Kompressor mit FET- und Opto-Sektion

Anlässlich der diesjährigen NAMM Show 2026 stellt Rupert Neve Designs einen neuen Kompressor vor. Wie der Name bereits vermuten lässt, bietet der Rupert Neve Designs OptoFET einen Mix aus FET- und Opto-Kompressor.

Rupert Neve Designs OptoFET, Kompressor

Der Rupert Neve Designs OptoFET bietet zwei Kompressionsmodi: Im Dual-Stage-Modus werden die FET- und OPTO-Kompressoren in Reihe geschaltet, um eine vollständige dynamische Kontrolle über eingehende Signale zu erreichen und eine gängige Aufnahme- und Mischtechnik mühelos umzusetzen.

Im Dual-Band-Modus wird dagegen jeder Kompressor entweder einem niedrigen oder einem hohen Frequenzband zugewiesen, das dann unabhängig voneinander bearbeitet werden kann, wodurch die Klangformung und dynamische Steuerung des OptoFET sehr weitreichend ausfällt. So soll er von transparenter Stimmglättung bis hin zu extremer Hüllkurvenformung mit massiver harmonischer Textur so einiges bieten.

Beide Sektionen des OptoFET sind mit gerasterten Potis (31 Rasterungen), Sidechain-Hochpassfilter (125 Hz), parallelem Blending und Make-up-Gain- und Ratio-Reglern ausgestattet.

Um die Möglichkeiten des OptoFET weiter auszubauen, hat Rupert Neve den neuen „GRIT“-Modus implementiert. Dieser kann verwendet werden, um Quellen entweder leicht zu betonen, sodass sie genau richtig „herausstechen“ oder um sie in etwas völlig Neues zu verwandeln. GRIT ist auch besonders nützlich in Kombination mit dem Blend-Regler, um für eine Vielzahl von Quellen genau den gewünschten Grad an Verzerrung zu erzielen.

Während der FET-Bereich über diesen neuen „GRIT“-Modus verfügt, enthält der OPTO-Bereich einen weiteren neuen Modus namens „BLOOM“.

Wenn BLOOM aktiviert ist, nehmen die niedrigen Oberwellen laut RND deutlich zu, wodurch die Klangquellen sofort wärmer, runder und im unteren Frequenzbereich ausgeprägter klingen. BLOOM kann also dabei helfen, letzte Anpassungen ohne Verwendung eines herkömmlichen EQs vorzunehmen, insbesondere in Verbindung mit dem Blend-Regler.

Die ersten Rupert Neve Designs OptoFET Kompressoren sollen zeitnah im Handel erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 2.199,- Euro.