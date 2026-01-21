NAMM 2026: LANDR Blueprints, Layers, Software-Tools

Zwei neue KI-Tools von LANDR

Auch abseits von der Übernahme von Reason Studios und der neuen Preispolitik der DAW bringt LANDR passend zur NAMM Show zwei neue Tools heraus. LANDR Blueprints und LANDR Layers sollen bei der Erstellung von Songs helfen.

ANZEIGE

LANDR Blueprints

Das Tool Blueprints soll Künstlern bei der Erstellung von Songs helfen. Als eine Art „Songwriting-Assistent“ erstellt Blueprints auf Basis von musikalischen Angaben wie Genre, Vocal Style, Instrumentierung, Texte oder Referenzsong ein Mehrspur-Arrangement mit Intro, Strophe, Chorus und Bridge, dessen Stems später in eine DAW übernommen und weiterbearbeitet werden können. Dabei setzt LANDR u.a auf KI-Modelle von ElevenLabs und Stability AI.

LANDR Layers

Das zweite Tool, LANDR Layers, wurde in Zusammenarbeit mit Aiode entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine Art KI-Co-Produzent, der sich die Ergebnisse von Blueprints oder Bestandteile eines anderen Songs „anhört“ und daraus mix-fertigte Parts erstellt, die sich an die Tonart, das Timing, die Struktur und den Klang eines Tracks anpassen.

Vom Hinzufügen von Rhythmus- oder Lead-Gitarre bis hin zu Slap- oder Synth-Bass, Bläsern oder Schlagzeug – Layers soll laut LANDR wie ein Pool von Session-Musikern und Produzenten dienen.

ANZEIGE

Darüber hinaus kann Layers sogar Samples oder andere Audioaufnahmen in einen vollständigen Stem verwandeln. Es entfällt dadurch das endlose Durchforsten von Sample-Bibliotheken, um das eine passende Sample für die Produktion zu finden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

LANDR Blueprints befindet sich aktuell im nicht-öffentlichen Beta-Status und soll ab Februar in die öffentliche Beta-Phase übergehen. Layers befindet sich dagegen bereits in der öffentlichen Beta-Phase. Beide Tools werden auf der NAMM 2026 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und später exklusiv im LANDR Studio Abo verfügbar sein.