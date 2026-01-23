ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Neural DSP Quad Cortex Mini, Modeling Amp

volle Quad Cortex Power im Mini Format

23. Januar 2026
Neural DSP Quad Cortex Mini

Neural DSP Quad Cortex Mini

Die Namm 2026 beschert uns den neuen Neural DSP Quad Cortex Mini, der sich größentechnisch als auch vom Funktionsumfang zwischen dem Quad Cortex und dem Nano Cortex einreiht. Damit reagiert Neural DSP auf den Wunsch nach einem vollständig integrierbaren Cortex-System für kleinere Rigs.

Affiliate Links
Neural DSP Quad Cortex Mini
Neural DSP Quad Cortex Mini Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.299,00€ Thomann

ANZEIGE

Der Neural DSP Quad Cortex Mini

Mit Abmessungen von 22,8 × 11,8 cm und einem Gewicht von 1,5 kg positioniert sich der Quad Cortex mini als vollständiges Cortex-Rig im pedalboard-tauglichen Format. Denn trotz der kompakten Abmessungen liefert er nahezu die Performance und kommt sogar mit dem gleichen 7″-Multi-Touch-Display wie der Quad Cortex. Damit besteht das ganze Gerät nahezu aus Display.

Neural DSP Quad Cortex Mini Vollansicht

Die Bedienung orientiert sich am etablierten Cortex-Workflow. Das große Touchdisplay zeigt den kompletten Signalfluss im Grid-Layout, während die vier berührungsempfindlichen Rotary-Footswitches sowohl Schalt- als auch Editierfunktionen übernehmen. Ergänzt wird das durch verschiedene Schaltmodi wie Preset-, Scene-, Stomp- oder Hybrid-Mode sowie den performance-optimierten Gig View.

Intern arbeitet die gleiche Rechenleistung wie beim größeren Quad Cortex. Damit stehen über 90 Amp-Modelle, mehr als 100 Effekte und Utilities sowie über 1000 Cabinet-IRs mit variabler Mikrofonpositionierung bereit. Ebenfalls integriert ist natürlich die Neural-Capture-Technologie: Neben mehr als 2000 vorinstallierten Factory-Captures lassen sich eigene Amps, Cabinets, Overdrives und Kompressoren entweder direkt am Gerät (Capture V1) oder über Cortex Cloud mit höherer Auflösung (Capture V2) erfassen.

ANZEIGE
Neural DSP Quad Cortex Mini Rückseite

Rückseite

Anschlussseitig ist der Umfang dem kleinen Footprint zwar angepasst, bleibt aber durchaus üppig. Neben einem reinen Klinken-Instrumenteneingang steht ein kombinierter XLR/TRS-Input mit eigenem Level-Regler und Phantomspeisung zur Verfügung, der zugleich als Capture-Eingang dient. Die beiden Effektloops teilen sich jeweils eine TRS-Send und TRS-Return-Buchse. Als Ausgänge stehen zwei symmetrische XLR- sowie zwei unsymmetrische TS-Outs bereit, ergänzt durch einen dedizierten Capture-Output und einen Kopfhörerausgang (jetzt mit Miniklinke). MIDI In und Out/Thru gibt es auch im TRS-Format. Über USB-C arbeitet das Gerät als 8×8-USB-Audio-Interface.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Preislich liegt der  Neural DSP Quad Cortex mini mit seinen 1299,- Euro nochmal deutlich über dem Nano Cortex, was aber durch den erheblich höheren Funktionsumfang gerechtfertigt ist. Bei Thomann wird der Quad Cortex mini in einigen Wochen verfügbar sein.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Neural DSP Quad Cortex Mini
Neural DSP Quad Cortex Mini Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.299,00€ Thomann
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories
Behringer JN-80 Synthesizer vn

