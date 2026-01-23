NAMM 2026: Neural DSP Quad Cortex Mini, Modeling Amp

volle Quad Cortex Power im Mini Format

Die Namm 2026 beschert uns den neuen Neural DSP Quad Cortex Mini, der sich größentechnisch als auch vom Funktionsumfang zwischen dem Quad Cortex und dem Nano Cortex einreiht. Damit reagiert Neural DSP auf den Wunsch nach einem vollständig integrierbaren Cortex-System für kleinere Rigs.

Der Neural DSP Quad Cortex Mini

Mit Abmessungen von 22,8 × 11,8 cm und einem Gewicht von 1,5 kg positioniert sich der Quad Cortex mini als vollständiges Cortex-Rig im pedalboard-tauglichen Format. Denn trotz der kompakten Abmessungen liefert er nahezu die Performance und kommt sogar mit dem gleichen 7″-Multi-Touch-Display wie der Quad Cortex. Damit besteht das ganze Gerät nahezu aus Display.

Die Bedienung orientiert sich am etablierten Cortex-Workflow. Das große Touchdisplay zeigt den kompletten Signalfluss im Grid-Layout, während die vier berührungsempfindlichen Rotary-Footswitches sowohl Schalt- als auch Editierfunktionen übernehmen. Ergänzt wird das durch verschiedene Schaltmodi wie Preset-, Scene-, Stomp- oder Hybrid-Mode sowie den performance-optimierten Gig View.

Intern arbeitet die gleiche Rechenleistung wie beim größeren Quad Cortex. Damit stehen über 90 Amp-Modelle, mehr als 100 Effekte und Utilities sowie über 1000 Cabinet-IRs mit variabler Mikrofonpositionierung bereit. Ebenfalls integriert ist natürlich die Neural-Capture-Technologie: Neben mehr als 2000 vorinstallierten Factory-Captures lassen sich eigene Amps, Cabinets, Overdrives und Kompressoren entweder direkt am Gerät (Capture V1) oder über Cortex Cloud mit höherer Auflösung (Capture V2) erfassen.

Anschlussseitig ist der Umfang dem kleinen Footprint zwar angepasst, bleibt aber durchaus üppig. Neben einem reinen Klinken-Instrumenteneingang steht ein kombinierter XLR/TRS-Input mit eigenem Level-Regler und Phantomspeisung zur Verfügung, der zugleich als Capture-Eingang dient. Die beiden Effektloops teilen sich jeweils eine TRS-Send und TRS-Return-Buchse. Als Ausgänge stehen zwei symmetrische XLR- sowie zwei unsymmetrische TS-Outs bereit, ergänzt durch einen dedizierten Capture-Output und einen Kopfhörerausgang (jetzt mit Miniklinke). MIDI In und Out/Thru gibt es auch im TRS-Format. Über USB-C arbeitet das Gerät als 8×8-USB-Audio-Interface.

Preis und Verfügbarkeit

Preislich liegt der Neural DSP Quad Cortex mini mit seinen 1299,- Euro nochmal deutlich über dem Nano Cortex, was aber durch den erheblich höheren Funktionsumfang gerechtfertigt ist. Bei Thomann wird der Quad Cortex mini in einigen Wochen verfügbar sein.