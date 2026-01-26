ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Neue ESP/LTD 2026 Modelle, E-Gitarren

Riesiges Modell-Update bei ESP/LTD

26. Januar 2026
ESP/LTD 2026 Modelle

ESP/LTD 2026 Modelle

Mit den ESP/LTD 2026 Modellen legt der japanische Hersteller zur NAMM Show 2026 kräftig nach. Neben neuen Signature-Gitarren wächst vor allem das reguläre LTD-Sortiment deutlich. Von einsteigerfreundlichen Metal-Gitarren bis hin zu voll ausgestatteten Profi-Instrumenten deckt ESP/LTD erneut das komplette Spektrum ab.

NAMM 2026 V03

ANZEIGE

Die ESP/LTD 2026 Modelle

LTD 200er-Serie – Einstieg in die ESP-Welt

Den Anfang machen die neuen Gitarren der LTD-200er-Serie, die sich klar an Einsteiger richten. Neu dabei sind unter anderem Modelle aus der Phoenix-Linie mit Firebird-inspirierter Offset-Korpusform. Diese Gitarren setzen auf klassische Mahagonikorpusse, eine 25,5″-Mensur sowie zwei hauseigene ESP LH-150 Humbucker.

PHOENIX-200DX

PHOENIX-200DX

Auch die LTD EXL-200 erweitert das Line-up. Der Explorer-artige Korpus trifft hier auf eine Tune-o-Matic-Bridge, zwei ESP-Humbucker und eine Elektronik mit Volume- und Tone-Regler samt Push/Pull-Funktion.

EXL-200

EXL-200

Affiliate Links
ESP PHX-200DX RB
ESP PHX-200DX RB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
529,00€ Thomann
ESP LTD PHX-200DX BB
ESP LTD PHX-200DX BB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
529,00€ Thomann
ESP LTD MH-200HT QM BS
ESP LTD MH-200HT QM BS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
749,00€ Thomann
ESP LTD EXL-200 Black
ESP LTD EXL-200 Black Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
789,00€ Thomann

LTD 400er-Serie – Mittelklasse mit aktiver Elektronik

In der 400er-Serie positioniert ESP/LTD seine Mittelklasse-Modelle. Hier kommen erstmals durchgängig aktive EMG-Pickups und höherwertige Hardware zum Einsatz. Besonders Single-Cut-Fans dürfen sich freuen: Die neuen EC-400-Modelle erscheinen wahlweise im See Thru Black Sunburst oder Vintage Burst, jeweils mit Quilted-Maple-Decke, Mahagonikorpus und EMG-81/85-Set.

EC-400QM

EC-400QM

Affiliate Links
ESP LTD EC-400 QM STBSB
ESP LTD EC-400 QM STBSB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
949,00€ Thomann
ESP LTD EC-400 QM VB
ESP LTD EC-400 QM VB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
949,00€ Thomann
ESP LTD TH-400 CM
ESP LTD TH-400 CM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
939,00€ Thomann
ESP LTD TH-400 SM
ESP LTD TH-400 SM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
939,00€ Thomann
TH-400

TH-400

Auch die Tele-inspirierte TH-400 ist neu. Sie kombiniert einen T-Style-Korpus mit geröstetem Ahornhals, Locking-Tunern und zwei EMG-Humbuckern. Wer es moderner mag, greift zu Modellen wie der Arrow-400 oder M-400HT, die wahlweise mit Floyd-Rose-Tremolo oder Hardtail-Bridge ausgestattet sind.

ANZEIGE
ARROW-400

ARROW-400

M-400HT

M-400HT

Affiliate Links
ESP LTD ARROW-400 CM
ESP LTD ARROW-400 CM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann
ESP LTD ARROW-400 SM
ESP LTD ARROW-400 SM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann
ESP LTD M-400HT CM
ESP LTD M-400HT CM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
949,00€ Thomann
ESP LTD M-400HT SM
ESP LTD M-400HT SM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
949,00€ Thomann
ESP LTD MH-400HT QM STB
ESP LTD MH-400HT QM STB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
949,00€ Thomann
ESP LTD MH-400 SW EMG
ESP LTD MH-400 SW EMG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
949,00€ Thomann

LTD Deluxe 1000er-Serie – Profi-Features ohne Kompromisse

An der Spitze der ESP/LTD 2026 Modelle steht die stark ausgebaute Deluxe-1000er-Serie. Hier finden sich Set-Thru- oder Neck-Thru-Konstruktionen, Edelstahlbünde, geröstete Ahornhälse und moderne Pickup-Systeme von EMG, Fishman oder Seymour Duncan.

