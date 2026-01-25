3 neue Digitalpulte von Peavey

Die Türen der NAMM 2026 sind seit wenigen Stunden geschlossen, doch ein paar wenige Nachzügler-News haben wir noch für euch. Der Hersteller Peavey präsentierte auf der Musikmesse drei neue Digitalpulte, die vornehmlich für Studio- und Content-/Podcast-Produktionen beworben werden, sich aber auch für den Live-Bereich eignen. Hier alle Informationen zu Peavey Unity-4, Unity-6 und Unity-8.

Peavey Unity-4, Unity-6 und Unity-8

Alle drei neuen Peavey Digitalpulte erstrahlen in hellem Gelb und fallen im Studio also sofort auf. Alle drei Pulte, die sich lediglich hinsichtlich der Kanalanzahl unterscheiden, sind kompakt gehalten. Zur Ausstattung gehören XLR/TRS-Combo-Eingänge, Phantomspeisung, Hochpassfilter und Hi-Z-Eingang. Dazu gesellen sich Stereo-Eingänge in Cinch- und Miniklinkenformat, Bluetooth und ein Anschluss für Headsets.

Ausgangsseitig bieten Peavey Unity-4, Unity-6 und Unity-8 jeweils zwei Klinkenbuchsen und einen Kopfhörerausgang. Die größte Version der Pulte, das Peavey Unity-8 bietet zusätzlich einen USB-Port, an den USB-Medien zum Abspielen von Playbacks o. ä. angeschlossen werden können, sowie XLR-Ausgänge.

Alle drei Pulte verfügen über einen USB-B-Port, über den sie an einen Computer angeschlossen und als Audiointerface genutzt werden können. Pro Kanal bieten die Pulte einen Equalizer und diverse Effekte. Wer die Pulte live einsetzt, darf sich dazu über einen Feedback-Suppressor freuen.

Preis und Verfügbarkeit der neuen Digitalpulte Peavey Unity-4, Unity-6 und Unity-8 sind noch nicht bekannt.