Eine Mikrofon-Legende kehrt zurück!

Mit dem Neumann M 50 V kehrt eine Legende zurück. Der Hersteller legt das Röhrenmikrofon neu auf und zeigt die originalgetreue Neuauflage des Röhrenmikrofons erstmals auf der NAMM 2026.

Neumann M 50 V – Röhrenmikrofon

Das 1951 eingeführte M 50 wurde schnell zum Maßstab für Orchesteraufnahmen und war dank seiner Richtcharakteristik und seines Impulsverhaltens maßgeblich an der Entwicklung der Decca-Tree-Technik beteiligt. Heute bringt Neumann das Erbe des originalen M 50 V „mit viel Liebe zum Detail und subtilen Verbesserungen für moderne Arbeitsabläufe“ in die Gegenwart.

Neumann hat das ursprüngliche akustische Konzept beibehalten, einschließlich der in einer 40-mm-Kugel montierten Kleinmembran-Omnikapsel, und gleichzeitig eine Titanmembran für verbesserte Stabilität und Langlebigkeit eingeführt. Dies soll die gleiche lebendige Abbildung und kraftvolle Basswiedergabe sicherstellen, die das M 50 legendär gemacht haben.

Das Neumann M 50 V kombiniert das ursprüngliche Schaltungsdesign mit einer speziell selektierten, extrem rauscharmen Subminiaturröhre und einem HF-dichten Stecker, um hohe Störfestigkeit in heutigen Umgebungen zu gewährleisten. Das mitgelieferte Netzteil NM V passt sich automatisch an die lokale Netzspannung an und unterstützt sowohl das neue M 50 V als auch das historische M 50 Mikrofon.

Das M 50 V Set beinhaltet

M 50 V Mikrofon mit Titankapsel, handgefertigt in Deutschland

NM V-Netzteil mit automatischer Spannungsanpassung

Ikonische Bügelhalterung mit mechanischer Entkopplung

HF-dichte Stecker und Kabel (10 m) für störungsfreien Betrieb

Hochwertiges Gehäuse, handgefertigt in Deutschland

Bei Bestellung von zwei oder mehr M 50 V Mikrofonen ist das Matching inklusive

Das Neumann M 50 V wird ab sofort in Deutschland in Handarbeit gefertigt – allerdings nur auf Bestellung! Der Versand in Europa beginnt im Februar 2026. Ein Preis hat Neumann für das M 50 V bisher noch nicht bekanntgegeben.