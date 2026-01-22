ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Korg phase8, Akustik-Synthesizer

Synthese mal anders gedacht

22. Januar 2026

korg phase8 synthesizer am

Korg phase8 ist ein Synthesizer, der mit einer neu entwickelten Akustiksynthese arbeitet. Der Prototyp konnte in seinen unterschiedlichen Stadien bereits seit 2023 auf der Superbooth in Augenschein genommen werden, wo ihn Entwickler Tatsuya „Tats“ Takahashi und sein Berliner Team präsentierten.

ANZEIGE

Korg phase8 – Akustik-Synthesizer

Obwohl phase8 ein Synthesizer ist, lässt er sich nicht in die üblichen Kategorien wie analog, digital, Physical-Modeling usw. einordnen. Korg nennt es Akustiksynthese, weil es auf physischen Elementen und haptischer Interaktion basiert.

phase8 besitzt acht unterschiedlich gestimmte Metallresonatoren, die durch elektromagnetische Impulse in Schwingung versetzt und über Regler im Klang und Lautstärke moduliert werden können. Dafür stehen Funktionen wie Envelope-Shaping, Sequencing, analoges Wavefolding und tonhöhenabhängige Modulation zur Verfügung. Jeder Resonator fungiert als eine Stimme, somit lässt sich phase8 bis zu achtstimmig spielen.

Die Resonatoren lassen sich auch durch Berührung wie Anschlagen, Zupfen oder Kontakt mit anderen Gegenständen von subtil bis drastisch beeinflussen. Durch den offenen Aufbau des Instruments sind die Resonatoren jederzeit für spontane Manipulationen zugänglich und sie lassen sich auch einfach gegen andere Exemplare austauschen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Im Lieferumfang sind neben den acht Resonatoren, die sich im Gerät befinden, fünf weitere Resonatoren enthalten (insgesamt 12, die eine Oktave abdecken), wodurch der phase8 mit unterschiedlichen Skalen verwendet werden kann.

phase8 verfügt über einen integrierten Sequencer mit Step- und Live-Recording. Es können alle Parameter aufgezeichnet werden. Durch die Möglichkeit, einzelnen Steps überspringen zu können, lassen sich auch polymetrische Rhythmen erzielen. Die Sequenzen können maximal 8-stimmig sein und es gibt acht Speicherplätze.

korg phase8 synthesizer top

Das Gerät verfügt über MIDI-I/O (3,5 mm TRS-A), USB-C, Sync-I/O, Line-Ausgang und Kopfhörerbuchse.

Korg phase8 ist ab März 2026 erhältlich und wird 969,- Euro kosten. Zur Produkteinführung gibt es das „Presale Exclusive Package“ mit drei zusätzlichen und speziell geformten Resonatoren, in limitierter Stückzahl.

Affiliate Links
Korg Phase8 Limited Edition
Korg Phase8 Limited Edition Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
969,00€ Thomann

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories
NAMM 2026: Shure SLX-D+ (Quelle: Shure)

Shure SLX-D+: Professionelle digitale Funkstrecke

NAMM 2026: Shure SLX-D+

News
22.01.2026 |0
zaor miza flow studiotisch

Flexibler und modularer Studiotisch

NAMM 2026: Zaor MIZA Flow, Studiomöbel

News
22.01.2026 |0
landr blueprings layers

Zwei neue KI-Tools von LANDR

NAMM 2026: LANDR Blueprints, Layers, Software-Tools

News
21.01.2026 |0
NAMM 2026: Warm Audio Retro 64 (Quelle: Warm Audio)

Warm Audio Retro 64 bringt Retro-Design auf die Bühnen

NAMM 2026: Warm Audio Retro 64

News
21.01.2026 |0
NAMM: 2026 Reloop RP-5000 MK4, DJ-Plattenspieler

Neuer DJ-Plattenspieler mit starkem Direktantrieb

NAMM 2026: Reloop RP-5000 MK4, DJ-Plattenspieler

News
21.01.2026 |0
neve 1073dpx-d channelstrip

1073-Channelstrip mit USB/ADAT

NAMM 2026: Neve 1073DPX-D, Channelstrip mit USB/ADAT

News
21.01.2026 |0

Rückkehr des Triple Rectifier

NAMM 2026: Mesa Boogie 90s Triple Rectifier, Gitarrenamp

News
21.01.2026 |1
NAMM 2026: Harrison Audio LiveTrax 3 (Quelle: Harrison Audio)

Harrison Audio präsentiert LiveTrax 3

NAMM 2026: Harrison Audio LiveTrax 3

News
21.01.2026 |2
roland zenology for ipad vs

ZEN-Core für iPad

NAMM 2026: Roland Zenology GX for iPad

News
21.01.2026 |8
Polyend Synth Synthesizer Groovebox vs

Neue Synth-Engine Dirt

NAMM 2026: Polyend Synth OS 2.0, Firmware-Update

News
21.01.2026 |21

Opto-Kompressor von Burl Audio

NAMM 2026: Burl Audio BC5000 BIGFOOT, Opto-Kompressor

News
21.01.2026 |0
nord electro 7

Jetzt sogar mit Pitch Bend- und Modulationsrad

NAMM 2026: Nord Electro 7, Stagepiano

News
21.01.2026 |9

Neue Squier Sonic und eine Mini Strat

NAMM 2026: Neue Squier Sonic Modelle, E-Gitarren

News
21.01.2026 |0
Roland CR-78 Software Rhythm Composer Drum Plugin vs

Kult-Beatbox als Plug-in

NAMM 2026: Roland CR-78 Software Rhythm Composer

News
21.01.2026 |0
studiologic numa x piano gt se stagepiano

Neue Version des Stagepianos

NAMM 2026: Studiologic Numa X Piano GT SE, Stagepiano

News
20.01.2026 |4
knif audio bbd

Analoges Delay mit CV-Steuerungsoptionen

NAMM 2026: Knif Audio BBD, analoges Delay

News
20.01.2026 |11
Akai MPC 3.7 vs

Umfangreiches OS-Update

NAMM 2026: Akai MPC 3.7 Firmware

News
20.01.2026 |0
NAMM 2026 Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

Standalone trifft motorisierte Jogwheels!

