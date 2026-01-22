NAMM 2026: Korg phase8, Akustik-Synthesizer

Synthese mal anders gedacht
Korg phase8 ist ein Synthesizer, der mit einer neu entwickelten Akustiksynthese arbeitet. Der Prototyp konnte in seinen unterschiedlichen Stadien bereits seit 2023 auf der Superbooth in Augenschein genommen werden, wo ihn Entwickler Tatsuya „Tats“ Takahashi und sein Berliner Team präsentierten.
Korg phase8 – Akustik-Synthesizer
Obwohl phase8 ein Synthesizer ist, lässt er sich nicht in die üblichen Kategorien wie analog, digital, Physical-Modeling usw. einordnen. Korg nennt es Akustiksynthese, weil es auf physischen Elementen und haptischer Interaktion basiert.
phase8 besitzt acht unterschiedlich gestimmte Metallresonatoren, die durch elektromagnetische Impulse in Schwingung versetzt und über Regler im Klang und Lautstärke moduliert werden können. Dafür stehen Funktionen wie Envelope-Shaping, Sequencing, analoges Wavefolding und tonhöhenabhängige Modulation zur Verfügung. Jeder Resonator fungiert als eine Stimme, somit lässt sich phase8 bis zu achtstimmig spielen.
Die Resonatoren lassen sich auch durch Berührung wie Anschlagen, Zupfen oder Kontakt mit anderen Gegenständen von subtil bis drastisch beeinflussen. Durch den offenen Aufbau des Instruments sind die Resonatoren jederzeit für spontane Manipulationen zugänglich und sie lassen sich auch einfach gegen andere Exemplare austauschen.
Im Lieferumfang sind neben den acht Resonatoren, die sich im Gerät befinden, fünf weitere Resonatoren enthalten (insgesamt 12, die eine Oktave abdecken), wodurch der phase8 mit unterschiedlichen Skalen verwendet werden kann.
phase8 verfügt über einen integrierten Sequencer mit Step- und Live-Recording. Es können alle Parameter aufgezeichnet werden. Durch die Möglichkeit, einzelnen Steps überspringen zu können, lassen sich auch polymetrische Rhythmen erzielen. Die Sequenzen können maximal 8-stimmig sein und es gibt acht Speicherplätze.
Das Gerät verfügt über MIDI-I/O (3,5 mm TRS-A), USB-C, Sync-I/O, Line-Ausgang und Kopfhörerbuchse.
Korg phase8 ist ab März 2026 erhältlich und wird 969,- Euro kosten. Zur Produkteinführung gibt es das „Presale Exclusive Package“ mit drei zusätzlichen und speziell geformten Resonatoren, in limitierter Stückzahl.
einige Reviews sind draußen. zb von loopop.
schaue es gerade.
John Cage wäre begeistert gewesen. Bin ich es auch? Ich weiß es nicht. Erst dachte ich: „Schon wieder so’n Pling-Plong-Gerät, das die Welt nicht braucht“, aber nach dem Ansehen des Videos bin ich anderer Meinung: Damit kann man schon was anfangen.
Letzten Endes ist es aber der Preis, der stört: Bei fast 1000€ hätte ich mir wenigstens eingebaute Effekte gewünscht. Ohne die Effekte scheint das Teil nämlich nur halb so viel Spaß zu machen. Und technisch gesehen halte ich es für weniger innovativ, als man uns glauben machen will: im Prinzip ist das doch wie eine (unvollständige) Oktave Fender Rhodes plus Synthese- und Sequencer-Funktionen, würde ich sagen?
Trotzdem Hut ab vor KORG, die hier mal was abseits ausgetretener Pfade wagen. 👍 In 10 Jahren werden wir auf Instagram (falls es dann noch Instagram gibt) dann wieder Videos davon sehen mit staunenden Kommentaren drunter wie „ohhhh, ahhhh, ich wusste gar nicht, dass es das mal gegeben hat.“
@UAP Hui. so teuer? 😃
deswegen kein Preis angegeben.
dachte ich mir auch. loopop hat auch 2 teure Effekte dazu verwendet. 😄
Es freut mich immer wieder, wenn Hersteller mal ausgetretene Pfade verlassen. Hier haben wir wieder mal ein typisches Beispiel. Ich hoffe seit Jahren, dass es vielleicht mal wieder einen generellen Durchbruch bei den Tonerzeugungen gibt. Dieser hier ist eindeutig punktuell, denn da ist die Kalimba immer wieder rauszuhören, selbst dem Drone. Das Wechseln zu einer Molltonleiter Ist auch viel zu umständlich, als dass das mehr als von einigen Enthusiasten genutzt werden wird. Nichts, desto trotz ein interessanter Ansatz.
Nice, hätte ich aber auch im 500 bis 600€ Bereich angesiedelt.
Als ich die Nachricht gesehen habe, dass es nach all dem Jahren jetzt draussen ist, habe ich mich gefreut. Der Preis ist allerdings für die meisten bestimmt zu hoch angesetzt. Daher dürfte sich das zum Ladenhüter entwickeln. Leider…
Das liegt an verschiedenen Dingen:
1. es ist mehr oder weniger ein One-Trick-Pony. Das hört man bei dem loopop-Video schon sehr klar raus. Er gibt sich alle Mühe mit den verwendeten Effekten…
und da bin ich auch schon beim 2. Punkt:
die Effekte! Was ist das für eine krude, interne Effektsektion? Es hat den Klang für mich eher unattraktiver, statt attraktiver gemacht. Ich denke es wäre eine bessere Idee gewesen z.B. das
Effektkonzept vom Minilogue XD hierfür zu übernehmen. oder wie – dreadbox beim Typhon – mit
Sinevibes zu kooperieren. Ein Instrument, welches so abhängig von Effekten ist, sollte da schon
intern etwas anbieten. Das Tremolo macht ja Sinn, die anderen beiden… ich weiss nicht.
3. Der Tonumfang. Das ist glaube ich der eigentliche Killer. 8 Zungen, das ist nicht viel.
Daher hinkt hier auch der Vergleich von loopop, dass man es so sehen muss, wie eine Gitarre.
Eine Gitarre bietet allerdings einen wesentlich grösseren Tonumfang, ich kann sie sofort umstimmen,
wie ich das möchte, usw. Ich denke ein Minimum von drei Oktaven, dann sehe die Sache schon anders
aus. So bleibt es ein futuristisches Xylophon.
Nichtsdestotrotz ein interessantes Instrument, keine Frage.