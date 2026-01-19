NAMM 2026: Peterson StroboVUE, Stimmgerät

Always-On Strobe-Tuner der Extraklasse

Mit dem Peterson StroboVUE kommt ein neuer Pedal-Tuner auf den Markt, der für ständige Stimmungskontrolle auf der Bühne sorgt. Präzision und Sichtbarkeit stehen hier im Fokus und bekannte Peterson-Technologien werden mit neuen Bedienkonzepten kombiniert.

Affiliate Links Peterson StroboVUE Tuner Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 149,00€

ANZEIGE

Der Peterson StroboVUE

Der Peterson StroboVUE ist wohl die Weiterentwicklung des StroboStomp HD. Das Stimmgerät ist ein hochpräziser Strobe-Tuner für Gitarre, Bass und andere Instrumente im Frequenzbereich von 16,35 Hz bis 7302 Hz. Die Stimmgenauigkeit von 0,1 Cent ermöglicht äußerst exakte Ergebnisse, sowohl im Studio als auch live.

Klanglich greift der Tuner nicht aktiv ins Signal ein, sondern versteht sich als transparentes Tool zur exakten Stimmung. Durch den integrierten Always-On Pure Buffer bleibt das Signal auch in komplexen Pedalboards oder bei langen Kabelwegen stabil und klar.

Ein wohl zentrales neues Feature ist das hochauflösende LCD-Display mit farbiger LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Farben lassen sich global oder presetbezogen definieren und ermöglichen eine schnelle visuelle Orientierung auf dunklen oder hellen Bühnen. Die Farben können direkt am Gerät oder über die Peterson-Connect-Software konfiguriert werden.

ANZEIGE

Wie andere Strobe Tuner bietet auch der Peterson StroboVUE unterschiedliche Stimm-Modi. Neben klassischen chromatischen Modi stehen über 135 Sweetened Tunings zur Verfügung, die gezielt auf typische Schwächen von Gitarren, Bässen und anderen Saiteninstrumenten reagieren. Zusätzlich bietet der StroboVUE Guided Tunings mit nummerischer Darstellung der Saiten, was das schnelle Umschalten auf offene oder alternative Stimmungen deutlich vereinfacht. Auch numerisch dargestellte Skalen sind integriert.

Das angewinkelte Gehäuse unterstützt die Ablesbarkeit aus nahezu jedem Winkel. Input und Output sind an der Oberseite untergebracht, inklusive USB-C für Firmware-Updates und Preset-Verwaltung sowie der 9V-DC-Stromversorgung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Der Peterson StroboVUE kostet bei Thomann 149,- Euro und ist sofort lieferbar.