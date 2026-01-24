Ab Frühjahr 26: Drei neue Shure-Mikrofone

Im Rahmen seiner KSM-Serie stellt Shure auf der NAMM 2026 drei neue Kondensatormikrofone vor. Hier die wichtigsten Informationen zu den Studiomikrofonen Shure KSM32C, KSM40C und KSM44MP.

Shure KSM32C, KSM40C & KSM44MP

Die drei neuen Studiomikrofone von Shure sind mit neu konzipierten Kapseln und weiterentwickelten Schaltungen ausgestattet und sollen für eine Vielzahl von Einsatzgebieten geeignet sein. Das neue KSM-Studio-Lineup umfasst handgefertigte und präzise abgestimmte Kapseln in unterschiedlichen Größen – von ¾-Zoll-Varianten bis hin zum robusten 1-Zoll-Design.

Kombiniert werden die Kapseln mit einer leichten Metallkonstruktion, praktischen Spinnenhalterungen sowie magnetischen Popfiltern. Neben einem präzisen Klang standen laut Shure eine hohe Alltagstauglichkeit und Langlebigkeit im Fokus der Entwicklung.

Das Shure KSM32C verfügt über eine ¾-Zoll-Kapsel und bietet die flachste Klangabstimmung innerhalb der KSM-Reihe. Mit einer sehr guten Off-Axis-Dämpfung und einer ausgewogenen Tieftonwiedergabe eignet es sich für Gesang, Instrumente, Drum-Overheads und Ensemble-Aufnahmen.

Das Shure KSM40C richtet sich an Nutzer, die einem detailgetreuen Sound eine gewissen Portion Wärme verleihen wollen. Die 1-Zoll-Kapsel liefert einen natürlichen Klang mit betontem Nahbesprechungseffekt und sanfter Höhenanhebung. Dank niedrigem Eigenrauschen und gleichmäßigem Nierencharakter ist es vielseitig einsetzbar, etwa für Vocals, Kontrabass, Gitarrenverstärker oder Kickdrum.

Als Top-Modell positioniert Shure das KSM44MP. Das Mikrofon mit Doppelmembran-Design ermöglicht umschaltbare Richtcharakteristiken – Niere, Kugel und Acht – und sorgt für hohe Richtungsstabilität auch im Tieftonbereich. Mit seiner transparenten Wiedergabe empfiehlt sich das Mikrofon für Gesang, Klavier, Stereo-Techniken, Raumaufnahmen und Ensembles.

Ab Frühjahr 2026 werden die drei Shure-Mikrofone im Handel erhältlich sein. Als Preise werden 729,- Euro (KSM32C), 799,- Euro (KSM40C) und 1.209,- Euro (KSM44MP) angegeben.

