NAMM 2026: Roland CR-78 Software Rhythm Composer

Kult-Beatbox als Plug-in

Mit dem Roland CR-78 Software Rhythm Composer kommt nun auch der Vorgänger der TR-808 als Plug-in in die Roland Cloud. Es war Rolands erste programmierbare Drum Machine, die in vielen berühmten Song-Produktionen zu hören war.

Roland CR-78 Software Rhythm Composer

Das Plug-in arbeitet mit der ACB-Technologie von Roland und bildet die Schaltung des analogen Originals authentisch nach. Aber natürlich hat die Softwareversion einige Features mehr zu bieten.

Der CR-78 Software Rhythm Composer besitzt die Funktionen, das komplette Drumkit mit den 11 Instrumenten des Vorbildes und ist natürlich auch mit den kultigen Preset-Beats samt Fill-Ins, Breaks, Variation, Shuffle und Fade-in/Fade-out ausgestattet. Das virtuelle Gehäuse kann zwischen Wood- und Black-Look umgestellt werden.

Während es bei Original nur vier Speicherplätze für eigene Beats gab, verfügt das Plug-in über einen vollwertigen Pattern-Editor samt Mixer sowie einen Editor für das Drumkit, der zusätzliche Parameter zur Verfügung stellt. Die Auswahl der Soundparameter (Tune, Decay, Snappy) ist dem TR-808 Drumkit nicht unähnlich.

Der Sequencer hat 128 Speicherplätze pro Bank für Pattern mit 16 Steps und A/B-Varintionen. Er läuft natürlich Tempo-synchron zur DAW und es können sowohl Audio als auch MIDI per Drag&Drop in die DAW exportiert werden. Die Drums können im Plug-in im Panorama und Lautstärke geregelt werden. Außerdem stehen ein Main- und ein Sub-Out zur Verfügung.

Der CR-78 Software Rhythm Composer ist ab dem 28. Februar 2026 verfügbar. Das Plug-in (VST3, AU, AAX) für macOS und Windows ist in der Roland Cloud Ultimate Membership enthalten oder kann als Lifetime Key erworben werden. Zur Einführung kostet das Plug-in 49,- US-Dollar, danach beträgt der Preis 199,- US-Dollar.

Unter diesem Link könnt ihr unsere Vintage-Story zur originalen Roland CR-78 nachlesen.