ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Reloop RP-5000 MK4, DJ-Plattenspieler

Neuer DJ-Plattenspieler mit starkem Direktantrieb

21. Januar 2026
NAMM: 2026 Reloop RP-5000 MK4, DJ-Plattenspieler

NAMM: 2026 Reloop RP-5000 MK4, DJ-Plattenspieler

Reloop RP-5000 MK4 – so heißt der neueste DJ-Plattenspieler auf dem Markt, der mit einem neu entwickelten Motor mit Direktantrieb überzeugen möchte.

ANZEIGE

Mit einem Clubstandard Drehmoment von 2,5 Kilogramm pro Zentimeter, einem angepassten Layout und einem überarbeiteten Chassis mit optimierter Dämpfung, soll sich der Reloop RP-5000 MK4 perfekt in jede DJ-Booth einfügen. Dabei soll der bürstenlose Motor zuverlässiges Vinyl-Cueing und Scratchen ermöglichen.

Hinzu kommen noch verbesserte, vibrationsreduzierende Füße und ein neu entwickeltes, internes Schaltnetzteil. Sodass insgesamt die Wiedergabe deutlich störungsfreier ablaufen soll.

NAMM: 2026 Reloop RP-5000 MK4, DJ-Plattenspieler

Der Plattenspieler von oben

Selbstverständlich können bei dem DJ-Plattenspieler sämtliche Kabelverbindungen abgenommen und bei Bedarf schnell und einfach ausgetauscht werden. Dabei ist das Anschlussterminal etwas eingelassen, sodass es bei der Ausrichtung im Battle-Mode keinerlei Probleme mit der Kabelführung geben sollte.

NAMM: 2026 Reloop RP-5000 MK4, DJ-Plattenspieler

Die eingelassenen Anschlüsse des Turntables

Der Reloop RP-5000 MK4 kommt mit allen Vorzügen moderner Plattenspieler: statisch ausbalancierter Tonarm in S-Form mit Anti-Skating, SME-Anschluss und hydraulischem Lift, Abspielgeschwindigkeiten von 33, 45 und 78 RPM sowie einem Pitch-Bereich von +/- 8% bis hin zu +/- 50 %. Zudem verfügt der DJ-Plattenspieler auch über einen Reverse-Button.

ANZEIGE

Selbstverständlich kann das Modell perfekt mit dem bereits vorgestellten DVS-Interface Reloop Flux Go genutzt werden, worüber wir euch hier berichtet haben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preislich liegt das Modell bei 459,- Euro, ist ab sofort vorbestellbar und wird voraussichtlich Mitte bis Ende März ausgeliefert.

ANZEIGE

Preis

  • 459,- Euro

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories
neve 1073dpx-d channelstrip

1073-Channelstrip mit USB/ADAT

NAMM 2026: Neve 1073DPX-D, Channelstrip mit USB/ADAT

News
21.01.2026 |0

Rückkehr des Triple Rectifier

NAMM 2026: Mesa Boogie 90s Triple Rectifier, Gitarrenamp

News
21.01.2026 |1
NAMM 2026: Harrison Audio LiveTrax 3 (Quelle: Harrison Audio)

Harrison Audio präsentiert LiveTrax 3

NAMM 2026: Harrison Audio LiveTrax 3

News
21.01.2026 |1
roland zenology for ipad vs

ZEN-Core für iPad

NAMM 2026: Roland Zenology GX for iPad

News
21.01.2026 |7
Polyend Synth Synthesizer Groovebox vs

Neue Synth-Engine Dirt

NAMM 2026: Polyend Synth OS 2.0, Firmware-Update

News
21.01.2026 |21

Opto-Kompressor von Burl Audio

NAMM 2026: Burl Audio BC5000 BIGFOOT, Opto-Kompressor

News
21.01.2026 |0
nord electro 7

Jetzt sogar mit Pitch Bend- und Modulationsrad

NAMM 2026: Nord Electro 7, Stagepiano

News
21.01.2026 |9

Neue Squier Sonic und eine Mini Strat

NAMM 2026: Neue Squier Sonic Modelle, E-Gitarren

News
21.01.2026 |0
Roland CR-78 Software Rhythm Composer Drum Plugin vs

Kult-Beatbox als Plug-in

NAMM 2026: Roland CR-78 Software Rhythm Composer

News
21.01.2026 |0
studiologic numa x piano gt se stagepiano

Neue Version des Stagepianos

NAMM 2026: Studiologic Numa X Piano GT SE, Stagepiano

News
20.01.2026 |3
knif audio bbd

Analoges Delay mit CV-Steuerungsoptionen

NAMM 2026: Knif Audio BBD, analoges Delay

News
20.01.2026 |11
Akai MPC 3.7 vs

Umfangreiches OS-Update

NAMM 2026: Akai MPC 3.7 Firmware

News
20.01.2026 |0
NAMM 2026 Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

Standalone trifft motorisierte Jogwheels!

NAMM 2026: Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

News
20.01.2026 |9
Akai MPC XL Sampling Groovebox vs

Die beste MPC ever (?)

NAMM 2026: Akai MPC XL, Sampling Groove Machine

News
20.01.2026 |14
neumann m 50 v röhrenmikrofon

Eine Mikrofon-Legende kehrt zurück!

NAMM 2026: Neumann M 50 V, Röhrenmikrofon

News
20.01.2026 |1

Back to analog: Type 20 A-Core

NAMM 2026: HEDD Type 20 A-Core, Studiomonitor

News
20.01.2026 |1
News: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

Volle Power auf drei Kanälen!

NAMM 2026: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

News
20.01.2026 |3
roland go mixer studio

Kompakter Mixer für mobile Aufnahmen

NAMM 2026: Roland GO MIXER Studio, Mischpult

News
20.01.2026 |0
Stylophone On-The-Fly Sequencer vs

Performance non-stop

NAMM 2026: Stylophone On-The-Fly, Sequencer

News
19.01.2026 |8
ASM Leviasynth Synthesizer vs

8 Oszillatoren pro Stimme

NAMM 2026: ASM Leviasynth, Hybrid-Synthesizer

News
19.01.2026 |79
NAMM: 2026 Reloop Flux Go, USB-C DVS Interface

Mobiles USB-C-DVS-Interface für Serato DJs

NAMM 2026: Reloop Flux Go, USB-C DVS Interface

News
19.01.2026 |0
waves resolve plugin

Waves Resolve - für kurze Zeit kostenlos

NAMM 2026: Waves Resolve, kostenloses Mix-Tool

News
19.01.2026 |5
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X