ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Roland GO MIXER Studio, Mischpult

Kompakter Mixer für mobile Aufnahmen

20. Januar 2026
roland go mixer studio

NAMM 2026: Roland GO MIXER Studio, Mischpult

Mit dem Roland GO MIXER Studio kommt ein weiteres Produkt zu Rolands vornehmlich auf den mobilen Einsatz fokussierten GO-Serie hinzu. GO MIXER Studio ist ein kompaktes Audiomischpult und Aufnahme-Interface für iPhone, iPad und Mac/Windows-Computer, das 12 Eingangskanäle und sechs Ausgänge bietet.

Roland GO MIXER Studio

Heutzutage lassen sich mit Smartphones und Tablets hochwertige Videoaufnahmen bewerkstelligen, allerdings hapert es hier und da gerne am passenden Ton. Mit dem GO MIXER Studio möchte Roland genau diesen Bereich bedienen und einen Mixer anbieten, der eine unkomplizierte Aufnahme ermöglicht.

ANZEIGE

roland go mixer studio

Der Roland GO MIXER Studio unterstützt Sample-Rates von bis zu 24 Bit/192 kHz und ist mit zwei XLR-Mikrofon-/Line-Eingängen ausgestattet.  Außerdem gibt es einen Gitarren-/Basseingang sowie 6,3 mm Klinkeneingänge für Stereo-Instrumente wie Keyboards, Synthesizer oder Drumcomputer. Über einen Aux-Eingang lassen sich zusätzliche Stereo-Quellen einbinden, inklusive TRRS-Kompatibilität für die bidirektionale Signalübertragung mit einem Mobilgerät.

GO MIXER Studio bietet diverse Möglichkeiten, den Sound unterwegs abzuhören. Zur Auswahl steht ein 6,3 mm Klinkenausgang für Kopfhörer sowie ein Miniklinkenanschluss für kabelgebundene In-Ears. Darüber hinaus ermöglicht der Miniklinkeneingang den Anschluss eines Headsets oder Inline-Mikrofons und fungiert damit als zusätzlicher Aufnahmeweg.

roland go mixer studio

Zum Anschluss eines Lautsprechersystems im Studio oder auf einem Indoor-Shooting stehen zwei 6,3 mm Klinkenausgänge bereit.

Die kleine Effektsektion des GO MIXER Studio ist mit einem 3-Band-Equalizer, Kompressor und einem Reverb auf Modeling-Basis ausgestattet. Die Effekte können wahlweise direkt mit aufgenommen oder lediglich auf den Abhörweg gelegt werden.

ANZEIGE

roland go mixer studio

Die Stromversorgung des Mixers erfolgt über ein angeschlossenes iOS-Mobilgerät, einen Computer, ein externes Netzteil oder eine USB-Powerbank. Für den Anschluss zusätzlicher Hardware inklusive separater Stromversorgung stehen USB-C-Ports bereit. Über die integrierte Halterung lässt sich das Gerät für den komfortablen Zugriff auf einem Stativ befestigen.

NAMM 2026: Roland GO MIXER Studio, Mischpult

Die begleitende GO MIXER Cam App (iOS) bietet laut Roland weitaus mehr als herkömmliche Kamera-Apps. So können Anwender in der App nicht nur Videos, sondern auch mehrere Audiospuren parallel aufzeichnen. Die App ermöglicht das interne Aufnehmen und Mischen von Audiospuren für jeden einzelnen Eingang des Mixers. Zudem lassen sich die Mehrspuraufnahmen als Audiodateien exportieren, um diese in einer DAW oder Editing-Software auf dem Computer weiterzubearbeiten.

Dazu gibt es eine Editor-Software für macOS und Windows. Diese bietet Zugriff auf alle Parameter des Mischpults.

Der Roland GO MIXER Studio ist ab sofort lieferbar. Als Preis gibt Roland 299,- US-Dollar an.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM Show 2026
Latest Stories
News: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

Volle Power auf drei Kanälen!

