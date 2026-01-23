Neues Einsteiger-Set von Pearl

Neben zahlreichen neuen akustischen Schlagzeugen stellt Pearl auf der NAMM 2026 auch ein neues einsteiger-freundliches E-Drumset vor, das Pearl eRoadShow. Die wichtigsten Informationen dazu haben wir für euch zusammengestellt.

Pearl eRoadShow

Beim Pearl eRoadShow handelt es sich um ein sehr kompaktes E-Drumset, das mit vier Mesh-Pads für Snare und drei Toms, drei Becken-Pedals, HiHat- und Bassdrum-Controller ausgestattet ist. Das zugehörige Pearl ERS1000 Drummodul bietet 165 Sounds, einsortiert in 15 fertige Drum-Sets.

Pearl bewirbt das neue Einsteiger-Set mit einem verbesserten 2i-Zonen-Snare-Pad, reaktionsschnellen Gummioberflächen auf den Becken-Pads und strapazierfähigen, zweilagigen Nylon-Mesh-Spielflächen auf den restlichen Pads.

Mit zum Set gehört der kostenlose Zugang zu 50 Drum-Lessons und einer umfangreichen Play-Along-Bibliothek über die Melodics-App. Ein Drum-Hocker und ein Satz Pearl-Drumsticks gehören ebenfalls zum Lieferumfang dazu.

Anschlussseitig bietet das Drummodul einen AUX-Eingang sowie USB-MIDI-, so dass man über das Set grundsätzlich auch eine Drum-Software auf dem Computer spielen kann.

Preis und Verfügbarkeit sind bisher noch nicht bekannt.