Affiliate Links
ESP LTD RS-1000 PW
ESP LTD RS-1000 PW Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.699,00€ Thomann
ESP LTD NV-1000 Black
ESP LTD NV-1000 Black Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.699,00€ Thomann
ESP LTD Arrow-1000 PW
ESP LTD Arrow-1000 PW Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.899,00€ Thomann

Ein Highlight ist die LTD Deluxe RS-1000 mit gezacktem Mahagonikorpus, kurzer 24,75″-Mensur, Floyd-Rose-1000SE-Tremolo und einem EMG-81/85-Set. Ebenfalls neu sind Modelle wie die Arrow-1000, NV-1000 oder MV-1000 mit ausgeprägten V-Formen, Pearl-White-Finishes und modernen Features wie 27 Bünden oder Fishman Fluence Modern 3-Voice-Humbuckern.

RS-1000

RS-1000

NV-1000

NV-1000

Auch klassische Shapes sind vertreten: SN-Modelle im Strat-Stil, TH-Modelle mit T-Style-Korpus sowie Offset-Gitarren wie die Viper-1001 oder XJ-2HT, teils mit Evertune-Bridge, runden das umfangreiche 2026er-Line-up ab.

SN-1000HT

SN-1000HT

Affiliate Links
ESP LTD SN-1000FR CARS
ESP LTD SN-1000FR CARS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.049,00€ Thomann
ESP LTD SN-1000HT QM DBSB
ESP LTD SN-1000HT QM DBSB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.749,00€ Thomann
ESP LTD TH-1000 Snow White
ESP LTD TH-1000 Snow White Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.799,00€ Thomann
ESP LTD TH-1000 ET FM STBSB
ESP LTD TH-1000 ET FM STBSB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.049,00€ Thomann
ESP LTD Viper-1001 ET CHMS
ESP LTD Viper-1001 ET CHMS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.799,00€ Thomann
ESP LTD XJ-2HT SWD
ESP LTD XJ-2HT SWD Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.099,00€ Thomann

Preis und Verfügbarkeit

Dank der Aufteilung in 200er-, 400er- und 1000er-Serie deckt ESP/LTD ein breites Preisfeld ab. Während die 200er-Modelle klar im Einstiegssegment deutlich unter 1.000,- Euro angesiedelt sind, bleiben die Gitarren der 400er-Serie in der Regel auch unter 1.000,- Euro. Selbst die hochwertig ausgestattete Deluxe-1000-Reihe überschreitet meist nicht die 2.000-Euro-Marke.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
ESP PHX-200DX RB
ESP PHX-200DX RB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
529,00€ Thomann
ESP LTD PHX-200DX BB
ESP LTD PHX-200DX BB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
529,00€ Thomann
ESP LTD MH-200HT QM BS
ESP LTD MH-200HT QM BS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
749,00€ Thomann
ESP LTD EXL-200 Black
ESP LTD EXL-200 Black Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
789,00€ Thomann
ESP LTD EC-400 QM STBSB
ESP LTD EC-400 QM STBSB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
949,00€ Thomann
ESP LTD EC-400 QM VB
ESP LTD EC-400 QM VB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
949,00€ Thomann
ESP LTD TH-400 CM
ESP LTD TH-400 CM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
939,00€ Thomann
ESP LTD TH-400 SM
ESP LTD TH-400 SM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
939,00€ Thomann
ESP LTD ARROW-400 CM
ESP LTD ARROW-400 CM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann
ESP LTD ARROW-400 SM
ESP LTD ARROW-400 SM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
999,00€ Thomann
ESP LTD M-400HT CM
ESP LTD M-400HT CM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
949,00€ Thomann
ESP LTD M-400HT SM
ESP LTD M-400HT SM Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
949,00€ Thomann
ESP LTD MH-400HT QM STB
ESP LTD MH-400HT QM STB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
949,00€ Thomann
ESP LTD MH-400 SW EMG
ESP LTD MH-400 SW EMG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
949,00€ Thomann
ESP LTD RS-1000 PW
ESP LTD RS-1000 PW Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.699,00€ Thomann
ESP LTD NV-1000 Black
ESP LTD NV-1000 Black Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.699,00€ Thomann
ESP LTD Arrow-1000 PW
ESP LTD Arrow-1000 PW Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.899,00€ Thomann
ESP LTD SN-1000FR CARS
ESP LTD SN-1000FR CARS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.049,00€ Thomann
ESP LTD SN-1000HT QM DBSB
ESP LTD SN-1000HT QM DBSB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.749,00€ Thomann
ESP LTD TH-1000 Snow White
ESP LTD TH-1000 Snow White Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.799,00€ Thomann
ESP LTD TH-1000 ET FM STBSB
ESP LTD TH-1000 ET FM STBSB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.049,00€ Thomann
ESP LTD Viper-1001 ET CHMS
ESP LTD Viper-1001 ET CHMS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.799,00€ Thomann
ESP LTD XJ-2HT SWD
ESP LTD XJ-2HT SWD Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.099,00€ Thomann
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories

