NAMM 2026: Neve 1073DPX-D, Channelstrip mit USB/ADAT

1073-Channelstrip mit USB/ADAT

21. Januar 2026
neve 1073dpx-d channelstrip

NAMM 2026: Neve 1073DPX-D, Channelstrip mit USB/ADAT

Kurz bevor die NAMM 2026 heute ihre Türen öffnet, präsentieren mehr und mehr Hersteller ihre Neuheiten für das kommende Jahr. Mit dem Neve 1073DPX-D kommt ein Channelstrip mit USB- und ADAT-Interface auf den Markt, der die analoge Welt mit der digitalen zu verbinden weiß.

Neve 1073DPX-D, Channelstrip mit USB/ADAT

Auch in diesem Jahr scheint der legendäre 1073-Preamp im Fokus vieler Nutzer zu stehen – zumindest setzt Neve weiterhin auf dieses Pferd. Im neuen Neve 1073DPX-D, der als Stereo-Version erhältlich ist, kombiniert man die klassische Channelstrip-Ausstattung mit einem USB- und ADAT-Interface, so dass dieser direkt in die DAW eingebunden werden kann.

NAMM 2026: Neve 1073DPX-D, Channelstrip mit USB/ADAT

Der vollständig diskret als Class-A-Signalweg aufgebaute Channelstrip bietet Neve Marinair Übertrager in den Eingangs- und Ausgangsstufen, einen symmetrischen Pre/Post-EQ Insert, eine schaltbare +48 V Phantomspeisung und die Möglichkeit, die Impedanz zwischen Hi/Lo umzuschalten. Hinzu kommen noch eine Pad-Schaltung (-20 dB), ein DI-Ground-Lift sowie eine 7-stufige LED-Pegelanzeige.

Der Preamp erlaubt die Aufholung von bis zu 80 dB und der Gain lässt sich in 5-dB-Stufen einstellen. Der Channelstrip wählt automatisch die passende Eingangsstufe und dank der zwei transistorbasierten Vorverstärker und den drei unterschiedlichen Verstärkungsstufen wird ordentlich Headroom erzeugt (> +26 dBu). Der 3-Band-EQ bietet ein 16-dB-Shelving-Filter, 18-dB-Mitten-Peak-Regelung sowie ein zuschaltbares Hochpassfilter.

NAMM 2026: Neve 1073DPX-D, Channelstrip mit USB/ADAT

Neben den analogen Eingangsbuchsen für Mikrofon-, Line- und DI-Signale bietet der Neve 1073DPX-D die bereits erwähnten zwei Insert-Wege und zwei Monitor-Eingänge. Ausgangsseitig gibt es vier analoge Ausgänge (2x Monitor, 2x Line) und einen Kopfhörerausgang mit eigener Lautstärkeregelung. Neben einem ADAT-Ein- und Ausgang ist der Channelstrip mit einer USB-B-Buchse ausgestattet und bietet einen Wordclock-Ausgang. Neben der DAW-Einbindung lässt sich der Neve 1073DPX-D auf Wunsch auch als ADAT-Expander nutzen. Wandlungen erfolgen mit bis zu 24 Bit und 192 kHz.

Die weiteren Features umfassen eine Monitor-Steuerung, die Erstellung eines Mix aus DAW-Signal und Live-Eingänge und latenzfreies Hardware-Monitoring.

Der Neve 1073DPX-D kommt zeitnah in den Handel und kostet 4.399,- Euro. Weitere Informationen zum 1073DPX-D findet ihr hier.

Neve 88R LBEQ

Als weitere Neuheit gibt es von Neve den Neve 88R LBEQ, einen parametrischer Equalizer für das API500-Format. Dieser ist vom 88RS-Mischpult inspiriert. Alle Informationen dazu findet ihr hier.

neve 88r lbeq

Neve StarNet ADA24

Und dann gibt es noch den Neve StarNet ADA24. Hierbei handelt es sich um einen Dante-Wandler in Mastering-Qualität. Die technischen Daten lassen auf alle Fälle aufhorchen:

  • Sample Rate/Bit-Tiefe: 32 Bit und 192 kHz
  • Dynamikumfang: 119 dbFS (ADC) / 122 dbFS (DAC)
  • Umschaltbarer Headroom: +18, +24, +26 dBu
  • analoge Ausgangsstufen
  • dual-redundantes Dante-Networking

Weitere Informationen findet ihr hier.

neve starnet ada24

 

