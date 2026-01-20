Kompakter Mixer für mobile Aufnahmen

Mit dem Roland GO MIXER Studio kommt ein weiteres Produkt zu Rolands vornehmlich auf den mobilen Einsatz fokussierten GO-Serie hinzu. GO MIXER Studio ist ein kompaktes Audiomischpult und Aufnahme-Interface für iPhone, iPad und Mac/Windows-Computer, das 12 Eingangskanäle und sechs Ausgänge bietet.

Roland GO MIXER Studio

Heutzutage lassen sich mit Smartphones und Tablets hochwertige Videoaufnahmen bewerkstelligen, allerdings hapert es hier und da gerne am passenden Ton. Mit dem GO MIXER Studio möchte Roland genau diesen Bereich bedienen und einen Mixer anbieten, der eine unkomplizierte Aufnahme ermöglicht.

Der Roland GO MIXER Studio unterstützt Sample-Rates von bis zu 24 Bit/192 kHz und ist mit zwei XLR-Mikrofon-/Line-Eingängen ausgestattet. Außerdem gibt es einen Gitarren-/Basseingang sowie 6,3 mm Klinkeneingänge für Stereo-Instrumente wie Keyboards, Synthesizer oder Drumcomputer. Über einen Aux-Eingang lassen sich zusätzliche Stereo-Quellen einbinden, inklusive TRRS-Kompatibilität für die bidirektionale Signalübertragung mit einem Mobilgerät.

GO MIXER Studio bietet diverse Möglichkeiten, den Sound unterwegs abzuhören. Zur Auswahl steht ein 6,3 mm Klinkenausgang für Kopfhörer sowie ein Miniklinkenanschluss für kabelgebundene In-Ears. Darüber hinaus ermöglicht der Miniklinkeneingang den Anschluss eines Headsets oder Inline-Mikrofons und fungiert damit als zusätzlicher Aufnahmeweg.

Zum Anschluss eines Lautsprechersystems im Studio oder auf einem Indoor-Shooting stehen zwei 6,3 mm Klinkenausgänge bereit.

Die kleine Effektsektion des GO MIXER Studio ist mit einem 3-Band-Equalizer, Kompressor und einem Reverb auf Modeling-Basis ausgestattet. Die Effekte können wahlweise direkt mit aufgenommen oder lediglich auf den Abhörweg gelegt werden.

Die Stromversorgung des Mixers erfolgt über ein angeschlossenes iOS-Mobilgerät, einen Computer, ein externes Netzteil oder eine USB-Powerbank. Für den Anschluss zusätzlicher Hardware inklusive separater Stromversorgung stehen USB-C-Ports bereit. Über die integrierte Halterung lässt sich das Gerät für den komfortablen Zugriff auf einem Stativ befestigen.

Die begleitende GO MIXER Cam App (iOS) bietet laut Roland weitaus mehr als herkömmliche Kamera-Apps. So können Anwender in der App nicht nur Videos, sondern auch mehrere Audiospuren parallel aufzeichnen. Die App ermöglicht das interne Aufnehmen und Mischen von Audiospuren für jeden einzelnen Eingang des Mixers. Zudem lassen sich die Mehrspuraufnahmen als Audiodateien exportieren, um diese in einer DAW oder Editing-Software auf dem Computer weiterzubearbeiten.

Dazu gibt es eine Editor-Software für macOS und Windows. Diese bietet Zugriff auf alle Parameter des Mischpults.

Der Roland GO MIXER Studio ist ab sofort lieferbar. Als Preis gibt Roland 299,- US-Dollar an.