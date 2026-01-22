ANZEIGE
NAMM 2026: Neue Squier Sonic Bässe, E-Bässe

Neue Squier Sonic Bässe und ein Mini Precision

22. Januar 2026
Neue Squier Sonic Bässe und ein Mini Precision Bass

Neue Squier Sonic Bässe und ein Mini Precision Bass

Auch die Bassfraktion wird bei der diesjährigen Namm Show von Fender nicht vergessen. Es gibt nämlich auch neue Squier Sonic Bässe. Da wäre zum einen der Sonic Bronco, zum anderen der Sonic Precision Bass. Außerdem stellt Squier auch einen Mini Precision Bass vor.

Die neuen Squier Sonic Bässe – Sonic Bronco & Sonic Precision Bass

Beide Sonic-Bässe verfügen über einen schlanken, leichten Korpus und einen Ahornhals mit schmaler Sattelbreite. Das „C“-Profil sorgt für ein neutrales Griffgefühl. Der Bronco Bass setzt auf eine kurze 30″-Mensur, während der Precision Bass beim gewohnten P-Bass-Layout bleibt.

Squier Sonic Bronco

Squier Sonic Bronco

Zur Auswahl steht der Sonic Bronco in den Finishes Daphne Blue und Schwarz mit Griffbrett aus Laurel, sowie in Tahitian Coral und Arctic White mit Ahorngriffbrett. Den Sonic Precision Bass gibt es in Midnight Blue und Schwart mit Griffbrett aus Laurel, als auch im schönen 2-Color Sunburst oder California Blue mit Ahorngriffbrett.

Squier Sonic Precision Bass

Squier Sonic Precision Bass

In Sachen Hardware bietet der Bronco einen einzelnen Single-Coil Pickup, der Precision Bass einen split Single-Coil. Beide Modelle sind mit einer 4-Saddle-Hardtail-Bridge ausgestattet.

Squier Mini Precision Bass

Squier Mini Precision Bass

Mini Precision Bass

Der Squier Mini Precision Bass kombiniert reduziertes Format mit Precision-Optik. Der kurze Hals und der leichte Korpus erleichtern das Handling deutlich. Das „C“-Profil und das Laurel-Griffbrett sind auf einfache Bespielbarkeit ausgelegt.

Ein split Single-Coil Pickup liefert den typischen Precision-Grundcharakter, kontrolliert über Volume und Tone. Die feste Brücke sorgt für Stimmstabilität, die Ausstattung bleibt funktional und überschaubar.

Preis und Verfügbarkeit

Die beiden Squier Sonic Bässe kosten bei Thomann 219,- Euro, der Mini Precision Bass fällt mit nur 189,- Euro etwas günstiger aus. Lieferbar sind die neuen Bässe allerdings erst in einigen Monaten.

