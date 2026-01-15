Kompakte und mobile PA für Musiker

Auf der NAMM 2026 wird der neue Roland CUBE Street Mini vorgestellt, ein kompakter Lautsprecher aus der bekannten CUBE Street Serie. Die mobile Anlage ist ideal für Straßenmusiker sowie Solo-Performer und eignet sich wegen ihrer Größe und Vielseitigkeit auch optimal für kleine Veranstaltungen.

Roland CUBE Street Mini: Vielseitigkeit wird hier groß geschrieben

Der Roland CUBE Street Mini bietet mit seinen zwei Kanälen eine recht hohe Flexibilität, denn während der erste Kanal beispielsweise für eine Gitarre oder andere Instrumente geeignet ist, ist der zweite Kanal speziell für Mikrofone konzipiert worden. Für beide Kanäle stehen unterschiedliche Klangoptionen und auch Effekte wie Reverb, Delay und Echo zur Verfügung. Besonders praktisch ist die Bluetooth-Funktion, denn dank ihr können Musiker problemlos Musik oder Backing-Tracks abspielen, ohne einen der Kanäle dafür zu blockieren. Außerdem lässt sich eine angeschlossene Gitarre schnell mit dem eingebauten Tuner stimmen.

Kompakt und mobil: Der CUBE Street Mini im Detail

Mit kompakten Maßen von 274 x 110 x 192 mm und einem Gewicht von nur 2,2 kg lässt sich der kleine 10-Watt-Lautsprecher problemlos transportieren, weswegen sich das Gerät optimal für den mobilen Einsatz eignet. Die integrierte Ständerfunktion und die Möglichkeit, den Lautsprecher auf einem Mikrofonständer zu montieren, sorgen zusätzlich für eine optimale Klangabstrahlung.

Der Roland CUBE Street Mini ist mit einem wiederaufladbaren Ni-MH-Akku ausgestattet, der bis zu sieben Stunden kontinuierliche Nutzung ermöglichen soll und sich in etwa drei Stunden über den USB-C-Anschluss laden lässt. So ist das Gerät auch ohne Zugang zu einer Steckdose immer einsatzbereit. Dank des praktischen Tragegriffs und des optional erhältlichen Tragecases lässt sich das Gerät außerdem recht mühelos transportieren.

Der Roland CUBE Street Mini für jede Performance

Der Akku-Lautsprecher überzeugt nicht nur durch seine Vielseitigkeit, sondern vor allem auch durch seine einfache Handhabung, denn mit den klar strukturierten Bedienelementen können Musiker schnell ihre gewünschten Einstellungen vornehmen. Ob als kleine PA für ein Duo oder als Lautsprecher für eine Akustikgitarre: Der Roland CUBE Street Mini will eine zuverlässige Lösung für sämtliche Einsatzszenarien bieten. Musiker, die ein kompaktes und gleichzeitig leistungsstarkes Lautsprechersystem suchen, sollten sich das Gerät anschauen. Laut Herstellerangaben liegt der Preis bei 189,99 US-Dollar.