Erste Videos & Sound

NAMM 2026: Behringer JN-80, Synthesizer

News
23.01.2026 |6
yamaha ead50 e-drummodul

Drummodul und Sensoreinheit - neues Hybrid-Drum-System

NAMM 2026: Yamaha EAD50, E-Drum-Modul

News
23.01.2026 |0
beyerdynamic headphone lab

Präzisiere den Sound deines beyerdynamic Kopfhörers

NAMM 2026: beyerdynamic Headphone Lab, Kopfhörer Software

News
22.01.2026 |0

Tierische Lautsprecher und Subwoofer

NAMM 2026: Telegrapher Raccoon, Panda, Hippo, Studiomonitore

News
22.01.2026 |5

Bass Update für den Fender Mustang Micro Pluss

NAMM 2026: Fender Mustang Micro Plus Update, Bass Expansion

News
22.01.2026 |0
NAMM 2026: Reloop PTB-2, portabler 2+1 DJ-Mixer

Ultrakompakter DJ-Mixer mit USB-C und Bluetooth

NAMM 2026: Reloop PTB-2, portabler 2+1 DJ-Mixer

News
22.01.2026 |0
RCF EVOX J9, J11 und JMIX9 Live (Quelle: RCF)

RCF erweitert die EVOX Serie um J9, J11 und JMIX9 Live

NAMM 2026: RCF EVOX J9, J11 und JMIX9 Live

News
22.01.2026 |0
lake people mc10 monitorcontroller

Monitorcontroller im mega kompakten Format

NAMM 2026: Lake People MC10, Monitorcontroller

News
22.01.2026 |3

Neue FRFR Boxen für deinen Modeler

NAMM 2026: Blackstar Artist FR 50 und FR 100, FRFR Boxen

News
22.01.2026 |0

Neue Squier Sonic Bässe und ein Mini Precision

NAMM 2026: Neue Squier Sonic Bässe, E-Bässe

News
22.01.2026 |0
cranborne audio bricklane mc4

Von Kompressor bis Sound Design Tool

NAMM 2026: Cranborne Audio Bricklane MC-4, Kompressor

News
22.01.2026 |1
apogee symphony nova audiointerface

Neues Interface von Apogee

NAMM 2026: Apogee Symphony Nova, Audiointerface

News
22.01.2026 |1
NAMM 2026: Shure SLX-D+ (Quelle: Shure)

Shure SLX-D+: Professionelle digitale Funkstrecke

NAMM 2026: Shure SLX-D+

News
22.01.2026 |0
zaor miza flow studiotisch

Flexibler und modularer Studiotisch

NAMM 2026: Zaor MIZA Flow, Studiomöbel

News
22.01.2026 |0

Synthese mal anders gedacht

NAMM 2026: Korg phase8, Akustik-Synthesizer

News
22.01.2026 |15
landr blueprings layers

Zwei neue KI-Tools von LANDR

NAMM 2026: LANDR Blueprints, Layers, Software-Tools

News
21.01.2026 |0
NAMM 2026: Warm Audio Retro 64 (Quelle: Warm Audio)

Warm Audio Retro 64 bringt Retro-Design auf die Bühnen

NAMM 2026: Warm Audio Retro 64

News
21.01.2026 |0
NAMM: 2026 Reloop RP-5000 MK4, DJ-Plattenspieler

Neuer DJ-Plattenspieler mit starkem Direktantrieb

NAMM 2026: Reloop RP-5000 MK4, DJ-Plattenspieler

News
21.01.2026 |0
neve 1073dpx-d channelstrip

1073-Channelstrip mit USB/ADAT

NAMM 2026: Neve 1073DPX-D, Channelstrip mit USB/ADAT

News
21.01.2026 |0

Rückkehr des Triple Rectifier

NAMM 2026: Mesa Boogie 90s Triple Rectifier, Gitarrenamp

News
21.01.2026 |1
NAMM 2026: Harrison Audio LiveTrax 3 (Quelle: Harrison Audio)

Harrison Audio präsentiert LiveTrax 3

NAMM 2026: Harrison Audio LiveTrax 3

News
21.01.2026 |2
roland zenology for ipad vs

ZEN-Core für iPad

NAMM 2026: Roland Zenology GX for iPad

News
21.01.2026 |8
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X