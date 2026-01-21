NAMM 2026: Mesa Boogie 90s Triple Rectifier, Gitarrenamp

Rückkehr des Triple Rectifier

Mit dem Mesa Boogie 90s Triple Rectifier stellt die Edel-Amp Schmiede die Rückkehr eines Verstärkers vor, der ganze Stilrichtungen definiert hat. Nachdem bereits letztes Jahr der 90s Dual Rectifier sein Revival feierte, dürfen wir uns nun über den großen Bruder freuen.

Affiliate Links Mesa Boogie 90s Triple Rectifier Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 4.399,00€

ANZEIGE

Der Mesa Boogie 90s Triple Rectifier

Der Triple Rectifier ist eine der kompromisslosesten Ikonen der High-Gain-Geschichte. Der Amp hat seit den frühen 90ern den Sound moderner Rock- und Metalproduktionen geprägt wie kaum ein anderer.

Direkt auffällig ist das edle Design mit schwarzem Chassis, schwarzen Speed-Knobs und schwarzer Diamond Plate, was früher nur als Custom Variante erhältlich war.

Als 150-Watt Röhren-Topteil mit sechs 6L6-Endstufenröhren und drei 5U4GB-Gleichrichterröhren liefert der 90s Triple Rectifier enorme Lautstärke und Headroom.

Die zwei unabhängigen Kanäle sind jeweils mit identischen Klangregelungen mit Gain, Bass, Middle, Treble, Presence und Master ausgestattet. Kanal 1 bietet Clean- und Vintage-High-Gain-Modi, kann aber zusätzlich auf das Modern-High-Gain-Voicing geschaltet werden. Kanal 2 ist auf Vintage High Gain ausgelegt, lässt sich jedoch ebenfalls per Channel-Style-Schalter umkonfigurieren.

Weitere Funktionen sind die wählbare Röhren- oder Diodengleichrichtung sowie der Bold/Spongy-Schalter, der das Spielgefühl der Endstufe verändert. Der Amp arbeitet mit wartungsfreiem Fixed Bias, erlaubt jedoch den Betrieb mit EL34-Röhren als Alternative zu 6L6.

ANZEIGE

Auf der Rückseite finden sich umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: mehrere Lautsprecherausgänge für unterschiedliche Impedanzen, ein Slave-Out sowie ein röhrengetriebener serieller Effektweg. Die Kanalumschaltung erfolgt über den mitgelieferten Fußschalter.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Ein Amp dieser Klasse hat natürlich auch seinen Preis. Der Mesa Boogie 90s Triple Rectifier kostet bei Thomann 4.399,- Euro und ist kurzfristig lieferbar.