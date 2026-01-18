NAMM 2026: Revv Dirtdog Joey Landreth OD, Overdrive Pedal

Joey Landreth Signature Sound

Mit dem Revv Dirtdog Joey Landreth OD stellt der kanadische Hersteller ein neues Signature-Overdrive-Pedal vor, das stark von klassischen Amp-Sounds geprägt ist. Entwickelt wurde es, um einen sehr speziellen Recording-Sound in ein tourtaugliches Format zu überführen. Das klingt sehr interessant! Schauen wir uns das kurz genauer an.

Das Revv Dirtdog Joey Landreth OD

Joey Landreth, zweifacher Juno-Award-Gewinner und prägende Figur des modernen Roots- und Blues-Rock, dient bei seinem neuen Signature Pedal nicht nur als Namensgeber. Der Dirtdog basiert direkt auf einem kleinen Vintage-inspirierten Amp, den Landreth selbst gebaut und für das Album Dog Ear intensiv genutzt hat. Um diesen Sound später verlässlich in sein Live-Rig zu integrieren kam die Idee, zusammen mit Revv den Dirtdog zu konzipieren.

Der Effekt ist ein Overdrive mit deutlichem Amp-Charakter und cremiger Mittenstruktur. Revv nennt es auch Organic Oldschool Distortion. Er liefert offene, dynamische Zerrsounds mit weichem Übergang von Clean zu Distortion. Bei niedrigen Gain-Werten eignet er sich hervorragend zum Andicken cleaner Sounds, bei höheren Einstellungen entsteht ein komprimierter, fast „überfahrener“ Crunch mit ausgeprägtem Obertonspektrum. „These go to eleven“ kommt einem da in den Sinn.

Die Regelung erfolgt über Gain, Level, Bite und Tone. Bite steuert dabei den Höhenanteil. Der Tone-Regler arbeitet etwas eigen und verändert den grundsätzlichen Mittencharakter: Rechts wird der Sound direkter und aggressiver, links weicher und breiter. In Kombination mit Gain und Level entstehen sehr unterschiedliche Zerrstrukturen, ohne dass zusätzliche Modi nötig wären.

Das Pedal verfügt über True Bypass und kommt ganz klassisch mit Mono In- und Output Buchsen sowie einem 9V-DC Anschluss – sonst nichts.

Preis und Verfügbarkeit

Der Revv Dirtdog Joey Landreth OD kostet bei Thomann 229,- Euro und sollte in wenigen Wochen lieferbar sein.