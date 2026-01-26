NAMM 2026: PRS Silver Sky Wild Blue, Signature Gitarre

Neue Farbe für die John Mayer Signature Gitarre

Seit dem Launch der Silver Sky im Jahr 2018 ist die Zusammenarbeit zwischen PRS und John Mayer ein fester Bestandteil moderner Boutique-Gitarren. Mit der PRS Silver Sky Wild Blue erscheint nun eine limitierte Farbvariante, die lange im Hintergrund gereift ist.

Die PRS Silver Sky Wild Blue

John Mayer zählt seit Jahren zu den prägendsten Gitarristen seiner Generation – stilistisch wie soundästhetisch. Mit der PRS Silver Sky hat er gemeinsam mit Paul Reed Smith eine moderne Interpretation klassischer Singlecoil-Gitarren geschaffen. Nun erweitert eine limitierte Farbvariante das Line-up: die PRS Silver Sky Wild Blue.

Die Wild Blue Limited Edition bleibt den bekannten Spezifikationen treu, ergänzt diese aber um exklusive Details. Neben der auffälligen Farbgebung ist es vor allem der erstmals lackierte, farblich abgestimmte Headstock, der dieses Modell von den regulären Serienversionen unterscheidet. Die Produktion ist weltweit auf 1.000 Instrumente begrenzt.

Die Specs der Silver Sky Wild Blue

Für sein Signature Instrument von PRS hat John Mayer seine geliebte schwarze Strat als Hauptgitarre beiseitegelegt. Die Silver Sky Wild Blue besteht aus einem Solidbody-Korpus aus Erle mit geschraubtem Ahornhals und Palisandergriffbrett. Der 7,25″-Radius, 22 Medium-Bünde und kleine Bird-Inlays liefern ein deutlich vintage-orientiertes Spielgefühl. Die Halskonstruktion mit Double-Acting-Trussrod und 635 JM-R Profil entspricht exakt den bekannten Silver-Sky-Spezifikationen.

Bei der Hardware kommt das PRS Steel Tremolo mit Gen-III Knife-Edge-Schrauben zum Einsatz. Ergänzt wird es durch Vintage-Style Locking Tuners, einen Knochensattel und Nickel-Hardware.

Als Tonabnehmer kommen drei PRS 635JM Singlecoils zum Einsatz. Diese Pickups liefern einen warmen, vollen Ton mit kontrollierten Höhen und klarer Ansprache. Gesteuert werden sie Strat-typisch über einen 5-Wege-Bladeswitch mit Master-Volume und zwei Tone-Reglern. Die Gitarre wird im Premium Gig Bag ausgeliefert.

Preis und Verfügbarkeit

Die PRS Silver Sky Wild Blue kostet bei Thomann 3.299,- Euro. Fans sollten wohl schnell zuschlagen, solange sie noch verfügbar ist.