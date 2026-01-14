ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Rupert Neve Designs OptoFET, Kompressor

Kompressor mit FET- und Opto-Sektion

14. Januar 2026
rupert neve designs optofet kompressor

NAMM 2026: Rupert Neve Designs OptoFET, Kompressor

Anlässlich der diesjährigen NAMM Show 2026 stellt Rupert Neve Designs einen neuen Kompressor vor. Wie der Name bereits vermuten lässt, bietet der Rupert Neve Designs OptoFET einen Mix aus FET- und Opto-Kompressor.

ANZEIGE

Rupert Neve Designs OptoFET, Kompressor

Der Rupert Neve Designs OptoFET bietet zwei Kompressionsmodi: Im Dual-Stage-Modus werden die FET- und OPTO-Kompressoren in Reihe geschaltet, um eine vollständige dynamische Kontrolle über eingehende Signale zu erreichen und eine gängige Aufnahme- und Mischtechnik mühelos umzusetzen.

rupert neve designs optofet kompressor

Im Dual-Band-Modus wird dagegen jeder Kompressor entweder einem niedrigen oder einem hohen Frequenzband zugewiesen, das dann unabhängig voneinander bearbeitet werden kann, wodurch die Klangformung und dynamische Steuerung des OptoFET sehr weitreichend ausfällt. So soll er von transparenter Stimmglättung bis hin zu extremer Hüllkurvenformung mit massiver harmonischer Textur so einiges bieten.

Beide Sektionen des OptoFET sind mit gerasterten Potis (31 Rasterungen), Sidechain-Hochpassfilter (125 Hz), parallelem Blending und Make-up-Gain- und Ratio-Reglern ausgestattet.

rupert neve designs optofet kompressor

Um die Möglichkeiten des OptoFET weiter auszubauen, hat Rupert Neve den neuen „GRIT“-Modus implementiert. Dieser kann verwendet werden, um Quellen entweder leicht zu betonen, sodass sie genau richtig „herausstechen“ oder um sie in etwas völlig Neues zu verwandeln. GRIT ist auch besonders nützlich in Kombination mit dem Blend-Regler, um für eine Vielzahl von Quellen genau den gewünschten Grad an Verzerrung zu erzielen.

ANZEIGE

rupert neve designs optofet kompressor

Während der FET-Bereich über diesen neuen „GRIT“-Modus verfügt, enthält der OPTO-Bereich einen weiteren neuen Modus namens „BLOOM“.

Wenn BLOOM aktiviert ist, nehmen die niedrigen Oberwellen laut RND deutlich zu, wodurch die Klangquellen sofort wärmer, runder und im unteren Frequenzbereich ausgeprägter klingen. BLOOM kann also dabei helfen, letzte Anpassungen ohne Verwendung eines herkömmlichen EQs vorzunehmen, insbesondere in Verbindung mit dem Blend-Regler.

Die ersten Rupert Neve Designs OptoFET Kompressoren sollen zeitnah im Handel erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 2.199,- Euro.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM Show 2026
Latest Stories
NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

Kompakte Power für unterwegs

NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

News
14.01.2026 |0
isovox isobooth gesangskabine

Mobile Aufnahmekabine - 15 Minuten Aufbau!

NAMM 2026: ISOVOX IsoBooth, mobile Gesangskabine

News
14.01.2026 |0
yamaha seqtrak groovebox 2

Neue Track-Typen & besserer Workflow

NAMM 2026: Yamaha SEQTRAK OS 2.0, Firmware-Update

News
14.01.2026 |3

Das perfekte Interface für die Bühne?

NAMM 2026: iConnectivity PlayAUDIO2U, Interface für die Bühne

News
14.01.2026 |0
shure mv88 usb c

Kompaktes Stereomikrofon für Android und iOS

NAMM 2026: Shure MV88 USB-C, Stereomikrofon

News
12.01.2026 |0
isovox workspace

Praktisches Zubehör fürs Homestudio

NAMM 2026: ISOVOX Workspace, Tonstudio-Zubehör

News
10.01.2026 |2
flock audio patchse

Flexible Patchbay - über App steuerbar

NAMM 2026: Flock Audio PATCHse, Patchbay

News
09.01.2026 |2
black lion audio midi eight midi interface

MIDI-Interface mit 8 Ein-/Ausgängen

NAMM 2026: Black Lion Audio MIDI Eight, MIDI-Interface

News
09.01.2026 |3
Solid State Logic SSL autoSeries Bundle Pluginvs

SSL-Sound plus KI-Analyse

NAMM 2026: Solid State Logic SSL autoSeries Bundle, Plug-ins

News
08.01.2026 |9
Roland Kiyola KF-20 Digital Piano vs

Design-Pianos für die gute Stube

NAMM 2026: Roland Kiyola KF-20 & KF-25, Digital-Pianos

News
06.01.2026 |9
Akai MPC XL Sample Groovebox leak vs

Neues Top-Modell zur NAMM

NAMM 2026: Akai MPC XL geleakt

News
22.12.2025 |8
Korg MicroKORG2 Version 2.0 vs

Bereit für *logue Plug-ins

Korg microKORG2 Version 2.0, Update

News
07.10.2025 |26
Kurzweil K2061 K2088 Synthesizer vs

In Kürze verfügbar

Kurzweil K2061 & K2088, Synthesizer-Workstations

News
21.08.2025 |23
Dubreq Stylophone Gen X-2 Synthesizer vs

Stylophone mit CV-I/O, Filter & Delay

Dubreq Stylophone Gen X-2, Synthesizer

News
15.08.2025 |13
Squarp Instruments Hapax OS 2.20 vs

Neuer MIDI Im-/Export & mehr

Squarp Instruments Hapax OS 2.20, Firmware-Update

News
22.07.2025 |11
melbourne instruments roto control 2.0

Update 2.0 für den DAW-Controller mit Motor-Reglern

Melbourne Instruments Roto Control 2.0, DAW-Controller

News
04.07.2025 |13
IK Multimedia Total Studio 5

Software-Bundle für komplette Musikproduktionen

IK Multimedia Total Studio 5, Software Plug-in-Bundle

News
30.04.2025 |6
Rhodes Stage 61 E-Piano vs

Das leichteste Rhodes ever

Rhodes Stage 61, E-Piano

News
21.03.2025 |12
Korg multi/poly Synthesizer Plugin vs

Sonderpreis zur Einführung

Korg multi/poly native, Synthesizer Plug-in

News
06.03.2025 |2
Korg PS-3300 FS analog Synthesizer vs

Ab März ist es soweit

Korg PS-3300 FS, Analogsynthesizer

News
26.02.2025 |135
namm report 2025 studio recording

Die Produkt-Highlights der NAMM 2025

Die Studio/Recording Highlights der NAMM Show 2025

Studio
31.01.2025 |0

Gitarren-Highlights der Namm Show 2025

Die Gitarren Highlights der NAMM 2025

Guitar & Bass
31.01.2025 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X