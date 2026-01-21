NAMM: 2026 Reloop RP-5000 MK4, DJ-Plattenspieler

Neuer DJ-Plattenspieler mit starkem Direktantrieb

Reloop RP-5000 MK4 – so heißt der neueste DJ-Plattenspieler auf dem Markt, der mit einem neu entwickelten Motor mit Direktantrieb überzeugen möchte.

Mit einem Clubstandard Drehmoment von 2,5 Kilogramm pro Zentimeter, einem angepassten Layout und einem überarbeiteten Chassis mit optimierter Dämpfung, soll sich der Reloop RP-5000 MK4 perfekt in jede DJ-Booth einfügen. Dabei soll der bürstenlose Motor zuverlässiges Vinyl-Cueing und Scratchen ermöglichen.

Hinzu kommen noch verbesserte, vibrationsreduzierende Füße und ein neu entwickeltes, internes Schaltnetzteil. Sodass insgesamt die Wiedergabe deutlich störungsfreier ablaufen soll.

Selbstverständlich können bei dem DJ-Plattenspieler sämtliche Kabelverbindungen abgenommen und bei Bedarf schnell und einfach ausgetauscht werden. Dabei ist das Anschlussterminal etwas eingelassen, sodass es bei der Ausrichtung im Battle-Mode keinerlei Probleme mit der Kabelführung geben sollte.

Der Reloop RP-5000 MK4 kommt mit allen Vorzügen moderner Plattenspieler: statisch ausbalancierter Tonarm in S-Form mit Anti-Skating, SME-Anschluss und hydraulischem Lift, Abspielgeschwindigkeiten von 33, 45 und 78 RPM sowie einem Pitch-Bereich von +/- 8% bis hin zu +/- 50 %. Zudem verfügt der DJ-Plattenspieler auch über einen Reverse-Button.

Selbstverständlich kann das Modell perfekt mit dem bereits vorgestellten DVS-Interface Reloop Flux Go genutzt werden, worüber wir euch hier berichtet haben.

Preislich liegt das Modell bei 459,- Euro, ist ab sofort vorbestellbar und wird voraussichtlich Mitte bis Ende März ausgeliefert.