NAMM 2026: Nord Electro 7, Stagepiano

Neue Version des roten Stagepianos ist da!

16. Januar 2026
nord electro 7

NAMM 2026: Nord Electro 7, Stagepiano

Nachdem in den letzten Tagen vor allem Studio- und Recording-Neuheiten präsentiert wurden, gibt es mit dem Stagepiano Nord Electro 7 nun auch eine Produktneuheit für alle Keyboards und Pianisten.

Nord Electro 7, Stagepiano

Nord Keyboards stellt mit dem Nord Electro 7 die neuste Generation seines Stagepiano-Klassikers vor. Das Electro 7 ist wieder in drei verschiedenen Tastaturversionen erhältlich. Die 61 Tasten und 73 Tasten Variante besitzen die bewährte halbgewichtete Waterfall-Tastatur, das Electro 7 HP ist mit einer neuen 3-fach-Sensor-Tastatur von Kawai ausgestattet. Dazu sind alle drei Varianten nun mit physikalischen Zugriegeln ausgestattet.

NAMM 2026: Nord Electro 7, Stagepiano

Das Bedienfeld des Nord Electro 7 wurden rund um ein mittig angeordnetem großes Farbdisplay neu gestaltet. Zudem lassen sich über die neue Expression Pedal Assign Funktion Synthesizer-Parameter über ein Expression-Pedal steuern.

nord electro 7

Das Nord Electro 7 enthält eine große Auswahl an Flügeln, Klavieren und E-Pianos aus der Nord Piano Library sowie neue Funktionen wie Dynamic Compression, Unison und Timbre.

Die Orgel-Sektion basiert auf der Nord Organ 3-Engine und bietet Nachbildungen klassischer Tonwheel-, Transistor- und Pfeifenorgeln sowie die neueste Generation der Nord Rotary-Speaker-Emulation mit mehreren Mikrofonperspektiven.

Hinzu kommt eine neue Synth-Sektion mit analogen Wellenformen und FM-Synthese sowie Samples aus der Nord Sample Library. Die Synth-Sektion umfasst die Modi Mono, Legato und Glide für eine passende Performance-Steuerung sowie Low-Pass-Filter mit Resonanz und zwei ADR-Hüllkurven für Amp und Filter/FM Amount.

Darüber hinaus verfügt das Nord Electro 7 über einen erweiterten neuen Effektbereich pro Layer. Die Auswahl an Effekten umfasst u.a. neue Arten von Reverb-, Delay-, Amp- und Modulationseffekten.

Ab dem zweiten Quartal 2026 wird das Nord Electro 7 lieferbar sein. Die UVP-Preise belaufen sich auf

  • Electro 7 61: 2499,- Euro
  • Electro 7 73: 2699,- Euro
  • Electro 7 HP: 2999,- Euro

Alle weiteren Informationen könnt ihr der folgenden Auflistung sowie der Website von Nord Keyboards entnehmen.

HIGHLIGHTS DER PROGRAMM SEKTION

  • Aktualisierte Programmsektion mit neuem Farbdisplay, Live-Modus, Push-Encoder zur Programmauswahl usw.

HIGHLIGHTS DER PIANO SEKTION

  • Kompatibel mit der Nord Piano Library
  • Push-Encoder zur Auswahl von Kategorie und Sounds
  • Dynamische Kompression, Unisono, Timbre

HIGHLIGHTS DER SYNTHESIZER SEKTION

  • Samples, analoge Wellenformen und FM-Synthese
  • Push-Encoder zur Auswahl von Kategorie und Sound
  • Vibrato-Taste mit einstellbarer Geschwindigkeit, Stärke und Verzögerung
  • Mono, Legato und Glide
  • Unison
  • Tiefpassfilter mit Resonanzregelung
  • FM-Partial und FM-Amount
  • Doppelte Hüllkurve für Amp und Filter/FM

HIGHLIGHTS DER ORGEL SEKTION

  • B3, B3 Bass, Vox, Farfisa, Soft B3 und Pfeifenorgeln aus der Nord Organ 3
  • Rotary-Speaker-Emulation aus der Nord Organ 3
  • 3 Mikrofonpositionen für Rotary Speaker
  • Physische Zugriegel mit LEDs für alle Tastatur Varianten

HIGHLIGHTS DER EFFEKT SEKTION

  • Spezielle Effekte pro Sektion
  • Rate und Amount für Modulationseffekte
  • Neuer Federhall
  • Neue Verstärker (Brit und Suitcase)
  • Globaler Hall mit Send pro Layer

  1. Profilbild
    Flowwater AHU

    Unabhängig davon, dass ich »Nord Electro«, »Nord Grand«, »Nord Wave«, usw. als klasse Geräte empfinde … aber einen neuen »Nord Lead« als Nachfolger für den »A1« wird es wohl nicht mehr geben, oder?

  2. Profilbild
    unifaun

    Mehr Speicher für Piano- und Sample-Library-Sounds? Keine Angaben darüber!

    Keine Änderungen bei Organ-Engine oder Leslie-Sim?

    Bessere Synth-Integration, aber immer noch keine Pitch- und Modwheels?

    Immer noch kein integriertes Audio-Interface?

  3. Profilbild
    Markus Galla RED

    Mein Nord Electro 5D ist immer noch das von mir am meisten genutzte Instrument, gerade wegen des recht beschränkten Funktionsumfangs. Alles im direkten Zugriff und in erstklassiger Qualität. Einzig die Synth-Sektion hat mich immer etwas gestört, weil ich gerne eine ADSR-Hüllkurve für Amp hätte und mehr Zugriffsmöglichkeiten auf das Filter. Genau hier hat man endlich reagiert. Dass leider immer noch ein Pitch- und Modulationsrad fehlt, ist ärgerlich, aber zu verschmerzen, wenn man den Einsatzzweck des Instruments berücksichtigt.

    Bauchschmerzen bereitet mir aber der Preis. 1599€ wären ein akzeptabler Preis gewesen für das 73 Tasten Waterfall-Modell. Aber eine UVP von 2699€ für das mittlere Modell? Kennt man bei Nord die Preise der genauso guten Konkurrenz nicht?