NAMM 2026: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

News
20.01.2026 |1
Stylophone On-The-Fly Sequencer vs

Performance non-stop

NAMM 2026: Stylophone On-The-Fly, Sequencer

News
19.01.2026 |7
ASM Leviasynth Synthesizer vs

8 Oszillatoren pro Stimme

NAMM 2026: ASM Leviasynth, Hybrid-Synthesizer

News
19.01.2026 |31
NAMM: 2026 Reloop Flux Go, USB-C DVS Interface

Mobiles USB-C-DVS-Interface für Serato DJs

NAMM 2026: Reloop Flux Go, USB-C DVS Interface

News
19.01.2026 |0
waves resolve plugin

Waves Resolve - für kurze Zeit kostenlos

NAMM 2026: Waves Resolve, kostenloses Mix-Tool

News
19.01.2026 |4

Always-On Strobe-Tuner der Extraklasse

NAMM 2026: Peterson StroboVUE, Stimmgerät

News
19.01.2026 |0

Kompaktes Flaggschiff im Lunchbox Format

NAMM 2026: Victory Amplification MKX Lunchbox Head, Gitarrenamp

News
19.01.2026 |0

Joey Landreth Signature Sound

NAMM 2026: Revv Dirtdog Joey Landreth OD, Overdrive Pedal

News
18.01.2026 |0

30 Jahre Hod Rod Deluxe

NAMM 2026: Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary, Gitarrenverstärker

News
18.01.2026 |0
elysia channex studio

Flexiber Hybrid-Channelstrip

NAMM 2026: elysia channex studio, Channelstrip

News
18.01.2026 |2
avantone pro cla sub

Subwoofer - nicht nur für NS-10 Speaker

NAMM 2026: Avantone Pro CLA-Sub, Subwoofer

News
18.01.2026 |0

Die Canvas Serie wird um ein Volume Pedal erweitert

NAMM 2026: Walrus Audio Canvas Volume, Volume Pedal

News
18.01.2026 |6

Die Serie bekommt zwei Linien - Retro und Modern

NAMM 2026: Martin Road Series, Akustikgitarren

News
17.01.2026 |0
austrian audio the arranger kopfhörer

Neuer Austrian Audio Kopfhörer

NAMM 2026: Austrian Audio The Arranger, Kopfhörer

News
17.01.2026 |0
akg c104 c114 c151 mikrofone studio recording

Drei neue Mikrofone von AKG

NAMM 2026: AKG C104, C114, C151, Mikrofone

News
17.01.2026 |1
steinberg wavelab 13 audio editor

WaveLab 13 erscheint am 22.01.

NAMM 2026: Steinberg Wavelab 13, Audio-Editor

News
17.01.2026 |0
slate digital ml-2a

Mikro-Modeling - jetzt auch ein Kleinmembraner

NAMM 2026: Slate Digital ML-2A, Kleinmembran-Mikro mit Modeling

News
17.01.2026 |0
viscount legend 70s mk2 test

Vintage-Piano mit Erweiterungs-Slots

NAMM 2026: Viscount Legend 70s Mk2 Piano, Stagepiano

News
17.01.2026 |2

Shoegaze und Synthwave Fans aufgepasst!

NAMM 2026: Ibanez Layer Delayer, Delay Pedal

News
17.01.2026 |7

Neue VTX20 und VTX40 sowie ein Pathfinder in British Racing Green

NAMM 2026: Vox VTX und Pathfinder Update

News
17.01.2026 |0
Stylophone Voice Sampler vs

Stimmen samplen & mit FX spielen

NAMM 2026: Stylophone Voice, portabler Sampler

News
16.01.2026 |25
yamaha urx22 urx44v audiointerfaces

URX22 bis URX44V - drei neue Interfaces erhältlich!

NAMM 2026: Yamaha URX22, URX44, Audiointerfaces

News
16.01.2026 |4
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X