NAMM 2026: Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

News
20.01.2026 |9
Akai MPC XL Sampling Groovebox vs

Die beste MPC ever (?)

NAMM 2026: Akai MPC XL, Sampling Groove Machine

News
20.01.2026 |18
neumann m 50 v röhrenmikrofon

Eine Mikrofon-Legende kehrt zurück!

NAMM 2026: Neumann M 50 V, Röhrenmikrofon

News
20.01.2026 |1

Back to analog: Type 20 A-Core

NAMM 2026: HEDD Type 20 A-Core, Studiomonitor

News
20.01.2026 |1
News: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

Volle Power auf drei Kanälen!

NAMM 2026: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

News
20.01.2026 |3
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  2. Profilbild
    UAP

    John Cage wäre begeistert gewesen. Bin ich es auch? Ich weiß es nicht. Erst dachte ich: „Schon wieder so’n Pling-Plong-Gerät, das die Welt nicht braucht“, aber nach dem Ansehen des Videos bin ich anderer Meinung: Damit kann man schon was anfangen.
    Letzten Endes ist es aber der Preis, der stört: Bei fast 1000€ hätte ich mir wenigstens eingebaute Effekte gewünscht. Ohne die Effekte scheint das Teil nämlich nur halb so viel Spaß zu machen. Und technisch gesehen halte ich es für weniger innovativ, als man uns glauben machen will: im Prinzip ist das doch wie eine (unvollständige) Oktave Fender Rhodes plus Synthese- und Sequencer-Funktionen, würde ich sagen?

    Trotzdem Hut ab vor KORG, die hier mal was abseits ausgetretener Pfade wagen. 👍 In 10 Jahren werden wir auf Instagram (falls es dann noch Instagram gibt) dann wieder Videos davon sehen mit staunenden Kommentaren drunter wie „ohhhh, ahhhh, ich wusste gar nicht, dass es das mal gegeben hat.“

    • Profilbild
      Numitron AHU

      @UAP Hui. so teuer? 😃
      deswegen kein Preis angegeben.
      dachte ich mir auch. loopop hat auch 2 teure Effekte dazu verwendet. 😄

  3. Profilbild
    Tai AHU

    Es freut mich immer wieder, wenn Hersteller mal ausgetretene Pfade verlassen. Hier haben wir wieder mal ein typisches Beispiel. Ich hoffe seit Jahren, dass es vielleicht mal wieder einen generellen Durchbruch bei den Tonerzeugungen gibt. Dieser hier ist eindeutig punktuell, denn da ist die Kalimba immer wieder rauszuhören, selbst dem Drone. Das Wechseln zu einer Molltonleiter Ist auch viel zu umständlich, als dass das mehr als von einigen Enthusiasten genutzt werden wird. Nichts, desto trotz ein interessanter Ansatz.

  5. Profilbild
    Simsalabumm

    Als ich die Nachricht gesehen habe, dass es nach all dem Jahren jetzt draussen ist, habe ich mich gefreut. Der Preis ist allerdings für die meisten bestimmt zu hoch angesetzt. Daher dürfte sich das zum Ladenhüter entwickeln. Leider…

    Das liegt an verschiedenen Dingen:
    1. es ist mehr oder weniger ein One-Trick-Pony. Das hört man bei dem loopop-Video schon sehr klar raus. Er gibt sich alle Mühe mit den verwendeten Effekten…

    und da bin ich auch schon beim 2. Punkt:
    die Effekte! Was ist das für eine krude, interne Effektsektion? Es hat den Klang für mich eher unattraktiver, statt attraktiver gemacht. Ich denke es wäre eine bessere Idee gewesen z.B. das
    Effektkonzept vom Minilogue XD hierfür zu übernehmen. oder wie – dreadbox beim Typhon – mit
    Sinevibes zu kooperieren. Ein Instrument, welches so abhängig von Effekten ist, sollte da schon
    intern etwas anbieten. Das Tremolo macht ja Sinn, die anderen beiden… ich weiss nicht.

    3. Der Tonumfang. Das ist glaube ich der eigentliche Killer. 8 Zungen, das ist nicht viel.
    Daher hinkt hier auch der Vergleich von loopop, dass man es so sehen muss, wie eine Gitarre.
    Eine Gitarre bietet allerdings einen wesentlich grösseren Tonumfang, ich kann sie sofort umstimmen,
    wie ich das möchte, usw. Ich denke ein Minimum von drei Oktaven, dann sehe die Sache schon anders
    aus. So bleibt es ein futuristisches Xylophon.

    Nichtsdestotrotz ein interessantes Instrument, keine Frage.

    6. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X