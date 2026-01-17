ANZEIGE
NAMM 2026: Martin Road Series, Akustikgitarren

Die Serie bekommt zwei Linien - Retro und Modern

17. Januar 2026
Martin Road Series

Martin Road Series

Mit der Martin Road Series 2026 präsentiert der US-Traditionshersteller eine umfassend überarbeitete Generation seiner beliebten Mittelklasse-Akustikgitarren. Die Serie wird klarer positioniert und erstmals konsequent in zwei Linien aufgeteilt: Retro und Modern. Insgesamt umfasst das Lineup 18 neue oder aktualisierte Modelle.

Die Martin Road Series 2026

Martin teilt die Modelle der Road Series 2026 in zwei stilistische Welten auf. Retro steht dabei für klassische Formen und Sounds, Modern für zeitgemäße Bespielbarkeit und Bühnentauglichkeit. Für eine leichtere Unterscheidung haben die Modelle unterschiedliche Bezeichnungen (z.B. 10E, 12E, 13E oder Retro Plus), die sich in Sachen Finish, Holzarten und Elektronik unterscheiden. Die verschiedenen Stile Besonders die Retro-Plus-Modelle heben sich mit torrefizierten Decken und hochwertiger Elektronik (L.R. Baggs) von den anderen Modellen ab.

Martin Road Series - die Retro Modelle

die Retro Modelle

Retro-Modelle

Die Retro-Gitarren greifen die legendären Martin-Formen D und 000 auf. Je nach Modell kommen massive oder teil-massive Konstruktionen zum Einsatz, meist mit Fichtendecke und Sapele-, Mahagoni- oder Granadillo-Korpus mit Scalloped-X-Bracing. Die Hälse sind komfortabel profiliert, das Griffbrett klassisch gehalten und mit 20 Bünden ausgestattet.

Martin Guitar 000-10E Retro Nat
Martin Guitar 000-10E Retro Nat Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.359,00€ Thomann
Martin Guitar D-10E Retro Nat
Martin Guitar D-10E Retro Nat Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.359,00€ Thomann
Martin Guitar D-10E Retro Sapele
Martin Guitar D-10E Retro Sapele Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.219,00€ Thomann
Martin Guitar D-12E Retro Nat
Martin Guitar D-12E Retro Nat Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.829,00€ Thomann
Martin Guitar D-13E Retro Walnut
Martin Guitar D-13E Retro Walnut Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.099,00€ Thomann
Martin Guitar DE Retro Plus Granadillo
Martin Guitar DE Retro Plus Granadillo Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.849,00€ Thomann
Martin Guitar 000-10E Retro Sapele
Martin Guitar 000-10E Retro Sapele Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.219,00€ Thomann
Martin Guitar 000-13E Retro Walnut
Martin Guitar 000-13E Retro Walnut Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.829,00€ Thomann
Martin Guitar 000-12E Retro Roadseries
Martin Guitar 000-12E Retro Roadseries Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.829,00€ Thomann
Eine Martin aus der Modern Serie

Eine Martin aus der Modern Serie

Modern-Modelle

Die Modern-Varianten sind durchweg mit Cutaway ausgestattet und bieten eine stärker konturierte Korpusform. Neben Dreadnought- und 000-Modellen finden sich auch Grand-Performance- sowie die innovativen SC-10E- und SC-13E-Gitarren im Programm. Als Tonhölzer dienen massive Fichte oder Sapele für die Decken sowie Sapele oder furnierte Walnuss- und Koa-Varianten für Boden und Zargen. Der Fokus liegt klar auf Ergonomie und guter Erreichbarkeit hoher Lagen.

Martin Guitar DC-10E Modern BLK
Martin Guitar DC-10E Modern BLK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.629,00€ Thomann
Martin Guitar DC-13E Modern Nat
Martin Guitar DC-13E Modern Nat Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.999,00€ Thomann
Martin Guitar GPC-13E Modern Nat
Martin Guitar GPC-13E Modern Nat Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.999,00€ Thomann
Martin Guitar OMC-10E Modern Burst
Martin Guitar OMC-10E Modern Burst Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.629,00€ Thomann
Martin Guitar SC-10E Modern
Martin Guitar SC-10E Modern Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.499,00€ Thomann
Martin Guitar SC-10E Modern Sapele
Martin Guitar SC-10E Modern Sapele Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.359,00€ Thomann
Martin Guitar SC-13E Modern Mezcal Burst
Martin Guitar SC-13E Modern Mezcal Burst Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.699,00€ Thomann

Standardmäßig verbaut Martin das E1 Pickup-System, während ausgewählte Modelle mit L.R.-Baggs-Elektronik ausgestattet sind. Alle Gitarren werden im Softshell-Case ausgeliefert.

Preis und Verfügbarkeit

Die Gitarren kosten je nach Modell zwischen ca. 1200,- Euro und 2100,- Euro und sind direkt im Handel verfügbar.

 

Links

