Studio-Klangqualität für die Bühne?

24. Januar 2026
NAMM 2026: Mojave MA-C (Quelle: Mojave)

Auf der NAMM Show 2026 stellt Mojave Audio das neue das Mojave MA-C vor, ein Kondensatormikrofon für den professionellen Live-Einsatz auf der Bühne. Entwickelt wurde es mit dem Anspruch, eine klare und kontrollierte Stimmabbildung auch unter anspruchsvollen Bühnenbedingungen zu ermöglichen. Das Mikrofon soll in Kürze in weiß und in grau erscheinen.

Das Mojave MA-C im Detail

Das Mikrofon richtet sich in erster Linie an Sänger im Live-Bereich, kann aber auch als Allrounder an Instrumenten benutzt werden. Es arbeitet mit einer engen Nierencharakteristik, um Nebengeräusche und Übersprechen zu minimieren. Ein integrierter Lowcut-Filter reduziert störende tiefe Tonanteile und ein unter dem Mikrofonkorb versteckter Pad-Schalter senkt den Pegel um 15 dB ab.

NAMM 2026: Mojave MA-C (Quelle: Mojave)

(Quelle: Mojave)

Nicht für die Bühne

Das Kondensatormikrofon besitzt einen integrierten Popschutz und eignet sich auch optimal für Podcasts, Sprach- und Gesangsaufnahmen und generelle Aufnahmen im Studio. Laut Hersteller soll das Mikrofon für eine unverfälschte Wiedergabe der jeweiligen Klangquelle sorgen. Der Preis wurde bisher mit 699 US-Dollar angegeben.

Links

