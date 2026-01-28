NAMM 2026: Polyend Endless, Effektpedal

Prompte deinen gewünschten Effekt

Mit dem Polyend Endless wurde zur diesjährigen NAMM Show von der polnischen Soft- und Hardwareschmiede eine völlig neue Plattform vorgestellt, die die Grenze zwischen Musiker und Entwickler aufzulösen scheint. Es handelt sich hierbei nicht um ein gewöhnliches Effektpedal, sondern um ein modulares System, das eure klanglichen Visionen in reale Hardware verwandelt. In wenigen Minuten lassen sich hier eigene Effekt-Ideen realisieren, die weit über Standard-Sounds hinausgehen.

Das Polyend Endless

Das Polyend Endless ist ein digitales Multi-Effekt-Gerät der ganz anderen Art. Seine klangliche Identität wird nämlich erst durch den Nutzer definiert. Es kann als Verzerrer, Modulationseinheit, Hall oder komplexes Delay fungieren – entscheidend ist, welcher Algorithmus geladen wird.

Durch die Kombination aus leistungsstarker DSP-Hardware und einem sprachgesteuerten Editor wird das Erstellen eigener Pedale für jedermann zugänglich. Es markiert somit den Startpunkt für eine neue Ära der personalisierten digitalen Signalverarbeitung.

Das Herzstück bildet ein 720 MHz ARM Cortex-M7 Real-Time DSP Core, der eine hochwertige Audioverarbeitung in Stereo mit 48 kHz und 24-Bit ermöglicht. Das Gehäuse und die Regler bestehen aus spezialgefertigtem Aluminium, was dem Pedal eine hochwertige Studio-Haptik verleiht. Die Frontplatten sind austauschbar, wobei eine Blanko-Platte bereits zum Lieferumfang gehört, um individuelle Designs zu ermöglichen. Andere Designs können passend zum jeweiligen Effekt-Patch nachbestellt werden.

Die Bedienung erfolgt über die drei massiven Aluminiumknöpfe, deren Belegung durch die Software bestimmt wird. Das Pedal ist als Mono- oder Stereo-Einheit nutzbar und lässt sich über den Expression-Eingang in Echtzeit steuern. Patches werden einfach per USB auf das Gerät gezogen. Über den Playground beschreibt man den gewünschten Sound, und das System generiert innerhalb von Minuten ein spielbares Device.

Beim Playground handelt es sich um eine KI-gestützte Beta-Plattform, die textliche Beschreibungen des Nutzers in fertigen Code übersetzt. Wer programmieren kann, nutzt alternativ das offene GitHub-Repository (SDK) für C++. Der Datentransfer erfolgt unkompliziert per Drag-and-Drop via USB. Während Community-Inhalte kostenlos sind, basiert die Nutzung des Playground-Generators auf einem Token-System, wobei dem Pedal bereits Tokens im Wert von 20 $ beiliegen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Polyend Endless ist momentan für 299,- Euro auf der Herstellerseite bestellbar. Ab 22. Februar 2026 sollen ausgeliefert werden.