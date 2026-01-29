ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash, Signature Gitarre

Limitierte Ed Sheeran Signature PRS SE

29. Januar 2026
PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash

PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash

Zur NAMM 2026 wurde mit der PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash eine neue Signature Gitarre für den Ausnahmekünstler vorgestellt. Bei der Gitarre handelt es sich um ein Semi-Hollow Bariton Modell, deren Design einem Gemälde von Sheeran folgt und auf 1000 Stück limitiert ist.

Affiliate Links
PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash
PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.799,00€ Thomann

ANZEIGE

Die PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash

Basierend auf seiner „2025 Cosmic Carpark“-Gemäldeserie verbindet diese Gitarre Sheerans Leidenschaft für das Songwriting mit seiner Liebe zur abstrakten Malerei. Die auf weltweit 1.000 Stück limitierte Bariton-Gitarre ist damit nicht nur ein klangstarkes Werkzeug, sondern auch ein begehrtes Sammlerobjekt.

PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash Vollansicht

Die Gitarre basiert auf einer Hollowbody-Konstruktion mit Mahagoni-Korpus und einer Ahorndecke, die das markante „Cosmic Splash“ Wrap-Design trägt. Der eingeleimte Ahornhals ist mehrlagig aufgebaut und verfügt über das komfortable „Wide Fat“-Profil. Das Palisandergriffbrett besitzt einen Radius von 10 Zoll und beherbergt 22 Bünde. Die Mensur von 27,7 Zoll sorgt für die nötige Saitenspannung bei tieferen Stimmungen.

Ein besonderes Feature sind die exklusiven „Media Button“-Inlays (Play, Pause, Rewind, Fast-Forward und Stop), die eine Hommage an Sheerans kommende Alben darstellen; das „Play“-Icon findet sich zudem auf der Trussrod-Abdeckung wieder.

PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash Kopfplatte

Kopfplatte

In Sachen Hardware ist die PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash mit einer PRS Adjustable Stoptail Piezo Bridge ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit LR Baggs entwickelt wurde. Sie erlaubt die präzise Intonation der dicken Bariton-Besaitung (14-68).

ANZEIGE

PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash Nahaufnahme

In Sachen Tonabnehmer kommen die bewährten PRS 85/15 „S“ Modelle zum Einsatz. Die Schaltung umfasst einen Master-Tone sowie zwei unabhängige Volume-Regler samt 3-Way-Switch. Nickel-Hardware und hauseigene PRS-Mechaniken vervollständigen die Ausstattung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Da die PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash auf 1.000 Stück limitiert ist, sollten sich Fans beeilen. Die Gitarrre kostet bei Thomann 1.799,- Euro und soll in einigen Wochen wieder lieferbar sein.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash
PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.799,00€ Thomann
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories

Für Metal Fans: Warm Audio's erstes Signature Pedal

NAMM 2026: Warm Audio Fluff Drive, Signature Zerrpedal

News
29.01.2026 |0

Neue Thinline Nylongitarren für die Bühne

NAMM 2026: Córdoba Stage Artist Series, Akustikgitarren

News
29.01.2026 |1

Mini-Verstärker mit Amp-Modeling für unterwegs

NAMM 2026: Blackstar Beam Mini, Desktop Amp

News
29.01.2026 |0

Endlich klingen wie Chris Buck

NAMM 2026: Yamaha Revstar RS02CB Chris Buck, Signature Gitarre

News
28.01.2026 |1

Wah Pedal: Iron Maiden Fans aufgepasst!

NAMM 2026: Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby, Wah-Pedal

News
28.01.2026 |0

Prompte deinen gewünschten Effekt

NAMM 2026: Polyend Endless, Effektpedal

News
28.01.2026 |4

Das Synergy Universum jetzt auch als Vollröhren Combo

NAMM 2026: Synergy SYN-20IR Combo, Modularer Röhrenamp

News
27.01.2026 |2

Das Expression Pedal ist Schnee von gestern!

NAMM 2026: Casio DN-SE10 Dimension Shifter, Expression Controller

News
27.01.2026 |3

Die 3. Generation des Roommate bringt Shimmer und Expression-Steuerung

NAMM 2026: T-Rex Roommate D’Luxe, Reverb Pedal

News
27.01.2026 |0

Massig neue Gitarren und Bässe von Ibanez

NAMM 2026: Ibanez Updates 2026, Gitarren und Bässe

News
27.01.2026 |0

Die Debut Serie bekommt ein Marco Mendoza Signature Modell

NAMM 2026: Blackstar Marco Mendoza Debut Bass 25, Bassverstärker

News
26.01.2026 |0

Jetzt mit DM-2 Delay, OD-2 TURBO OverDrive und DC-2 Dimension C

NAMM 2026: Neue Pedale für BOSS Effects Pedals Plug-In, Effektpedal-Plugin

News
26.01.2026 |0

Riesiges Modell-Update bei ESP/LTD

NAMM 2026: Neue ESP/LTD 2026 Modelle, E-Gitarren

News
26.01.2026 |3

Signature Gitarre für die Grammy-Nominierte Fatoumata Diawara

NAMM 2026: Epiphone Fatoumata Diawara SG, Signature Gitarre

News
26.01.2026 |0

Neue Farbe für die John Mayer Signature Gitarre

NAMM 2026: PRS Silver Sky Wild Blue, Signature Gitarre

News
26.01.2026 |0

Experimentelles Delay für kreatives Sounddesign

NAMM 2026: Beetronics Pollinator Hazee Delay, Effektpedal

News
26.01.2026 |0
freqport freqtube ft1-emu

Neues Plug-in mit Röhren-Feeling

NAMM 2026: FreqTube FT1-EMU, Plug-in mit Röhrenschaltung

News
25.01.2026 |3
peavey unity-4 unity-6 unity-8

3 neue Digitalpulte von Peavey

NAMM 2026: Peavey Unity-4, Unity-6, Unity-8, Digitalpulte

News
25.01.2026 |1
NAMM 2026 Keys-Highlights

Die Keys- und Synthesizer-Highlights der NAMM

NAMM 2026: Keys-Highlights

Keys
24.01.2026 |11
BEATS-Highlights NAMM 2026

Die BEATS-Highlights der NAMM 2026

NAMM 2026: Beats-Highlights

Beats
24.01.2026 |1
NAMM 2026 studio highlights

Die Highlights in der Übersicht!

NAMM 2026: Studio- und Recording-Highlights

Studio
24.01.2026 |0
Stage-Highlights der NAMM 2026.

Die NAMM-Highlights für die Bühne

NAMM 2026: Stage-Highlights

Stage
24.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X