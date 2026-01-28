ANZEIGE
NAMM 2026: Polyend Endless, Effektpedal

Prompte deinen gewünschten Effekt

28. Januar 2026
Polyend Endless

Polyend Endless

Mit dem Polyend Endless wurde zur diesjährigen NAMM Show von der polnischen Soft- und Hardwareschmiede eine völlig neue Plattform vorgestellt, die die Grenze zwischen Musiker und Entwickler aufzulösen scheint. Es handelt sich hierbei nicht um ein gewöhnliches Effektpedal, sondern um ein modulares System, das eure klanglichen Visionen in reale Hardware verwandelt. In wenigen Minuten lassen sich hier eigene Effekt-Ideen realisieren, die weit über Standard-Sounds hinausgehen.

Polyend Endless

Austauschbare Frontplatten

Das Polyend Endless

Das Polyend Endless ist ein digitales Multi-Effekt-Gerät der ganz anderen Art. Seine klangliche Identität wird nämlich erst durch den Nutzer definiert. Es kann als Verzerrer, Modulationseinheit, Hall oder komplexes Delay fungieren – entscheidend ist, welcher Algorithmus geladen wird.

Durch die Kombination aus leistungsstarker DSP-Hardware und einem sprachgesteuerten Editor wird das Erstellen eigener Pedale für jedermann zugänglich. Es markiert somit den Startpunkt für eine neue Ära der personalisierten digitalen Signalverarbeitung.

Polyend Endless - Rückseite

Rückseite

Das Herzstück bildet ein 720 MHz ARM Cortex-M7 Real-Time DSP Core, der eine hochwertige Audioverarbeitung in Stereo mit 48 kHz und 24-Bit ermöglicht. Das Gehäuse und die Regler bestehen aus spezialgefertigtem Aluminium, was dem Pedal eine hochwertige Studio-Haptik verleiht. Die Frontplatten sind austauschbar, wobei eine Blanko-Platte bereits zum Lieferumfang gehört, um individuelle Designs zu ermöglichen. Andere Designs können passend zum jeweiligen Effekt-Patch nachbestellt werden.

Die Bedienung erfolgt über die drei massiven Aluminiumknöpfe, deren Belegung durch die Software bestimmt wird. Das Pedal ist als Mono- oder Stereo-Einheit nutzbar und lässt sich über den Expression-Eingang in Echtzeit steuern. Patches werden einfach per USB auf das Gerät gezogen. Über den Playground beschreibt man den gewünschten Sound, und das System generiert innerhalb von Minuten ein spielbares Device.

Polyend Endless - Seitenansicht

Seitenansicht

Beim Playground handelt es sich um eine KI-gestützte Beta-Plattform, die textliche Beschreibungen des Nutzers in fertigen Code übersetzt. Wer programmieren kann, nutzt alternativ das offene GitHub-Repository (SDK) für C++. Der Datentransfer erfolgt unkompliziert per Drag-and-Drop via USB. Während Community-Inhalte kostenlos sind, basiert die Nutzung des Playground-Generators auf einem Token-System, wobei dem Pedal bereits Tokens im Wert von 20 $ beiliegen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Polyend Endless ist momentan für 299,- Euro auf der Herstellerseite bestellbar. Ab 22. Februar 2026 sollen ausgeliefert werden.

Links

  1. Profilbild
    Simsalabumm

    Von Polyend rühre ich nichts mehr an. In der Regel werden halbfertige Produkte ausgespuckt, die Käufer fungieren dann als kostenlose Beta-Tester. Statt mal eine Schiene auszuentwickeln, schmeissen sie einfach das nächste Ding auf den Markt. Ich erinnere an das Tracker-Debakel…

    Never again.

    • Profilbild
      Chris Clavinova

      @Simsalabumm Hmmm. Zu dem „Tracker-Debakel“ kann ich nichts sagen. Ich bin eigentlich sehr zufriedener Nutzer der Play+. Das Teil ist zwar auch keine eierlegende Wollmilchsau, bietet mir allerdings viel Gestaltungsmöglichkeiten. Mit der diesbezüglichen Upgrade-/ Update-Politik bin ich bislang auch sehr zufrieden. Was lief den schief beim Tracker?

      • Profilbild
        Simsalabumm

        @Chris Clavinova Sie haben es nie hingekriegt die erste Version stabil zum Laufen zu bekommen. Ich war in intensivem Austausch mit dem support, im Forum ging es auch drunter und drüber. Oft wurden die bugs schlichtweg weg geleugnet. Tatsache war, dass das Gerät permanent eingefroren ist. Zum Beispiel bei Nutzung des Radio. Ab einer bestimmten Frequenz war Schluss. Oder auch gerne mal einfach so. Regelmässig nach 20-30 Minuten. Statt das Ernst zunehmen hiess es immer nur „Komisch, bei uns läuft alles glatt hier. Wir haben das Problem nicht“. Dabei waren es etliche Leute mit diesen Problemen. Dann kam die neue Version des Trackers und ab da war klar, dass man auf dem alten mit all den Problemen hocken bleibt, weil sie jetzt was besseres zu tun haben. Man kam sich einfach veralbert vor.

        Achja, und irgendwann wurden dann auch eine Reihe von Leuten aus dem Forum gechasst, die sich unliebsam über die Probleme mit dem Tracker geäussert haben und einfach nur eine Situation wollten, in der das Ding nicht mehr freezed.

        Dann war da noch diese Nummer mit dem Play+, der irgendwie ohne Vorankündigung so zeitnah zu dem Vorgänger rauskam, dass einige Käufer ziemlich angepinkelt waren. Da gab es dann eine dubiose Austauschaktion… aber so genau weiss ich das nicht mehr, weil ich das nur aus der Ferne betracht habe und mir Polyend da schon egal war.

        Das absurde daran ist, dass ich den Tracker total liebe. Das Ding ist super. Ich stehe auf den workflow. Nur mit Polyend möchte ich persönlich nichts mehr zu tun haben.

        Aber es freut mich natürlich zu hören, dass es mit dem Play für dich läuft.

Kommentar erstellen
