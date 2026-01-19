Mobiles USB-C-DVS-Interface für Serato DJs

Reloop Flux Go – So heißt das neueste Interface zur Nutzung von Serato DJ Pro mit einem DVS. Dabei stellt der Hersteller eine portable Version vor, mit der ihr schnell euer DVS-System mit zwei Kanälen an jedem DJ-Mixer aufbauen könnt.

Selbstverständlich verfügt das Interface dabei über einen zeitgemäßen USB-C-Anschluss, welcher bei der Verbindung zu eurem Rechner direkt Serato DJ Pro freischaltet. Dabei läuft das Interface ohne Installation von etwaigen Treibern und verfügt über hochwertige D/A-Wandler mit 24 Bit / 96 kHz. Zudem hat man einen extra Kopfhörerausgang mit 3,5 mm Klinke Anschluss und selbstverständlich Cinch-Buchsen-Paare zum Anschluss des Interfaces zwischen Plattenspieler und DJ-Mixer.

Mit den vorderseitigen DIP-Switches kann zudem schnell zwischen Phono- und Line-Signal gewechselt werden, sodass das DVS-Interface sowohl mit Multimedia-Playern oder mit Plattenspielern verwendet werden kann.

Durch die verlängerten Kanten des Gehäuses sollen die Anschlüsse gut geschützt sein.

Mit einem Gewicht von 168 Gramm und seinen Abmessungen von 11,5 cm x 8,2 cm x 2,6 cm (B x T x H) ist das Reloop Flux Go natürlich extrem portabel. Der kleine Bruder des bisherigen regulären Reloop Flux, dessen Testbericht ihr findet, macht einen wertigen und vielseitig anwendbaren Eindruck.

Das DVS-Interface im Setup

Preislich kostet das Reloop Flux Go 219,- Euro. Es kann ab sofort vorbestellt werden und ist voraussichtlich Mitte Februar erhältlich.