Monitorcontroller im mega kompakten Format

Vor rund drei Jahren präsentierte Lake People mit dem MC100 seinen ersten Monitorcontroller. Später folgte der MC50 als kompakte Rack-Variante. Und pünktlich zur NAMM 2026 folgt nun der Lake People MC10 im handflächengroßen Format.

NAMM 2026: Lake People MC10

Der Lake People MC10 bringt die Features des MC100 und MC50 in ein enorm kompaktes Format von 108 x 41 x 143 mm. So scheint der MC10 die perfekte Wahl für Setups mit wenig Platz – und für den Einsatz unterwegs.

Gerade auf Reisen könnte der MC10 mit seinem Kopfhörerverstärker punkten, denn er ist vollständig Bus-powered und damit nicht auf einen eigenen Stromanschluss angewiesen. Bei Bedarf lässt sich der MC10 aber auch über ein externes Netzteil betreiben, um den Akku des angeschlossenen Laptops oder Tablets zu entlasten. Dazu verfügt er über die für Lake People typische Pre-Gain Schaltung, mit der sich der Verstärker an die Empfindlichkeit des verwendeten Kopfhörers anpassen lässt.

Zwei getrennte Eingänge und zwei Ausgänge sowie zwei Kopfhöreranschlüsse bietet der Lake People MC10. Per USB-C können digitale Signale zugeführt werden; der Wandler verarbeitet dabei PCM mit bis zu 384 kHz und 32 Bit oder DSD bis zu DSD 256. Eine analoge Quelle lässt sich per Cinch einbinden. Ein Schalter auf der Front wechselt zwischen den beiden Eingängen.

Ausgangsseitig können Lautsprecher (oder andere nachfolgende Geräte) per XLR oder Cinch verbunden werden. Die beiden frontseitigen Kopfhöreranschlüsse in den Formaten 6,3 mm oder 3,5 mm führen das selbe Signal und können auch gleichzeitig genutzt werden. Einzelne Tasten aktivieren die jeweiligen Ausgänge, sodass sie getrennt oder gleichzeitig für die Wiedergabe zur Verfügung stehen.

Die Lautstärke wird über ein Alps RK27 Potentiometer, das laut Hersteller über eine solide 18-mm- Kappe ein angenehmes Regelgefühl vermittelt.

Der Lake People MC10 ist ab März verfügbar. Der Preis wird vom Hersteller zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.