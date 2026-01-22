Klein, flexibel, durchdacht: Das kann der neue Reloop PTB-2 DJ-Mixer

Ultrakompakter DJ-Mixer mit USB-C und Bluetooth

Reloop PTB-2 – Unter diesem Namen gibt es ab sofort einen neuen DJ-Mixer, der auf Grund seiner Abmessungen von 10,5 cm x 20,0 cm x 6,0 cm (B x T x H) extreme Portabilität garantiert.

Die Stromversorgung des Reloop PTB-2 läuft ausschließlich über USB-C, was gerade bei mobilen DJs ein absoluter Vorteil ist, da so auch eine Powerbank als Stromquelle dienen kann.

Auch wenn der DJ-Mixer klein ist, steckt er voller Features. So verfügt der DJ-Mixer über ein integriertes Audio-Interface via USB-C, welches mit der Software djay Pro verwendet werden kann. So kann fast überall ein DVS seinen Platz finden. Bei den Inputs lässt sich zwischen Phono, Line und USB für das DVS wechseln. Abseits der beiden regulären Kanäle kann auf dem „+1“-Kanal wahlweise ein Signal via AUX-In oder Bluetooth eingespeist werden.

Die beiden Kanalzüge verfügen über einen 2-Band-Equalizer und eine Filtereinheit. Zudem wurde ein 45 mm Ultra Glide Crossfader verbaut, bei dem man mit einem Poti auf der Vorderseite nahtlos die Crossfader Curve anpassen kann.

Der Reloop PTB-2 verfügt sogar über einen Record Out in Form eines 3,5 mm Klinke-Anschluss. Dieser Anschluss wird auch für den AUX-In und den Kopfhörer-Ausgang verwendet. Als Main-Out steht ein Cinchbuchsenpaar zur Verfügung.

Der DJ-Mixer ist ab sofort vorbestellbar, wird voraussichtlich Mitte Februar geliefert und kostet 249,- Euro.