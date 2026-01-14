ANZEIGE
NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

Kompakte Power für unterwegs

14. Januar 2026
NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher (Quelle: QSC)

Kurz vor der NAMM 2026 stellt QSC mit dem CB10 einen akkubetriebenen Lautsprecher vor, der sich an Musiker, aber vor allem an Anwender richtet, die ein flexibel einsetzbares Beschallungssystem suchen. Für knapp 800 Euro ist das Gerät bereits vorzubestellen.

QSC CB10
798,00€
798,00€ Thomann

Kompaktes PA-System mit Akku

Der QSC CB10 ist als aktiver Zwei-Wege Lautsprecher ausgelegt und mit einem 10 Zoll Tieftöner und einem 1 Zoll Hochtöner bestückt. Die integrierte Class D Endstufe soll bis zu 440 Watt liefern, der maximale Schalldruckpegel liegt bei 127 dB. Der angegebene Frequenzbereich liegt bei etwa 47 bis 20 kHz.

QSC CB10 Cover Bundle
879,00€
879,00€ Thomann

NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

(Quelle: QSC)

Integrierter Mixer und Anschlüsse

Ein zentrales Ausstattungsmerkmal des QSC CB10 ist der integrierte Mixer mit drei Kanälen, von denen zwei mit Kombibuchsen ausgestattet sind und sich damit sowohl für Mikrofone, als auch für Line Signale eignen. Zusätzlich dazu kann Musik entweder per Bluetooth oder per kleiner Stereo-Klinke eingespielt werden. Zur internen Signalbearbeitung stehen verschiedene Presets zur Verfügung, die sich entweder direkt am Lautsprecher oder über eine App ansteuern lassen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

App-Steuerung und Bluetooth

Besagte Loudspeaker Control App ist für iOS und Android verfügbar und über sie lassen sich beispielsweise auch Lautstärke, Equalizer-Einstellungen und weitere DSP-Parameter anpassen. Der Akku-Lautsprecher unterstützt Bluetooth (5.1) und zusätzlich ist eine True Wireless Stereo Funktion verfügbar, mit der sich zwei Lautsprecher kabellos zu einem Stereo-Paar koppeln lassen. Außerdem ist eine Delay-Funktion mit bis zu 200 Ms integriert.

QSC CB10-CVR
99,00€
99,00€ Thomann

Wechselbarer Akku

Der QSC CB10 ist mit einem Lithium Ionen Akku ausgestattet, für den eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden angegeben wird. Der Akku soll sich ohne Werkzeug entnehmen und wechseln lassen. Alternativ ist aber auch ein dauerhafter Betrieb über das integrierte Netzteil möglich.

QSC CB-BATTERY
129,00€
129,00€ Thomann

NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

(Quelle: QSC)

Gehäuse und Aufstellung

Das Gehäuse des etwa 12 kg schweren Lautsprechers besteht aus Polypropylen und ist klar auf den mobilen Einsatz ausgelegt. Der QSC CB10 kann auf einem Lautsprecherstativ montiert, aber auch dank einer Monitorschräge von etwa 30 Grad auf dem Boden stehend betrieben werden, was ideal für Straßenmusiker ist.

Links

QSC CB10
QSC CB10 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
798,00€ Thomann
QSC CB10 Cover Bundle
QSC CB10 Cover Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
879,00€ Thomann
QSC CB-BATTERY
QSC CB-BATTERY Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
129,00€ Thomann
QSC CB10-CVR
QSC CB10-CVR Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
99,00€ Thomann
