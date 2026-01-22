NAMM 2026: Korg phase8, Akustik-Synthesizer

Synthese mal anders gedacht

Korg phase8 ist ein Synthesizer, der mit einer neu entwickelten Akustiksynthese arbeitet. Der Prototyp konnte in seinen unterschiedlichen Stadien bereits seit 2023 auf der Superbooth in Augenschein genommen werden, wo ihn Entwickler Tatsuya „Tats“ Takahashi und sein Berliner Team präsentierten.

Korg phase8 – Akustik-Synthesizer

Obwohl phase8 ein Synthesizer ist, lässt er sich nicht in die üblichen Kategorien wie analog, digital, Physical-Modeling usw. einordnen. Korg nennt es Akustiksynthese, weil es auf physischen Elementen und haptischer Interaktion basiert.

phase8 besitzt acht unterschiedlich gestimmte Metallresonatoren, die durch elektromagnetische Impulse in Schwingung versetzt und über Regler im Klang und Lautstärke moduliert werden können. Dafür stehen Funktionen wie Envelope-Shaping, Sequencing, analoges Wavefolding und tonhöhenabhängige Modulation zur Verfügung. Jeder Resonator fungiert als eine Stimme, somit lässt sich phase8 bis zu achtstimmig spielen.

Die Resonatoren lassen sich auch durch Berührung wie Anschlagen, Zupfen oder Kontakt mit anderen Gegenständen von subtil bis drastisch beeinflussen. Durch den offenen Aufbau des Instruments sind die Resonatoren jederzeit für spontane Manipulationen zugänglich und sie lassen sich auch einfach gegen andere Exemplare austauschen.

Im Lieferumfang sind neben den acht Resonatoren, die sich im Gerät befinden, fünf weitere Resonatoren enthalten (insgesamt 12, die eine Oktave abdecken), wodurch der phase8 mit unterschiedlichen Skalen verwendet werden kann.

phase8 verfügt über einen integrierten Sequencer mit Step- und Live-Recording. Es können alle Parameter aufgezeichnet werden. Durch die Möglichkeit, einzelnen Steps überspringen zu können, lassen sich auch polymetrische Rhythmen erzielen. Die Sequenzen können maximal 8-stimmig sein und es gibt acht Speicherplätze.

Das Gerät verfügt über MIDI-I/O (3,5 mm TRS-A), USB-C, Sync-I/O, Line-Ausgang und Kopfhörerbuchse.

Korg phase8 ist ab März 2026 erhältlich und wird 969,- Euro kosten. Zur Produkteinführung gibt es das „Presale Exclusive Package“ mit drei zusätzlichen und speziell geformten Resonatoren, in limitierter Stückzahl.