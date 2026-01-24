Studio-Klangqualität für die Bühne?

Auf der NAMM Show 2026 stellt Mojave Audio das neue das Mojave MA-C vor, ein Kondensatormikrofon für den professionellen Live-Einsatz auf der Bühne. Entwickelt wurde es mit dem Anspruch, eine klare und kontrollierte Stimmabbildung auch unter anspruchsvollen Bühnenbedingungen zu ermöglichen. Das Mikrofon soll in Kürze in weiß und in grau erscheinen.

ANZEIGE

Das Mojave MA-C im Detail

Das Mikrofon richtet sich in erster Linie an Sänger im Live-Bereich, kann aber auch als Allrounder an Instrumenten benutzt werden. Es arbeitet mit einer engen Nierencharakteristik, um Nebengeräusche und Übersprechen zu minimieren. Ein integrierter Lowcut-Filter reduziert störende tiefe Tonanteile und ein unter dem Mikrofonkorb versteckter Pad-Schalter senkt den Pegel um 15 dB ab.

ANZEIGE

Nicht für die Bühne

Das Kondensatormikrofon besitzt einen integrierten Popschutz und eignet sich auch optimal für Podcasts, Sprach- und Gesangsaufnahmen und generelle Aufnahmen im Studio. Laut Hersteller soll das Mikrofon für eine unverfälschte Wiedergabe der jeweiligen Klangquelle sorgen. Der Preis wurde bisher mit 699 US-Dollar angegeben.