Korg auf der nächste Woche startenden NAMM 2026 nun offiziell vor.

Korg microAUDIO 22 Audiointerface

Mit Audioformaten von bis zu 24 Bit / 192 kHz ist das microAUDIO 22 gut ausgestattet und liefert laut Korg dabei immer genügend Headroom-Reserven. Jeder Kanal des Interfaces bietet jeweils einen Mikrofon- / Line (Hi-Z)-Eingang mit global zuschaltbarer Phantomspeisung (48 Volt).

Es lassen sich über die Editor-Software ein Noise Gate sowie wahlweise ein Kompressor oder

ein Limiter hinzuschalten. Die „Stereo Link“-Funktion ermöglicht die Aussteuerung beider Eingangskanäle über einen einzigen Regler, was besonders für Stereo-Signale wie z. B. von Synthesizern nützlich ist. Dank des „Zero-Latency-Direct-Monitorings“ lässt sich das Eingangssignal bei der Aufnahme auf Wunsch.

Außerdem kann der Kopfhörerausgang ein anderes Signal ausgeben als die Hauptausgänge, wodurch er sich beispielsweise auch für Clicktracks oder Cue-Signale für DJ-Anwendungen eignet, die nicht auf den

Hauptausgängen zu hören sein sollen. Die ebenfalls integrierte „Loopback“-Funktion ermöglicht es, das Ausgangssignal des angeschlossenen Computers in die DAW zu routen. Da das microAUDIO 22 über einen USB-C-Anschluss verfügt, arbeitet es nahtlos mit Smartphones oder Tablets zusammen und ermöglicht somit auch einen mobilen Einsatz.

Und damit Nutzer des microAUDIO 22 auch direkt mit dem Produzieren loslegen können, liegt dem Interface ein umfangreiches Software-Paket mit Titeln wie Ableton Live Lite und iZotope Ozone Elemets zum kostenlosen Download bei.

Als weitere Besonderheit wird das microAUDIO 22 außerdem mit der ebenfalls neuen Software „Filter Ark“ ausgeliefert, die sowohl als Plug-in als auch Standalone nutzbar ist und eine Sammlung nachgebildeter KORG Filter aus MS-20, Polysix, miniKORG 700S und ARP OYSSEY sowie weitere neu entwickelte Filtertypen bietet.

Korg microAUDIO 722

Das microAUDIO 722 bietet die gleiche Ausstattung wie das microAUDIO 22, verfügt darüber hinaus aber über ein Analogfilter, das einst dem miniKORG 700S Synthesizer aus den 1970er-Jahren zu seiner Beliebtheit verhalf. Dieses lässt sich wahlweise als Low- oder Highpass-Filter betreiben und über einen separaten LFO / Envelope Follower modulieren.

Dank der praktischen „Loopback“-Funktion können somit nicht nur analoge Eingangssignale mit dem Filter bearbeitet werden, sondern auch das digitale Audiosignal des angeschlossenen Computers. Auf

diese Weise lässt sich z. B. im Handumdrehen ein analoges Filter in eine DAW einbinden.

Da das microAUDIO 722 über ein handelsübliches USB-C-Netzteil mit Strom versorgt werden kann, lässt es sich auch Standalone als externes Analogfilter nutzen.

Ab März sind die beiden Interfaces im Handel erhältlich. Als Preis gibt Korg 199,- Euro für das microAUDIO 22 und 279,- Euro für das microAUDIO 722 an.

Die wichtigsten Features im Überblick: