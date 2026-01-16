Jetzt auch mit Logic Pro Unterstützung

Bereits die Vorstellung des Melbourne Instruments Roto Control auf der letztjährigen NAMM Show hat für großes Aufsehen gesorgt. Pünktlich zur Superbooth 25 gab es vom Hersteller dann eine tiefgehende Bitwig Studio Unterstützung und kurz danach flatterte mit Melbourne Instruments Roto Control 2.0 eine neue Version ins Haus. Nun hat der Hersteller die Unterstützung für Apple Logic Pro bekanntgegeben.

Melbourne Instruments Roto Control – Apple Logic Pro

Eines ist klar, je mehr Digital Audio Workstations von Melbourne Instruments unterstützt werden, desto interessanter wird der DAW-Controller mit Motorreglern natürlich für die breite Masse. Nach Ableton Live und Bitwig folgt nun Apple Logic Pro. Für die Unterstützung von Logic muss lediglich die neueste Version der Roto Control Software (Version 3.0.1) heruntergeladen werden. Diese steht auf der Website von Melbourne Instruments separat für Silicon- und Intel-Rechner zum Download bereit. Vorausgesetzt wird mindestens Logic Pro 10.7. Nach der Installation lässt sich Roto Controlm in Logic Pro als „Control Surface“ auswählen.

Danach erkennt Roto Control automatisch alle Spurnamen sowie deren Reihenfolge und Farbe in einem Projekt. Gesteuert werden können Lautstärke, die Sends, Panorama oder die Automation. Dazu hat man das komplette Projekt im Mix-Modus auf dem Roto Control anliegen.

Darüber hinaus lassen sich über Roto Control auch Software-Instrumente und Effekte steuern. Parameter lassen sich im Handumdrehen zuweisen und über die Smart-Controls lassen sich bis zu 16 Parameter gleichzeitig steuern.

Das Update für die Roto Control-Firmware ist ab sofort hier kostenlos erhältlich.

Melbourne Instruments Roto Control 2.0

Nachdem die Entwickler von Melbourne Instruments ihren Controller Roto Control anlässlich der Superbooth mit einer speziellen Unterstützung für die DAW Bitwig Studio ausgestattet haben, bekommen nun auch Nutzer von Ableton Live einige neue Funktionen spendiert. Aber auch für Bitwig Nutzer ist das Update Melbourne Instruments Roto Control 2.0 interessant.

Zum einen lassen sich in einem dedizierten MIDI-Modus nun MIDI-Noten und Program-Change-Befehle senden. Dazu haben die Entwickler den MIX-Modus überarbeitet, so dass Group-Channels erkannt und gezielt gesteuert werden können.

Arbeitet man mit Bitwig Studio gibt es im PLUGIN-Modus nun unterschiedliche Remote-Seiten, was vor allem beim Arbeiten mit Effekt-Racks oder Instrumenten dienlich ist.

Und Ableton Live Nutzer dürfen sich mit dem Update Melbourne Instruments Roto Control 2.0 über das Anlegen eigener Makro-Setups freuen.

Die neuen Features des Updates 2.0 hat euch Melbourne Instruments im folgenden Video zusammengestellt:

Melbourne Instruments Roto Control – Bitwig

Mit der ab sofort in die Public-Beta-Phase startende Bitwig Studio Unterstützung kommen Nutzer der DAW in den Genuss der motorisierten Regler, der haptischen Kontrolle sowie der LC-Displays des Controllers. Drei Arbeitsmodi stehen Bitwig Studio Nutzern dann zur Verfügung:

Im MIX-Modus werden die Farben und Spurnamen eines Projekts auf den Displays des Melbourne Instruments Roto Control angezeigt.

Im PLUGIN-Modus werden die Plug-in-Parameter und -Beschriftungen direkt aus der DAW übernommen. Das bedeutet, dass Roto Control die Plug-in-Parameter nur einmal lernen muss, wobei die zuzuordnenden Parameter direkt aus dem GUI eines Drittanbieter Plug-ins ausgewählt werden können. Da alle angelernten Parameter lokal auf Roto Control gespeichert werden, merkt es sich die Zuordnungen und diese sind natürlich auch Projekt-übergreifend verfügbar. Dazu werden alle Remote Controls in Bitwig Studio automatisch auf Roto-Control gemappt, einschließlich der Step-Parameter.

Zusätzlich gibt es noch einen MIDI-Mode.

Alle weiteren Informationen dazu findet ihr hier.

Hier unsere Original-News vom 24.01.2025

Nun ist es raus, Melbourne Instruments ROTO Control heißt der neue DAW-Controller mit motorisierten Drehreglern.

Melbourne Instruments ROTO CONTROL

Insgesamt bietet Melbourne Instruments Roto Control acht motorisierte und berührungsempfindliche Drehregler, acht Displays und RGB-Tasten. Über USB-C und MIDI lässt sich der Controller mit dem Computer verbinden und kann über eine zugehörige App programmiert werden. Drei Arbeitsmodi bietet der Controller: MIX, MIDI und PLUG-IN. Je nach Einsatzgebiet lassen sich so bspw. Kanäle in der DAW, Plug-in-Parameter oder externes MIDI-Equipment steuern, wobei der Controller sich die aktuellen Werte automatisch abholen kann und seine Drehregler entsprechend immer die richtige Position aufweisen.

Der Controller wird zeitnah im Handel erhältlich sein, ein Preis ist aber weiterhin nicht bekannt. Weitere Informationen findet ihr auf der Website des Herstellers.

Hier unsere Original-News vom 20.01.2025

Wird der australische Synthesizer-Hersteller Melbourne Instruments auf der NAMM 2025 einen DAW-Controller vorstellen? Das legt zumindest ein Video nahe, das derzeit im Internet kursiert. Offiziell vorgestellt hat das Unternehmen bisher noch nichts. Daher sind die folgenden Informationen noch mit etwas Vorsicht zu genießen. Spätestens am Donnerstag wissen wir aber sicherlich mehr!

Melbourne Instruments DAW-Controller

Der Hersteller Melbourne Instruments hat mit seinen Synthesizern Delia und Nina in den letzten zwei Jahren für Aufsehen gesorgt. Vor allem die motorisierten Drehregler heben die beiden Synthesizer vom Gros der Mitbewerber ab.

Seit einigen Tagen kursiert nun ein Internet-Video, das einen DAW-Controller zeigt und der über die oben genannten motorisierten Drehregler verfügt. Solche Drehregler wären bei der Arbeit mit einer DAW von großem Vorteil, könnten sie sich doch automatisch an die jeweiligen Parameterwerte der Kanäle anpassen.

Im folgenden Video ist der DAW-Controller zusammen mit Ableton Live zu sehen. Der Controller scheint über acht Kanalzüge zu verfügen, die jeweils mit einem motorisierten Drehregler und einem (zweizeiligen) Display ausgestattet sind. Dank der Kanal-Displays lassen sich stets die aktuellen Kanal- oder Parameterinformationen anzeigen, was der Übersichtlichkeit und dem Bedienkomfort entgegen kommen sollte. Unterhalb des Displays scheint es einen (oder mehrere?) Buttons zu geben.

Zusätzlich zu diesem Video ist ein Bild aufgetaucht, das einen Controller im Zusammenspiel mit einem Elektron Syntakt zeigt (siehe oben). Darauf sind weitere Buttons auf der linken Seite der Bedienoberfläche zu erkennen.

Das Video und das erste Bild des möglichen Controllers machen auf alle Fälle Lust auf mehr und wir sind gespannt, ob und was genau, Melbourne Instruments am Donnerstag auf der NAMM Show vorstellen wird. So bald wir mehr Informationen dazu haben, werden wir diese News updaten.