Kompaktes Stereomikrofon für Android und iOS

Mit dem Shure MV88 kommt ein neues Stereomikrofon auf den Markt, das kompakt und vielseitig einsetzbar ist. Das Mikrofon soll es vor allem mobilen Content Creator ermöglichen, im Handumdrehen gut klingende Audioaufnahmen zu erstellen.

Shure MV88 USB-C, Stereomikrofon

Das überarbeitete Shure MV88 USB-C erweitert das klassische Stereo-Kondensatormikrofon um einen USB-C-Anschluss für die direkte Verbindung mit Smartphone oder Tablet. Es lässt sich mit mobilen Android- und iOS-Endgeräten nutzen. Als potenzielle Einsatzgebiete gibt Shure u. a.Reise-Vlogs, Probeaufnahme, Interviews oder Live-Events an.

Mit dem MV88 USB-C entfällt laut Shure das manuelle Einstellen von Pegeln oder die Sorge um Hintergrundgeräusche. Hierfür bietet es einen Auto-Level-Modus, mit dem der Gain in Echtzeit angepasst werden kann. Optional kann die Regelung auch manuell erfolgen. Der zusätzliche Echtzeit-Denoiser entfernt unerwünschte Hintergrundgeräusche und soll so für einen „klaren, professionellen Sound in jeder Umgebung“ sorgen.

Mit vier wählbaren Richtcharakteristiken – Stereo (einstellbar von 60° bis 135°), Mono-Niere, Mono-Bi-direktional und Raw Mid-Side – lässt sich das Mikrofon flexibel an jede Aufnahmesituation anpassen. Fünf vollständig anpassbare Presets stehen zur Auswahl.

Darüber hinaus können Mikrofonverstärkung, 5-Band-EQ, Limiter, Kompression und Hochpassfilter über die MOTIV Video- und MOTIV Audio-Apps für Mobilgeräte sowie MOTIV Mix für Desktop angepasst werden. Die Apps bieten auch erweiterte Tools wie EQ, Kompression, Stereobreiten-Einstellung und Echtzeit-Rauschunterdrückung.

Das Shure MV88 USB-C Stereomikrofon ist ab sofort zum Preis von 169,- Euro (UVP) erhältlich und der Lieferumfang umfasst einen Schaumstoff-Windschutz, ein Transportetui und eine Schnellstartanleitung.