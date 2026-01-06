ANZEIGE
NAMM 2026: Roland Kiyola KF-20 & KF-25, Digital-Pianos

Design-Pianos für die gute Stube

6. Januar 2026

Roland Kiyola KF-20 Digital Piano am

Zur NAMM 2026 werden die Digital-Pianos Roland Kiyola KF-20 und Kiyola KF-25 vorgestellt. Die beiden Modelle kombinieren die neusten Piano-Technologien von Roland mit dem Design eines renommierten japanischen Möbelherstellers.

Roland Kiyola KF-20 & KF-25

Die beiden Varianten sind technisch identisch, besitzen aber andere Designs. Die Fertigung erfolgt mit traditionellen Techniken und aufgrund der Maserung der verwendeten Hölzer sowie deren Alterungsprozesses ist jedes Kiyola-Instrument ein Unikat.

Für den Klavierklang kommt das sogenannte „Piano Reality Modeling“ zum Einsatz. Es gibt zwei Grand Piano Sounds, die „limitless“ polyphon gespielt werden können. Für die anderen Klänge beträgt die Polyphonie 256 Stimmen. 54 Sound-Presets stehen zur Verfügung und für die Wiedergabe von GM2-Files sind weitere 270 Klangfarben mit an Bord. Außerdem lassen sich Audiodateien (WAV, MP3) via USB-Drive als Begleitung abspielen.

Es können 10 unterschiedliche Stimmungen eingestellt und das Master-Tuning angepasst werden. Über die Roland Piano App lassen sich für den Piano-Klang emulierte Pedalgeräusche, Resonanzen u. ä. nach Wunsch anpassen.

Als Tastatur ist das PHA-50 Hybrid Keybed mit 88 Tasten, Hammermechanik, Ebony/Ivory-Feel und High-Precision-Sensing verbaut. Es gibt ein integriertes, duales Speaker-System mit 2x 24 W sowie eine Buchse für Kopfhörer.

Zwei Design-Varianten

Die Pianos wurden komplett mit Ständer und schließbarem Deckel entworfen, ebenso gehören ein Hocker und ein Dreifach-Pedal im passenden Design dazu.

Das Modell Kiyola KF-20 (siehe oben) hat ein leicht geschwungenes Design mit runden Beinen und sanften Kurven sowie einem modernen Finish. Hier gibt es vier Farbvarianten zur Auswahl: Pure Oak, Sheer White, Walnut und Celadon Green.

Das Modell Kiyola KF-25 hingegen hat gerade Linien und rechte Winkel. Es ist in einem „Smoked Oak“-Finish gehalten und die Holzbauteile sind nach einer traditionellen Technik ohne Nägel im rechten Winkel miteinander verbunden.

Roland Kiyola KF-25 Digital Piano

Roland Kiyola KF-25

Roland Kiyola KF-20 und Kiyola KF-25 werden ab Januar über ausgesuchte Roland-Händler vertrieben werden. Der Preis beträgt 4.490,- Euro.

Links

