Neue Version des roten Stagepianos ist da!

Nachdem in den letzten Tagen vor allem Studio- und Recording-Neuheiten präsentiert wurden, gibt es mit dem Stagepiano Nord Electro 7 nun auch eine Produktneuheit für alle Keyboards und Pianisten.

Nord Electro 7, Stagepiano

Nord Keyboards stellt mit dem Nord Electro 7 die neuste Generation seines Stagepiano-Klassikers vor. Das Electro 7 ist wieder in drei verschiedenen Tastaturversionen erhältlich. Die 61 Tasten und 73 Tasten Variante besitzen die bewährte halbgewichtete Waterfall-Tastatur, das Electro 7 HP ist mit einer neuen 3-fach-Sensor-Tastatur von Kawai ausgestattet. Dazu sind alle drei Varianten nun mit physikalischen Zugriegeln ausgestattet.

Das Bedienfeld des Nord Electro 7 wurden rund um ein mittig angeordnetem großes Farbdisplay neu gestaltet. Zudem lassen sich über die neue Expression Pedal Assign Funktion Synthesizer-Parameter über ein Expression-Pedal steuern.

Das Nord Electro 7 enthält eine große Auswahl an Flügeln, Klavieren und E-Pianos aus der Nord Piano Library sowie neue Funktionen wie Dynamic Compression, Unison und Timbre.

Die Orgel-Sektion basiert auf der Nord Organ 3-Engine und bietet Nachbildungen klassischer Tonwheel-, Transistor- und Pfeifenorgeln sowie die neueste Generation der Nord Rotary-Speaker-Emulation mit mehreren Mikrofonperspektiven.

Hinzu kommt eine neue Synth-Sektion mit analogen Wellenformen und FM-Synthese sowie Samples aus der Nord Sample Library. Die Synth-Sektion umfasst die Modi Mono, Legato und Glide für eine passende Performance-Steuerung sowie Low-Pass-Filter mit Resonanz und zwei ADR-Hüllkurven für Amp und Filter/FM Amount.

Darüber hinaus verfügt das Nord Electro 7 über einen erweiterten neuen Effektbereich pro Layer. Die Auswahl an Effekten umfasst u.a. neue Arten von Reverb-, Delay-, Amp- und Modulationseffekten.

Ab dem zweiten Quartal 2026 wird das Nord Electro 7 lieferbar sein. Die UVP-Preise belaufen sich auf

Electro 7 61: 2499,- Euro

Electro 7 73: 2699,- Euro

Electro 7 HP: 2999,- Euro

Alle weiteren Informationen könnt ihr der folgenden Auflistung sowie der Website von Nord Keyboards entnehmen.

HIGHLIGHTS DER PROGRAMM SEKTION

Aktualisierte Programmsektion mit neuem Farbdisplay, Live-Modus, Push-Encoder zur Programmauswahl usw.

HIGHLIGHTS DER PIANO SEKTION

Kompatibel mit der Nord Piano Library

Push-Encoder zur Auswahl von Kategorie und Sounds

Dynamische Kompression, Unisono, Timbre

HIGHLIGHTS DER SYNTHESIZER SEKTION

Samples, analoge Wellenformen und FM-Synthese

Push-Encoder zur Auswahl von Kategorie und Sound

Vibrato-Taste mit einstellbarer Geschwindigkeit, Stärke und Verzögerung

Mono, Legato und Glide

Unison

Tiefpassfilter mit Resonanzregelung

FM-Partial und FM-Amount

Doppelte Hüllkurve für Amp und Filter/FM

HIGHLIGHTS DER ORGEL SEKTION

B3, B3 Bass, Vox, Farfisa, Soft B3 und Pfeifenorgeln aus der Nord Organ 3

Rotary-Speaker-Emulation aus der Nord Organ 3

3 Mikrofonpositionen für Rotary Speaker

Physische Zugriegel mit LEDs für alle Tastatur Varianten

HIGHLIGHTS DER EFFEKT SEKTION

Spezielle Effekte pro Sektion

Rate und Amount für Modulationseffekte

Neuer Federhall

Neue Verstärker (Brit und Suitcase)

Globaler Hall mit Send pro Layer