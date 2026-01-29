NAMM 2026: PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash, Signature Gitarre

Limitierte Ed Sheeran Signature PRS SE

Zur NAMM 2026 wurde mit der PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash eine neue Signature Gitarre für den Ausnahmekünstler vorgestellt. Bei der Gitarre handelt es sich um ein Semi-Hollow Bariton Modell, deren Design einem Gemälde von Sheeran folgt und auf 1000 Stück limitiert ist.

Die PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash

Basierend auf seiner „2025 Cosmic Carpark“-Gemäldeserie verbindet diese Gitarre Sheerans Leidenschaft für das Songwriting mit seiner Liebe zur abstrakten Malerei. Die auf weltweit 1.000 Stück limitierte Bariton-Gitarre ist damit nicht nur ein klangstarkes Werkzeug, sondern auch ein begehrtes Sammlerobjekt.

Die Gitarre basiert auf einer Hollowbody-Konstruktion mit Mahagoni-Korpus und einer Ahorndecke, die das markante „Cosmic Splash“ Wrap-Design trägt. Der eingeleimte Ahornhals ist mehrlagig aufgebaut und verfügt über das komfortable „Wide Fat“-Profil. Das Palisandergriffbrett besitzt einen Radius von 10 Zoll und beherbergt 22 Bünde. Die Mensur von 27,7 Zoll sorgt für die nötige Saitenspannung bei tieferen Stimmungen.

Ein besonderes Feature sind die exklusiven „Media Button“-Inlays (Play, Pause, Rewind, Fast-Forward und Stop), die eine Hommage an Sheerans kommende Alben darstellen; das „Play“-Icon findet sich zudem auf der Trussrod-Abdeckung wieder.

In Sachen Hardware ist die PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash mit einer PRS Adjustable Stoptail Piezo Bridge ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit LR Baggs entwickelt wurde. Sie erlaubt die präzise Intonation der dicken Bariton-Besaitung (14-68).

In Sachen Tonabnehmer kommen die bewährten PRS 85/15 „S“ Modelle zum Einsatz. Die Schaltung umfasst einen Master-Tone sowie zwei unabhängige Volume-Regler samt 3-Way-Switch. Nickel-Hardware und hauseigene PRS-Mechaniken vervollständigen die Ausstattung.

Preis und Verfügbarkeit

Da die PRS SE Ed Sheeran Cosmic Splash auf 1.000 Stück limitiert ist, sollten sich Fans beeilen. Die Gitarrre kostet bei Thomann 1.799,- Euro und soll in einigen Wochen wieder lieferbar sein.