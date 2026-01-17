NAMM 2026: Martin Road Series, Akustikgitarren

Die Serie bekommt zwei Linien - Retro und Modern

Mit der Martin Road Series 2026 präsentiert der US-Traditionshersteller eine umfassend überarbeitete Generation seiner beliebten Mittelklasse-Akustikgitarren. Die Serie wird klarer positioniert und erstmals konsequent in zwei Linien aufgeteilt: Retro und Modern. Insgesamt umfasst das Lineup 18 neue oder aktualisierte Modelle.

Die Martin Road Series 2026

Martin teilt die Modelle der Road Series 2026 in zwei stilistische Welten auf. Retro steht dabei für klassische Formen und Sounds, Modern für zeitgemäße Bespielbarkeit und Bühnentauglichkeit. Für eine leichtere Unterscheidung haben die Modelle unterschiedliche Bezeichnungen (z.B. 10E, 12E, 13E oder Retro Plus), die sich in Sachen Finish, Holzarten und Elektronik unterscheiden. Die verschiedenen Stile Besonders die Retro-Plus-Modelle heben sich mit torrefizierten Decken und hochwertiger Elektronik (L.R. Baggs) von den anderen Modellen ab.

Retro-Modelle

Die Retro-Gitarren greifen die legendären Martin-Formen D und 000 auf. Je nach Modell kommen massive oder teil-massive Konstruktionen zum Einsatz, meist mit Fichtendecke und Sapele-, Mahagoni- oder Granadillo-Korpus mit Scalloped-X-Bracing. Die Hälse sind komfortabel profiliert, das Griffbrett klassisch gehalten und mit 20 Bünden ausgestattet.

Modern-Modelle

Die Modern-Varianten sind durchweg mit Cutaway ausgestattet und bieten eine stärker konturierte Korpusform. Neben Dreadnought- und 000-Modellen finden sich auch Grand-Performance- sowie die innovativen SC-10E- und SC-13E-Gitarren im Programm. Als Tonhölzer dienen massive Fichte oder Sapele für die Decken sowie Sapele oder furnierte Walnuss- und Koa-Varianten für Boden und Zargen. Der Fokus liegt klar auf Ergonomie und guter Erreichbarkeit hoher Lagen.

Standardmäßig verbaut Martin das E1 Pickup-System, während ausgewählte Modelle mit L.R.-Baggs-Elektronik ausgestattet sind. Alle Gitarren werden im Softshell-Case ausgeliefert.

Preis und Verfügbarkeit

Die Gitarren kosten je nach Modell zwischen ca. 1200,- Euro und 2100,- Euro und sind direkt im Handel verfügbar.