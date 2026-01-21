ANZEIGE
NAMM 2026: Neue Squier Sonic Modelle, E-Gitarren

Neue Squier Sonic und eine Mini Strat

21. Januar 2026
Neue Squier Sonic Modelle

Neue Squier Sonic Modelle

Fender startet ins Jahr 2026 mit dem Release von einer Reihe neuer Squier Sonic Modelle und einer Squier Mini Strat. Die in Indonesien gefertigten Gitarren sind optisch klassisch, technisch reduziert und preislich bewusst positioniert. Die Serie markiert den aktuellen Einstiegspunkt ins Fender-Universum.

Squier Sonic Mustang HH LRL BLK
Squier Sonic Mustang HH LRL BLK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
189,00€
Squier Sonic Mustang MN DPB
Squier Sonic Mustang MN DPB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
189,00€
Squier Sonic Esquire H LRL OLV
Squier Sonic Esquire H LRL OLV Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
189,00€

Die neuen Squier Sonic Modelle

Die Squier Sonic Modelle decken ein breites Spektrum klassischer Fender-Designs ab – darunter Stratocaster, Telecaster, Esquire und Mustang, jeweils in mehreren Pickup- und Bridge-Varianten. Allen Gitarren gemeinsam ist ein schlanker, komfortabler „C“-Hals und ein dünner, leichter Korpus, der auf ermüdungsfreies Spielen ausgelegt ist. Je nach Modell kommen Tremolo- oder Hardtail-Brücken mit sechs Saitenreitern zum Einsatz, ergänzt durch gekapselte Mechaniken und verchromte Hardware.

Squier Sonic Strat

Die Stratocaster gibt es in gewohnter Single-Coil Bestückung oder als HSS Modell. Tele und Esquire kommen klassisch mit der klassischen Single-Coil Ausstattung, wobei die Esquire davon natürlich nur einen beherbergt. Die Mustang gibt es gibt es als Variante mit zwei Single Coils als auch als HH-Modell mit zwei Humbuckern.

Die neuen Farben beinhalten bei der Strat zum Beispiel Sienna Sunburst, Ultraviolet, California Blue, sowie 2-Color Sunburst und Schwarz. Bei der Tele gibt es Canary Yellow, California Blue, Torino Red, sowie Schwarz und Butterscotch Blonde.

Die Esquire kommt in Olive, Ultraviolet oder Arctic White. Die Mustang ist dagegen in Daphne Blue, 2-Color Sunburst, Torino Red, Schwarz, California Blue und Flash Pink erhältlich.

Squier Mini Strat

Squier Mini Strat

Squier Mini Stratocaster

Die Mini Stratocaster ist das kompakteste Modell der Reihe. Der kleine, leichte Korpus und der angenehm geformte Hals machen sie besonders zugänglich. Das Griffbrett ist modellabhängig aus Ahorn oder Laurel gefertigt.

Drei Single-Coil-Pickups sorgen für klassische Strat-Sounds, die über einen 5-Wege-Schalter abgerufen werden. Die Mini-Strat kommt ebenfalls mit fester Brücke.

Squier Mini Strat MN CBL
Squier Mini Strat MN CBL Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
189,00€
Squier Sonic Tele LRL CY
Squier Sonic Tele LRL CY Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€
Squier Sonic Strat HT H MN SNB
Squier Sonic Strat HT H MN SNB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
189,00€
Squier Sonic Strat HT MN SFMG
Squier Sonic Strat HT MN SFMG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
189,00€
Squier Sonic Strat HSS MN MNB
Squier Sonic Strat HSS MN MNB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€
Squier Sonic Strat LRL WPG SSB
Squier Sonic Strat LRL WPG SSB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€

Preis und Verfügbarkeit

Lieferbar sind die neuen Modelle wohl erst in ein paar Monaten. Dafür liegt die Serie preislich zwischen nur 189,- und 199,- Euro.

Links

