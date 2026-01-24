NAMM 2026: Orange OR60, Gitarrenamp

Neuer einkanaliger Vollröhrenamp aus UK

Orange präsentiert zur NAMM 2026 ein Amp-Modell, das bewusst auf Einfachheit setzt, dabei aber keine Kompromisse bei Klangformung und Leistung eingeht. Der Orange OR60 ist ein in England gebauter 60-Watt-Vollröhren-Topteil, das klassische Orange-Sounds mit zeitgemäßer Kontrolle verbindet.

Der Orange OR60

Der OR60 ist ein einkanaliger High-Voltage-Röhrenamp, der auf maximale Dynamik und Durchsetzungsfähigkeit ausgelegt ist. Mit zwei 6L6-Endstufenröhren liefert er straffe Tiefen, klare Höhen und reichlich Headroom. Der Amp versteht sich bewusst als leistungsstarke Pedal-Plattform und soll vom glasklaren Clean bis zur aggressiven High-Gain-Zerre stets definiert und kontrolliert bleiben.

Neben Gain, einem Dreiband-EQ und Master-Volume bietet der Orange OR60 eine zweite, per Fußschalter abrufbare Lautstärke. Diese Funktion erlaubt Lautstärkesprünge für Soli oder unterschiedliche Parts, ohne den Zerrgrad zu beeinflussen. Presence und Resonance agieren direkt auf die Endstufe und ermöglichen eine präzise Anpassung an unterschiedliche Boxen, Räume oder Stilistiken. Der Bright-Schalter fügt zusätzliche Brillanz hinzu und sorgt bei Bedarf für mehr Durchsetzung im Band-Mix.

Ein Negative-Feedback-Loop trägt zu einem stabilen, fokussierten Klangbild bei und zähmt harsche Obertöne bei hohen Gain-Einstellungen. Der OR60 kann aber nicht nur brachial laut. Ein schaltbarer Half-Power-Modus reduziert die Leistung auf 30 Watt und macht den Amp dadurch auch für kleinere Bühnen oder Studio-Settings interessant.

Auf der Rückseite finden sich mehrere Lautsprecherausgänge, ein Anschluss für den Fußschalter sowie ein spannungsumschaltbarer Netzanschluss für unterschiedliche Stromnetze. Der Röhrengepufferte FX-Loop ist speziell für Modulations- und Delay/Reverb-Effekte ausgelegt und erhält die Signalqualität unabhängig vom Gain-Level.

Neben dem klassischen Finish in Orange ist der Amp auch mit schwarzem Bezug erhältlich.

Preis und Verfügbarkeit

Der Orange OR60 kostet bei Thomann 2.399,- Euro und wird in einigen Wochen lieferbar sein.