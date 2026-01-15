ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, Lautsprecher

Kompakte und mobile PA für Musiker

15. Januar 2026
NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, mobiler Lautsprecher.

NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, mobiler Lautsprecher

Auf der NAMM 2026 wird der neue Roland CUBE Street Mini vorgestellt, ein kompakter Lautsprecher aus der bekannten CUBE Street Serie. Die mobile Anlage ist ideal für Straßenmusiker sowie Solo-Performer und eignet sich wegen ihrer Größe und Vielseitigkeit auch optimal für kleine Veranstaltungen.

Roland CUBE Street Mini: Vielseitigkeit wird hier groß geschrieben

Der Roland CUBE Street Mini bietet mit seinen zwei Kanälen eine recht hohe Flexibilität, denn während der erste Kanal beispielsweise für eine Gitarre oder andere Instrumente geeignet ist, ist der zweite Kanal speziell für Mikrofone konzipiert worden. Für beide Kanäle stehen unterschiedliche Klangoptionen und auch Effekte wie Reverb, Delay und Echo zur Verfügung. Besonders praktisch ist die Bluetooth-Funktion, denn dank ihr können Musiker problemlos Musik oder Backing-Tracks abspielen, ohne einen der Kanäle dafür zu blockieren. Außerdem lässt sich eine angeschlossene Gitarre schnell mit dem eingebauten Tuner stimmen.

ANZEIGE

NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, mobiler Lautsprecher.

Kompakt und mobil: Der CUBE Street Mini im Detail

Mit kompakten Maßen von 274 x 110 x 192 mm und einem Gewicht von nur 2,2 kg lässt sich der kleine 10-Watt-Lautsprecher problemlos transportieren, weswegen sich das Gerät optimal für den mobilen Einsatz eignet. Die integrierte Ständerfunktion und die Möglichkeit, den Lautsprecher auf einem Mikrofonständer zu montieren, sorgen zusätzlich für eine optimale Klangabstrahlung.

NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, mobiler Lautsprecher.

ANZEIGE

Der Roland CUBE Street Mini ist mit einem wiederaufladbaren Ni-MH-Akku ausgestattet, der bis zu sieben Stunden kontinuierliche Nutzung ermöglichen soll und sich in etwa drei Stunden über den USB-C-Anschluss laden lässt. So ist das Gerät auch ohne Zugang zu einer Steckdose immer einsatzbereit. Dank des praktischen Tragegriffs und des optional erhältlichen Tragecases lässt sich das Gerät außerdem recht mühelos transportieren.

NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, mobiler Lautsprecher.

Der Roland CUBE Street Mini für jede Performance

Der Akku-Lautsprecher überzeugt nicht nur durch seine Vielseitigkeit, sondern vor allem auch durch seine einfache Handhabung, denn mit den klar strukturierten Bedienelementen können Musiker schnell ihre gewünschten Einstellungen vornehmen. Ob als kleine PA für ein Duo oder als Lautsprecher für eine Akustikgitarre: Der Roland CUBE Street Mini will eine zuverlässige Lösung für sämtliche Einsatzszenarien bieten. Musiker, die ein kompaktes und gleichzeitig leistungsstarkes Lautsprechersystem suchen, sollten sich das Gerät anschauen. Laut Herstellerangaben liegt der Preis bei 189,99 US-Dollar.

NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, mobiler Lautsprecher.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM Show 2026
Latest Stories
yamaha psr-e483 psr-e583 keyboards

Zwei günstige Einsteiger-Keyboards

NAMM 2026: Yamaha PSR-E483, PSR-E583, Keyboards

News
15.01.2026 |0
News: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

Nach 14 Jahren ein Nachfolger im schicken Gewand!

NAMM 2026: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

News
15.01.2026 |0
Walrus Audio Mantle

Ein Preamp mit Premium-Komponenten

NAMM 2026: Walrus Audio Mantle, Bass Preamp D.I.

News
15.01.2026 |0
Korg Filter Ark Plugin vs

Filter der Synth-Legenden

NAMM 2026: Korg Filter Ark, Plug-in

News
15.01.2026 |0
chandler limited redd mixing system

Neues Mixing System von Chandler Limited

NAMM 2026: Chandler Limited REDD Mixing System

News
14.01.2026 |1
fender quantum lt 2 lt4 lt 16

Drei neue Interfaces von Presonus/Fender

NAMM 2026: Fender Quantum LT 2, LT 4, LT 16, Audiointerfaces

News
14.01.2026 |4
arturia keylab essential mk3 aquamarine rosa quartz

Jetzt in Babyblau und Zartrosa erhältlich!

NAMM 2026: Arturia KeyLab Essential Mk3, MIDI-Keyboards mit 49/61 Tasten

News
14.01.2026 |5
rupert neve designs optofet kompressor

Kompressor mit FET- und Opto-Sektion

NAMM 2026: Rupert Neve Designs OptoFET, Kompressor

News
14.01.2026 |0
NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

Kompakte Power für unterwegs

NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

News
14.01.2026 |0
isovox isobooth gesangskabine

Mobile Aufnahmekabine - 15 Minuten Aufbau!

NAMM 2026: ISOVOX IsoBooth, mobile Gesangskabine

News
14.01.2026 |0
yamaha seqtrak groovebox 2

Neue Track-Typen & besserer Workflow

NAMM 2026: Yamaha SEQTRAK OS 2.0, Firmware-Update

News
14.01.2026 |4

Das perfekte Interface für die Bühne?

NAMM 2026: iConnectivity PlayAUDIO2U, Interface für die Bühne

News
14.01.2026 |0
shure mv88 usb c

Kompaktes Stereomikrofon für Android und iOS

NAMM 2026: Shure MV88 USB-C, Stereomikrofon

News
12.01.2026 |0
isovox workspace

Praktisches Zubehör fürs Homestudio

NAMM 2026: ISOVOX Workspace, Tonstudio-Zubehör

News
10.01.2026 |2
flock audio patchse

Flexible Patchbay - über App steuerbar

NAMM 2026: Flock Audio PATCHse, Patchbay

News
09.01.2026 |2
black lion audio midi eight midi interface

MIDI-Interface mit 8 Ein-/Ausgängen

NAMM 2026: Black Lion Audio MIDI Eight, MIDI-Interface

News
09.01.2026 |3
Solid State Logic SSL autoSeries Bundle Pluginvs

SSL-Sound plus KI-Analyse

NAMM 2026: Solid State Logic SSL autoSeries Bundle, Plug-ins

News
08.01.2026 |9
Roland Kiyola KF-20 Digital Piano vs

Design-Pianos für die gute Stube

NAMM 2026: Roland Kiyola KF-20 & KF-25, Digital-Pianos

News
06.01.2026 |9
Akai MPC XL Sample Groovebox leak vs

Neues Top-Modell zur NAMM

NAMM 2026: Akai MPC XL geleakt

News
22.12.2025 |8
Korg MicroKORG2 Version 2.0 vs

Bereit für *logue Plug-ins

Korg microKORG2 Version 2.0, Update

News
07.10.2025 |26
Kurzweil K2061 K2088 Synthesizer vs

In Kürze verfügbar

Kurzweil K2061 & K2088, Synthesizer-Workstations

News
21.08.2025 |23
Dubreq Stylophone Gen X-2 Synthesizer vs

Stylophone mit CV-I/O, Filter & Delay

Dubreq Stylophone Gen X-2, Synthesizer

News
15.08.2025 |13
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X