Kompakte Power für unterwegs

Kurz vor der NAMM 2026 stellt QSC mit dem CB10 einen akkubetriebenen Lautsprecher vor, der sich an Musiker, aber vor allem an Anwender richtet, die ein flexibel einsetzbares Beschallungssystem suchen. Für knapp 800 Euro ist das Gerät bereits vorzubestellen.



Kompaktes PA-System mit Akku

Der QSC CB10 ist als aktiver Zwei-Wege Lautsprecher ausgelegt und mit einem 10 Zoll Tieftöner und einem 1 Zoll Hochtöner bestückt. Die integrierte Class D Endstufe soll bis zu 440 Watt liefern, der maximale Schalldruckpegel liegt bei 127 dB. Der angegebene Frequenzbereich liegt bei etwa 47 bis 20 kHz.



Integrierter Mixer und Anschlüsse

Ein zentrales Ausstattungsmerkmal des QSC CB10 ist der integrierte Mixer mit drei Kanälen, von denen zwei mit Kombibuchsen ausgestattet sind und sich damit sowohl für Mikrofone, als auch für Line Signale eignen. Zusätzlich dazu kann Musik entweder per Bluetooth oder per kleiner Stereo-Klinke eingespielt werden. Zur internen Signalbearbeitung stehen verschiedene Presets zur Verfügung, die sich entweder direkt am Lautsprecher oder über eine App ansteuern lassen.

App-Steuerung und Bluetooth

Besagte Loudspeaker Control App ist für iOS und Android verfügbar und über sie lassen sich beispielsweise auch Lautstärke, Equalizer-Einstellungen und weitere DSP-Parameter anpassen. Der Akku-Lautsprecher unterstützt Bluetooth (5.1) und zusätzlich ist eine True Wireless Stereo Funktion verfügbar, mit der sich zwei Lautsprecher kabellos zu einem Stereo-Paar koppeln lassen. Außerdem ist eine Delay-Funktion mit bis zu 200 Ms integriert.



Wechselbarer Akku

Der QSC CB10 ist mit einem Lithium Ionen Akku ausgestattet, für den eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden angegeben wird. Der Akku soll sich ohne Werkzeug entnehmen und wechseln lassen. Alternativ ist aber auch ein dauerhafter Betrieb über das integrierte Netzteil möglich.



Gehäuse und Aufstellung

Das Gehäuse des etwa 12 kg schweren Lautsprechers besteht aus Polypropylen und ist klar auf den mobilen Einsatz ausgelegt. Der QSC CB10 kann auf einem Lautsprecherstativ montiert, aber auch dank einer Monitorschräge von etwa 30 Grad auf dem Boden stehend betrieben werden, was ideal für Straßenmusiker ist.