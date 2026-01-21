NAMM 2026: Neue Squier Sonic Modelle, E-Gitarren

Neue Squier Sonic und eine Mini Strat

Fender startet ins Jahr 2026 mit dem Release von einer Reihe neuer Squier Sonic Modelle und einer Squier Mini Strat. Die in Indonesien gefertigten Gitarren sind optisch klassisch, technisch reduziert und preislich bewusst positioniert. Die Serie markiert den aktuellen Einstiegspunkt ins Fender-Universum.

Die neuen Squier Sonic Modelle

Die Squier Sonic Modelle decken ein breites Spektrum klassischer Fender-Designs ab – darunter Stratocaster, Telecaster, Esquire und Mustang, jeweils in mehreren Pickup- und Bridge-Varianten. Allen Gitarren gemeinsam ist ein schlanker, komfortabler „C“-Hals und ein dünner, leichter Korpus, der auf ermüdungsfreies Spielen ausgelegt ist. Je nach Modell kommen Tremolo- oder Hardtail-Brücken mit sechs Saitenreitern zum Einsatz, ergänzt durch gekapselte Mechaniken und verchromte Hardware.

Die Stratocaster gibt es in gewohnter Single-Coil Bestückung oder als HSS Modell. Tele und Esquire kommen klassisch mit der klassischen Single-Coil Ausstattung, wobei die Esquire davon natürlich nur einen beherbergt. Die Mustang gibt es gibt es als Variante mit zwei Single Coils als auch als HH-Modell mit zwei Humbuckern.

Die neuen Farben beinhalten bei der Strat zum Beispiel Sienna Sunburst, Ultraviolet, California Blue, sowie 2-Color Sunburst und Schwarz. Bei der Tele gibt es Canary Yellow, California Blue, Torino Red, sowie Schwarz und Butterscotch Blonde.

Die Esquire kommt in Olive, Ultraviolet oder Arctic White. Die Mustang ist dagegen in Daphne Blue, 2-Color Sunburst, Torino Red, Schwarz, California Blue und Flash Pink erhältlich.

Squier Mini Stratocaster

Die Mini Stratocaster ist das kompakteste Modell der Reihe. Der kleine, leichte Korpus und der angenehm geformte Hals machen sie besonders zugänglich. Das Griffbrett ist modellabhängig aus Ahorn oder Laurel gefertigt.

Drei Single-Coil-Pickups sorgen für klassische Strat-Sounds, die über einen 5-Wege-Schalter abgerufen werden. Die Mini-Strat kommt ebenfalls mit fester Brücke.

Preis und Verfügbarkeit

Lieferbar sind die neuen Modelle wohl erst in ein paar Monaten. Dafür liegt die Serie preislich zwischen nur 189,- und 199,- Euro.