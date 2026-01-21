ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Roland CR-78 Software Rhythm Composer

Kult-Beatbox als Plug-in

21. Januar 2026

Roland CR-78 Software Rhythm Composer Drum Plugin am

Mit dem Roland CR-78 Software Rhythm Composer kommt nun auch der Vorgänger der TR-808 als Plug-in in die Roland Cloud. Es war Rolands erste programmierbare Drum Machine, die in vielen berühmten Song-Produktionen zu hören war.

ANZEIGE

Roland CR-78 Software Rhythm Composer

Das Plug-in arbeitet mit der ACB-Technologie von Roland und bildet die Schaltung des analogen Originals authentisch nach. Aber natürlich hat die Softwareversion einige Features mehr zu bieten.

Der CR-78 Software Rhythm Composer besitzt die Funktionen, das komplette Drumkit mit den 11 Instrumenten des Vorbildes und ist natürlich auch mit den kultigen Preset-Beats samt Fill-Ins, Breaks, Variation, Shuffle und Fade-in/Fade-out ausgestattet. Das virtuelle Gehäuse kann zwischen Wood- und Black-Look umgestellt werden.

Roland CR-78 Software Rhythm Composer Drum Plugin kit

Während es bei Original nur vier Speicherplätze für eigene Beats gab, verfügt das Plug-in über einen vollwertigen Pattern-Editor samt Mixer sowie einen Editor für das Drumkit, der zusätzliche Parameter zur Verfügung stellt. Die Auswahl der Soundparameter (Tune, Decay, Snappy) ist dem TR-808 Drumkit nicht unähnlich.

ANZEIGE

Der Sequencer hat 128 Speicherplätze pro Bank für Pattern mit 16 Steps und A/B-Varintionen. Er läuft natürlich Tempo-synchron zur DAW und es können sowohl Audio als auch MIDI per Drag&Drop in die DAW exportiert werden. Die Drums können im Plug-in im Panorama und Lautstärke geregelt werden. Außerdem stehen ein Main- und ein Sub-Out zur Verfügung.

Roland CR-78 Software Rhythm Composer Drum Plugin kit

Der CR-78 Software Rhythm Composer ist ab dem 28. Februar 2026 verfügbar. Das Plug-in (VST3, AU, AAX) für macOS und Windows ist in der Roland Cloud Ultimate Membership enthalten oder kann als Lifetime Key erworben werden. Zur Einführung kostet das Plug-in 49,- US-Dollar, danach beträgt der Preis 199,- US-Dollar.

Unter diesem Link könnt ihr unsere Vintage-Story zur originalen Roland CR-78 nachlesen.

Roland CR-78 Software Rhythm Composer Drum Plugin gui

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories
studiologic numa x piano gt se stagepiano

Neue Version des Stagepianos

NAMM 2026: Studiologic Numa X Piano GT SE, Stagepiano

News
20.01.2026 |0
knif audio bbd

Analoges Delay mit CV-Steuerungsoptionen

NAMM 2026: Knif Audio BBD, analoges Delay

News
20.01.2026 |5
Akai MPC 3.7 vs

Umfangreiches OS-Update

NAMM 2026: Akai MPC 3.7 Firmware

News
20.01.2026 |0
NAMM 2026 Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

Standalone trifft motorisierte Jogwheels!

NAMM 2026: Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

News
20.01.2026 |3
Akai MPC XL Sampling Groovebox vs

Die beste MPC ever (?)

NAMM 2026: Akai MPC XL, Sampling Groove Machine

News
20.01.2026 |11
neumann m 50 v röhrenmikrofon

Eine Mikrofon-Legende kehrt zurück!

NAMM 2026: Neumann M 50 V, Röhrenmikrofon

News
20.01.2026 |1

Back to analog: Type 20 A-Core

NAMM 2026: HEDD Type 20 A-Core, Studiomonitor

News
20.01.2026 |1
News: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

Volle Power auf drei Kanälen!

NAMM 2026: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

News
20.01.2026 |3
roland go mixer studio

Kompakter Mixer für mobile Aufnahmen

NAMM 2026: Roland GO MIXER Studio, Mischpult

News
20.01.2026 |0
Stylophone On-The-Fly Sequencer vs

Performance non-stop

NAMM 2026: Stylophone On-The-Fly, Sequencer

News
19.01.2026 |8
ASM Leviasynth Synthesizer vs

8 Oszillatoren pro Stimme

NAMM 2026: ASM Leviasynth, Hybrid-Synthesizer

News
19.01.2026 |76
NAMM: 2026 Reloop Flux Go, USB-C DVS Interface

Mobiles USB-C-DVS-Interface für Serato DJs

NAMM 2026: Reloop Flux Go, USB-C DVS Interface

News
19.01.2026 |0
waves resolve plugin

Waves Resolve - für kurze Zeit kostenlos

NAMM 2026: Waves Resolve, kostenloses Mix-Tool

News
19.01.2026 |4

Always-On Strobe-Tuner der Extraklasse

NAMM 2026: Peterson StroboVUE, Stimmgerät

News
19.01.2026 |0

Kompaktes Flaggschiff im Lunchbox Format

NAMM 2026: Victory Amplification MKX Lunchbox Head, Gitarrenamp

News
19.01.2026 |0

Joey Landreth Signature Sound

NAMM 2026: Revv Dirtdog Joey Landreth OD, Overdrive Pedal

News
18.01.2026 |0

30 Jahre Hod Rod Deluxe

NAMM 2026: Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary, Gitarrenverstärker

News
18.01.2026 |0
elysia channex studio

Flexiber Hybrid-Channelstrip

NAMM 2026: elysia channex studio, Channelstrip

News
18.01.2026 |2
avantone pro cla sub

Subwoofer - nicht nur für NS-10 Speaker

NAMM 2026: Avantone Pro CLA-Sub, Subwoofer

News
18.01.2026 |0

Die Canvas Serie wird um ein Volume Pedal erweitert

NAMM 2026: Walrus Audio Canvas Volume, Volume Pedal

News
18.01.2026 |6

Die Serie bekommt zwei Linien - Retro und Modern

NAMM 2026: Martin Road Series, Akustikgitarren

News
17.01.2026 |0
austrian audio the arranger kopfhörer

Neuer Austrian Audio Kopfhörer

NAMM 2026: Austrian Audio The Arranger, Kopfhörer

News
17.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X