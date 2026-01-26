NAMM 2026: Neue ESP/LTD 2026 Modelle, E-Gitarren

Riesiges Modell-Update bei ESP/LTD

Mit den ESP/LTD 2026 Modellen legt der japanische Hersteller zur NAMM Show 2026 kräftig nach. Neben neuen Signature-Gitarren wächst vor allem das reguläre LTD-Sortiment deutlich. Von einsteigerfreundlichen Metal-Gitarren bis hin zu voll ausgestatteten Profi-Instrumenten deckt ESP/LTD erneut das komplette Spektrum ab.

Die ESP/LTD 2026 Modelle

LTD 200er-Serie – Einstieg in die ESP-Welt

Den Anfang machen die neuen Gitarren der LTD-200er-Serie, die sich klar an Einsteiger richten. Neu dabei sind unter anderem Modelle aus der Phoenix-Linie mit Firebird-inspirierter Offset-Korpusform. Diese Gitarren setzen auf klassische Mahagonikorpusse, eine 25,5″-Mensur sowie zwei hauseigene ESP LH-150 Humbucker.

Auch die LTD EXL-200 erweitert das Line-up. Der Explorer-artige Korpus trifft hier auf eine Tune-o-Matic-Bridge, zwei ESP-Humbucker und eine Elektronik mit Volume- und Tone-Regler samt Push/Pull-Funktion.

LTD 400er-Serie – Mittelklasse mit aktiver Elektronik

In der 400er-Serie positioniert ESP/LTD seine Mittelklasse-Modelle. Hier kommen erstmals durchgängig aktive EMG-Pickups und höherwertige Hardware zum Einsatz. Besonders Single-Cut-Fans dürfen sich freuen: Die neuen EC-400-Modelle erscheinen wahlweise im See Thru Black Sunburst oder Vintage Burst, jeweils mit Quilted-Maple-Decke, Mahagonikorpus und EMG-81/85-Set.

Auch die Tele-inspirierte TH-400 ist neu. Sie kombiniert einen T-Style-Korpus mit geröstetem Ahornhals, Locking-Tunern und zwei EMG-Humbuckern. Wer es moderner mag, greift zu Modellen wie der Arrow-400 oder M-400HT, die wahlweise mit Floyd-Rose-Tremolo oder Hardtail-Bridge ausgestattet sind.

LTD Deluxe 1000er-Serie – Profi-Features ohne Kompromisse

An der Spitze der ESP/LTD 2026 Modelle steht die stark ausgebaute Deluxe-1000er-Serie. Hier finden sich Set-Thru- oder Neck-Thru-Konstruktionen, Edelstahlbünde, geröstete Ahornhälse und moderne Pickup-Systeme von EMG, Fishman oder Seymour Duncan.

Ein Highlight ist die LTD Deluxe RS-1000 mit gezacktem Mahagonikorpus, kurzer 24,75″-Mensur, Floyd-Rose-1000SE-Tremolo und einem EMG-81/85-Set. Ebenfalls neu sind Modelle wie die Arrow-1000, NV-1000 oder MV-1000 mit ausgeprägten V-Formen, Pearl-White-Finishes und modernen Features wie 27 Bünden oder Fishman Fluence Modern 3-Voice-Humbuckern.

Auch klassische Shapes sind vertreten: SN-Modelle im Strat-Stil, TH-Modelle mit T-Style-Korpus sowie Offset-Gitarren wie die Viper-1001 oder XJ-2HT, teils mit Evertune-Bridge, runden das umfangreiche 2026er-Line-up ab.

Preis und Verfügbarkeit

Dank der Aufteilung in 200er-, 400er- und 1000er-Serie deckt ESP/LTD ein breites Preisfeld ab. Während die 200er-Modelle klar im Einstiegssegment deutlich unter 1.000,- Euro angesiedelt sind, bleiben die Gitarren der 400er-Serie in der Regel auch unter 1.000,- Euro. Selbst die hochwertig ausgestattete Deluxe-1000-Reihe überschreitet meist nicht die 2.000-Euro-Marke.