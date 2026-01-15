Kompaktes Digitalmischpult mit Motorfadern und Touch Display

Mit dem DIGIPAD 8 erweitert Proel sein Portfolio um ein kompaktes digitales Mischpult, das sich für den Live- und Studiogebrauch und ebenso für Konferenzräume und Schulen eignet. Das Pult verbindet eine klassische Mischpult-Bedienung mit einem Touchscreen, Motorfadern und App-Steuerung.

Übersichtlich bedienbar

Im Mittelpunkt des Proel DIGIPAD 8 steht ein 3 Zoll großes Touch-Display, über das sich Kanäle, Effekte und Systemfunktionen direkt aufrufen lassen, sieben motorisierte 60 mm Fader sorgen dafür, dass gespeicherte Szenen oder Layer-Wechsel auch optisch nachvollziehbar bleiben. Hinzu kommen Direktwahltasten, beispielsweise für Eingänge, Ausgänge und Effekte und ein Encoder unter dem Display. Gerade bei wechselnden Nutzern oder im Veranstaltungsbetrieb ist diese klare Struktur vorteilhaft.

Acht Kanäle für Mikrofone, Instrumente und Zuspieler

Das Proel DIGIPAD 8 stellt insgesamt acht Eingangskanäle bereit, wobei die ersten vier als Kombibuchse ausgeführt sind. Hinzu kommen zwei Stereo-Line-Eingänge, etwa für Zuspieler oder Funkempfänger. Was die Ausgänge betrifft, bietet das Pult symmetrische XLR-Ausgänge für die PA, zwei Aux-Ausgänge für Monitorlautsprecher oder Nebenräume und zwei Kopfhöreranschlüsse.

Signalbearbeitung und Effekte

Für jeden Eingangskanal steht eine interne Signalbearbeitung zur Verfügung, zu der neben einem 4-Band-Equalizer mit zusätzlichem Low- und High-Cut auch ein Kompressor und ein Gate gehören. Zusätzlich dazu ist das Mischpult mit einem Reverb ausgestattet. Auch die Ausgangskanäle lassen sich bearbeiten, beispielsweise auch mit einem Limiter, was besonders im Live-Betrieb für zusätzliche Sicherheit sorgt.

USB-Audio, Bluetooth und App-Steuerung

Praktisch für Multitrack-Mitschnitte: Das Mischpult arbeitet gleichzeitig als USB-Interface (USB-C) mit 24 Bit/48 kHz. Außerdem ist Bluetooth integriert, sodass Musik kabellos eingespielt werden kann, was den Aufbau für Konferenzen und Schulen deutlich vereinfacht. Über das integrierte WLAN lässt sich das Proel DIGIPAD 8 per App über Windows, macOS, Android und iOS steuern, wodurch sich der Mix direkt aus dem Zuschauerraum oder vom Rednerpult aus anpassen lässt.

Kompakt und mobil einsetzbar

Mit einer sehr kompakten Breite von etwa 28 cm und einem Gewicht von nur 2,1 kg ist das Proel DIGIPAD 8 transportfreundlich und eignet sich damit auch für mobile Einsätze. Das Mischpult ist aktuell zu einem Preis von 349,- Euro erhältlich.