Die Debut Serie bekommt ein Marco Mendoza Signature Modell

NAMM 2026: Blackstar Marco Mendoza Debut Bass 25, Bassverstärker

News
26.01.2026 |0

Jetzt mit DM-2 Delay, OD-2 TURBO OverDrive und DC-2 Dimension C

NAMM 2026: Neue Pedale für BOSS Effects Pedals Plug-In, Effektpedal-Plugin

News
26.01.2026 |0

Signature Gitarre für die Grammy-Nominierte Fatoumata Diawara

NAMM 2026: Epiphone Fatoumata Diawara SG, Signature Gitarre

News
26.01.2026 |0

Neue Farbe für die John Mayer Signature Gitarre

NAMM 2026: PRS Silver Sky Wild Blue, Signature Gitarre

News
26.01.2026 |0

Experimentelles Delay für kreatives Sounddesign

NAMM 2026: Beetronics Pollinator Hazee Delay, Effektpedal

News
26.01.2026 |0
freqport freqtube ft1-emu

Neues Plug-in mit Röhren-Feeling

NAMM 2026: FreqTube FT1-EMU, Plug-in mit Röhrenschaltung

News
25.01.2026 |3
peavey unity-4 unity-6 unity-8

3 neue Digitalpulte von Peavey

NAMM 2026: Peavey Unity-4, Unity-6, Unity-8, Digitalpulte

News
25.01.2026 |1
NAMM 2026 Keys-Highlights

Die Keys- und Synthesizer-Highlights der NAMM

NAMM 2026: Keys-Highlights

Keys
24.01.2026 |11
BEATS-Highlights NAMM 2026

Die BEATS-Highlights der NAMM 2026

NAMM 2026: Beats-Highlights

Beats
24.01.2026 |1
NAMM 2026 studio highlights

Die Highlights in der Übersicht!

NAMM 2026: Studio- und Recording-Highlights

Studio
24.01.2026 |0
Stage-Highlights der NAMM 2026.

Die NAMM-Highlights für die Bühne

NAMM 2026: Stage-Highlights

Stage
24.01.2026 |0
NAMM 2026: Alle DJ-Neuheiten im Überblick

Neue DJ-Hardware auf der NAMM 2026 – unsere Highlights

NAMM 2026: DJ-Highlights

DJ
24.01.2026 |0

NAMM 2026 Highlights: Gitarren & Bass Neuheiten von Neural DSP, Boss, Blackstar & mehr

NAMM 2026: Bass- und Gitarren-Highlights

Guitar & Bass
24.01.2026 |4
NAMM 2026: Mojave MA-C

Studio-Klangqualität für die Bühne?

NAMM 2026: Mojave MA-C

News
24.01.2026 |0
aea fc2 preamp

Röhren-Preamp mit Hybrid-Design

NAMM 2026: AEA FC2, Röhren-Mikrofonvorverstärker

News
24.01.2026 |0
Shure KSM32C, KSM40C, KSM44MP

Ab Frühjahr 26: Drei neue Shure-Mikrofone

NAMM 2026: Shure KSM32C, KSM40C, KSM44MP, Studiomikrofone

News
24.01.2026 |0

Erweiterung der kostenlosen Browser-DAW

NAMM 2026: Audiotool Nexus, Browser-DAW

News
24.01.2026 |0

Ein kleiner Eindruck

NAMM 2026: Behringer JT-2, paraphoner Analog-Synthesizer

News
24.01.2026 |37

Expression Pedal für das Darkglass Anagram

NAMM 2026: Darkglass Anagram Press, Expression Pedal

News
24.01.2026 |1
isovox pro gesangskabine mobil

Mobile Gesangskabine Deluxe

NAMM 2026: ISOVOX Pro, mobile Gesangskabine

News
24.01.2026 |2
Behringer BMX Sampling Drum Machine proto

Ein kurzer Einblick

NAMM 2026: Behringer BMX, Sampling Drum Machine

News
24.01.2026 |37

Neuer einkanaliger Vollröhrenamp aus UK

NAMM 2026: Orange OR60, Gitarrenamp

News
24.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
    • Profilbild
      Matze Franz RED

      @Mike Perschy Nein, von Linkshändermodellen war leider nicht die Rede. Das hat ESP/LTD wohl verpasst…

    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X