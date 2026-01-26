NAMM 2026: Neue Pedale für BOSS Effects Pedals Plug-In, Effektpedal-Plugin

Jetzt mit DM-2 Delay, OD-2 TURBO OverDrive und DC-2 Dimension C

Mit der neuesten Erweiterung seines BOSS Effects Pedals Plug-Ins liefert Roland drei weitere Klassiker für das digitale Pedalboard. Die Software bringt die authentischen Sounds der BOSS-Compact-Pedale auf den Rechner und erweitert die bisherige Sammlung um DM-2, OD-2 TURBO und DC-2, insgesamt sind nun 19 Modelle verfügbar.

BOSS Effects Pedals Plug-In – Die neuen Modelle

Seit ihrem Debüt im Jahr 1977 prägen die BOSS Kompaktpedale die Musikgeschichte. Mit dem Plug-In lassen sich diese legendären Sounds erstmals direkt in der DAW nutzen. Die wachsende Bibliothek bietet alle Effekte als detailgetreue digitale Nachbildungen der Hardware, inklusive präziser Dynamik und charakteristischer Ansprache. Die Bedienoberfläche ist intuitiv gehalten, und zeitbasierte Effekte lassen sich bequem mit der DAW synchronisieren. Unterstützt werden VST3, AU und AAX, ideal für Gitarren, Bass, Keyboards, Drums, Vocals und mehr.

DM-2 Delay

Der DM-2 Delay gehört zu den beliebtesten BOSS-Pedalen überhaupt. Das analoge Bucket-Brigade-Delay erzeugt warme, organische Wiederholungen, die mit jedem Echo dichter und charaktervoller werden. Mit dem Intensity-Regler lässt sich das Signal bis zur selbstoszillierenden Textur treiben, was expressive Klangflächen ermöglicht. Neben Volume und Delay Time stehen interne Regler für Feintuning und Mix bereit.

OD-2 TURBO OverDrive

Das OD-2 TURBO OverDrive bietet zwei markant unterschiedliche Overdrive-Charaktere. Im Standardmodus liefert es einen milden, definierten Overdrive, während der Turbo-Modus über einen unabhängigen Drive-Schaltkreis höhere Verstärkung und gesteigerte Präsenz bereitstellt.

DC-2 Dimension C

Der DC-2 Dimension C adaptiert den legendären SDD-320 Dimension D-Rackeffekt für den Desktop-Einsatz. Anders als klassische Chorus-Effekte moduliert er minimal, erzeugt jedoch eine dreidimensionale Räumlichkeit und erhält die natürliche Tonalität des Instruments.

Preis und Verfügbarkeit

Das BOSS Effects Pedals Plug-In gibt es mit der Roland Cloud Ultimate Membership, welche zur Zeit 199 $ pro Jahr kostet. Es gibt aber eine 30-tägige Testversion.