RCF erweitert die EVOX Serie um J9, J11 und JMIX9 Live

Mit den Modellen J9, J11 und JMIX9 Live baut der italienische Hersteller RCF seine EVOX-Serie weiter aus. Die auf der NAMM Show 2026 vorgestellten Systeme richten sich in erster Linie an Musiker, DJs und Anwender im Veranstaltungsbereich, die vor allem eine kompakte, aber trotzdem leistungsstarke PA suchen.

RCF EVOX J9 und J11 mit erweitertem Klangkonzept

Mit dem RCF EVOX J9 und dem größeren RCF EVOX J11 kommt innerhalb der Serie erstmals auf ein echtes 3-Wege-System zum Einsatz: Ein 12-Zoll-Subwoofer sorgt für das Fundament, während mehrere Mitteltöner in der Säule zusammen mit einem separaten Hochtöner den Mittel- und Hochtonbereich abdecken. Besonders praktisch ist dieser Aufbau für eine bessere Sprachverständlichkeit und eine ausgewogenere Wiedergabe Musik im DJ-Bereich. Der EVOX J9 ist eher für kleinere bis mittelgroße Veranstaltungen ausgelegt, während sich der EVOX J11 eher an Anwender mit höherem Pegelbedarf und mehr Reichweite richtet, beispielsweise bei größeren Räumen oder Events mit mehr Publikum. In beiden Systemen ist eine Class-D-Endstufe mit DSP-Presets verbaut, mit denen sich der Sound schnell an jeweils unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen lässt.

RCF EVOX JMIX9 Live als Komplettsystem

Mit dem EVOX JMIX9 Live ergänzt RCF die neue Serie um ein Modell mit integriertem Mischpult. Technisch basiert das System zwar auf dem oben beschriebenen EVOX J9, es kommt aber mit weiteren Eingänge und einer umfangreicheren internen Klangbearbeitung. Damit eignet sich der EVOX JMIX9 Live ganz besonders für Solo-Künstler oder kleine Bands, die ohne externes Mischpult arbeiten möchten. Hier stehen mehrere Mikrofon und Line-Eingänge zur Verfügung, außerdem gibt es ein internes Bluetooth für da Einspielen von Musik. Auch Effekte, Equalizer und Dynamikfunktionen sind direkt im System integriert und lassen sich direkt am Lautsprecher steuern.

Neue EVOX Systeme für den Live-Alltag

Mit der neuen EVOX Generation reagiert RCF klar auf die Anforderungen moderner Live- Anwendungen, bei denen Leistung, Klangqualität und vor allem Mobilität gefragt sind. Die neuen Modelle bieten mehr Leistungsreserven, eine kontrollierte Abstrahlung und ein durchdachtes Bedienkonzept, ohne dabei an Übersichtlichkeit zu verlieren. Die Modelle können bereits bei Thomann vorbestellt werden.

